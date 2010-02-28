Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell: Mini 5, ailenin tek üyesi olmayacak

9 yıl
10,1b
1
5
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2010 yılında hareketlenmesi beklenen tablet pazarının önemli oyuncularından biri Dell. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Dell, "Mini 5" ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanırken, firmanın bu alandaki üst düzey yöneticisi Neeraj Choubey CNN'e yaptığı açıklamada Mini 5'ın sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

5 inçlik Mini 5'ın ailenin ilk üyesi olacağını söyleyen Choubey, ilerleyen zamanlarda ürün gamına farklı boyutlarda slate (tablet) çözümleri de ekleyeceklerini belirtti. Android işletim sistemin en son sürümüyle gelecek olan Mini 5'da olduğu gibi, diğer slate (tablet)'lerinde Android işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Mini 5'ın satışa sunulduğunda rekabetçi bir cihaz olacağının altını çizen Chobey, ürünün fiyatı hakkında yorum yapmadı. Mini 5'ın satış fiyatı 3N bağlantı yeteneği ve 5 Megapiksel kamerası göz önüne alındığında yüksek olacakmış gibi görünse de 2GB'lık depolama alanına sahip olması satış fiyatını daha aşağı çekebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korkmaz44 9 yıl
fiyatı belli vietnamda şuan 1300$ satılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Türkiye'de sadece 2 ya da 3 adet satılan android model varken artık bu android haberleri izlemekten gına geldi. Tama iyi güzelde kuzum memlektte esamesi okunmuyor, seçeneklerimiz arasına bile girmiyor. diğer yadan diğer marklarda da durum farklı değil, şu anda Nokia dahil hiç bir marka yeni nesil ürünleri için Türkiye pazarını işaret etmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert 9 yıl
Hakkında konuşmak için erken ama 5 inç ekran fazla büyük. Cepte taşımak imkansız gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim