Dell Streak için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı

Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmanın planlarını yapan Dell, Streak adını verdiği 5-inç boyutundaki hibrit (tablet/telefon) modeliyle bu konudaki iddiasını gözler önüne sermişti. Önümüzdeki aylarda 7-inç ve 10-inç boyutundaki tablet modellerini satışa sunmayı planlayan Dell, telefon yeteneklerine sahip olan Streak için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Standart olarak Android 1.6 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayarı bu ay içerisinde Android 2.2'ye yükseltmeye hazırlanan firma, Streak için, cihaz satışa çıktıktan aylar sonra hazırladığı yeni tanıtım videosunu yayınladı.

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan Streak, 480 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 152.9 x 79.1 x 10 mm boyutlarında ve 220 gram ağırlığında olan Dell Streak, 2G için GSM 850, 900, 1800 ve 1900 ile 3G için HSDPA 900/1200, HSDPA 850/1900/2100 ağlarına destek sunuyor. 5MP çözünürlüğünde, çift LED'li kameraya sahip olan tablet bilgisayar, ihtiyaç duyduğu gücü 1530 mAh kapasiteli lityum-iyon pilden alıyor.



