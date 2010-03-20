Dell'den kurumsal müşteriler için yeni sistem: Vostro 230

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Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını koruyan Dell, kurumsal müşteriler için hazırladığı kompakt yapılı yeni bilgisayarını satışa sunuyor. Firma tarafından Vostro serisi altında hazırlanan Vostro 230 isimli eni model, iki farklı kasa seçeneğine (mini-tower ya da ince profilli) sahip. Intel platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Pentium, Core 2 Duo veya Core 2 Quad serisi işlemciler ile donatılan Vostro 230, 4GB'a kadar bellek ve 2TB'a kadar disk kapasitesi sunuyor.

Ekran kartı olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik çözümü ya da Nvidia'nın 512MB bellekli GeForce G310 çözümüyle tercih edilebilen kurumsal sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Dell tarafından bir yıllık garanti ile 299 dolar seviyesinden satışa sunulması beklenen Vostro 230'a daha çok bankalar, kamu kuruluşları ve çok bilgisayarlı şirketlerin ilgi göstermesi bekleniyor.