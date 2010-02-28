Dell: Mini 5, ailenin tek üyesi olmayacak

2010 yılında hareketlenmesi beklenen tablet pazarının önemli oyuncularından biri Dell. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Dell, "Mini 5" ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanırken, firmanın bu alandaki üst düzey yöneticisi Neeraj Choubey CNN'e yaptığı açıklamada Mini 5'ın sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

5 inçlik Mini 5'ın ailenin ilk üyesi olacağını söyleyen Choubey, ilerleyen zamanlarda ürün gamına farklı boyutlarda slate (tablet) çözümleri de ekleyeceklerini belirtti. Android işletim sistemin en son sürümüyle gelecek olan Mini 5'da olduğu gibi, diğer slate (tablet)'lerinde Android işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Mini 5'ın satışa sunulduğunda rekabetçi bir cihaz olacağının altını çizen Chobey, ürünün fiyatı hakkında yorum yapmadı. Mini 5'ın satış fiyatı 3N bağlantı yeteneği ve 5 Megapiksel kamerası göz önüne alındığında yüksek olacakmış gibi görünse de 2GB'lık depolama alanına sahip olması satış fiyatını daha aşağı çekebilir.