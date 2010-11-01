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Dell, Inspiron serisi masaüstü bilgisayar ailesine yeni bir model daha ekledi

8 yıl
11,1b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Insprion serisi masaüstü bilgisayar ailesini yeni bir model ile genişletiyor. Inspiron i560-5383NBK model adını taşıyan yeni bilgisayar, gerek tasarım gerekse de donanım özellikleriyle genel kullanımı amaçlıyor ve düşük maliyet sistem alma niyetindeki kullanıcılarla birlikte kurumsal müşterileri hedef alıyor.

Intel platformunu temel alan yeni bilgisayar, gücünü Intel'in çift çekirdekli Pentium E5700 işlemcisinden alıyor. 6GB bellek ve 750GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistem, ekran kartı olaran Intel'in çipsete entegre çözümlerinden biri olan GMA X4500HD ile geliyor. 3D hızlandırma konusunda yetersiz olan IGP, yüksek tanıtım videoları ise oynatabiliyor.

Windows 7 işletim sistemiyle gelen ve beraberinde Office Starter 2010 yazılımı sunulan masaüstü bilgisayarın belkide en dikkat çekici özelliği ise LED tabanlı geniş ekran LCD monitör ile birlikte sunuluyor olması. Dell'in ST2321L model isimli 23-inç LED monitörüyle gelen Inspiron i560-5383NBK, 730 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışında satışa sunuluyor.


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