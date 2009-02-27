Dell SX2210; Full HD çözünürlük ve 2 MP web kamera sunan LCD monitör

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Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerinden Dell'in, geçtiğimiz günlerde Studio XPS 435'i duyurmasıyla beraber ''SX2210'' kod adlı yeni LCD monitörünün de üzerindeki örtüler kaldırılmış oldu.

22 inç (55.88 cm) ekranlı SX2210, Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık ve 0.248 mm nokta aralığı sunmakta. LCD'nin ekran çözünürlüğünü ve düşük tepki süresi oyun, film severler için ideal görünüyor. Bunların dışında 170 derece yatay ve 160 derece görüş açısına sahip SX2210'de 2 MP web kameraya yer verilmiş. Kameranın dahili mikrofonu da bulunmakta. LCD'nin bağlantı seçenekleri arasında ise VGA, DVI-D ve HDMI mevcut.

Dell SX2210'un mart ayına doğru 280$ civarında satılacağı öngörülüyor.

http://accessories.dell.com/sna/products/Displays/productdetail.aspx?c=ca&l=en&s=corp&sku=320-7976#Overview