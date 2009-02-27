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Dell SX2210; Full HD çözünürlük ve 2 MP web kamera sunan LCD monitör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dell SX2210; Full HD çözünürlük ve 2 MP web kamera sunan LCD monitör
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Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerinden Dell'in, geçtiğimiz günlerde Studio XPS 435'i duyurmasıyla beraber ''SX2210'' kod adlı yeni LCD monitörünün de üzerindeki örtüler kaldırılmış oldu.

22 inç (55.88 cm) ekranlı SX2210, Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık ve 0.248 mm nokta aralığı sunmakta. LCD'nin ekran çözünürlüğünü ve düşük tepki süresi oyun, film severler için ideal görünüyor. Bunların dışında 170 derece yatay ve 160 derece görüş açısına sahip SX2210'de 2 MP web kameraya yer verilmiş. Kameranın dahili mikrofonu da bulunmakta. LCD'nin bağlantı seçenekleri arasında ise VGA, DVI-D ve HDMI mevcut.

Dell SX2210'un mart ayına doğru 280$ civarında satılacağı öngörülüyor.

 


http://accessories.dell.com/sna/products/Displays/productdetail.aspx?c=ca&l=en&s=corp&sku=320-7976#Overview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gordon01 10 yıl
Umarım ülkeimze getirirler hem 22" hem full hd hem dvi+hdmi çıkışlı :)
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toonjai 10 yıl
ülkemize gelirse ilk taliplisi benim bu monitörün. 3 aya kadar yeni sistem toplayacam bir aksilik olmazsa eger
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ExECaLiBuR 10 yıl
Dell'in sistemleri hep 1 sene geç geliyor ülkemizde. Yine öyle olacak diye düşünüyorum.
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Born2Bekiller 10 yıl
bence full hd olması ve 22 inc olması önemli cünkü genelde 22 inclerin cözünürlükleri düsük oluyor.
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buraoca2 10 yıl
55 ekran TV? Konumuz ile ne alaka? Ayrıca bu kaliteyi 55 ekran TV'den alabiecek misin? Bence fiyatına göre gayet iyi bir monitör geliyor...
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isomania 10 yıl
özellikle 0.248 nokta aralığı 22" ekran için güzel :) fullHD olması ve HDMI bağlantısının olması da cabası..bu özellikte lcd ekran çeşidinin artması lazım hızla..ona göre fiyatların aşağı yönde seyretmesi gerek ki alım gücümüz artsın ;)
iyi forumlar..
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murettep 10 yıl
iyi fiyat:D dolara 1.70 dersek 280$a 55 ekran televizyon alınır:D
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Penryn 10 yıl
Monitör çok güzel bu arada.Özellikleri çok cazip.Türkiye'ye gelmesi gecikmez inşallah.
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