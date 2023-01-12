Bilgisayar satışları tatil döneminde de çakıldı, Lenovo zirveye oturdu

Tam Boyutta Gör International Data Corporation'ın en son pazar raporunda da görüldüğü gibi, bilgisayar pazarındaki Covid-19 salgın patlaması sona erdi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışlar bir önceki yıla göre önemli ölçüde düştü. Toparlanmanın ise 2024’te olması bekleniyor.

Geleneksel bilgisayarların küresel sevkiyatı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 düşerek 67,2 milyon birim seviyesini gördü. Intel’in yoğun tedarik sıkıntısı çektiği 2018’in son çeyreği ile benzer bir satış rakamı denilebilir.

Tam Boyutta Gör 4. çeyrekte 15,5 milyon bilgisayar satışıyla Lenovo başı çekti. Onu 13,2 milyon adetle HP ve 10,8 milyon adet ile Dell izledi. Apple ise aynı dönemde 7,5 milyon Mac satışı gerçekleştirdi. Bu firmaların hepsi ilgili son çeyrekte negatif büyüme yaşadı. Tüm yıl boyunca toplam bilgisayar satışı ise 292,3 milyon adet oldu. Esasında bu miktar salgın öncesi dönemin oldukça üzerinde ancak 2021'e göre yüzde 16'lık düşüş söz konusu. Yine de kullanıcıların görece yeni bir bilgisayarı var ve kötüleşen küresel ekonomi insanları daha muhafazakar hale getiriyor ve ellerindekileri koruma eğilimine sokuyor.

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Tam Boyutta Gör Talebi artırmak için perakendeciler son çeyrekte indirimlere yöneldi. Birkaç kanalda satışlar artsa da genele yayılma söz konusu olmadı. IDC Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani, çabalara rağmen envanter yönetiminin önümüzdeki çeyreklerde önemli bir konu olmaya devam edeceğini belirtiyor. Öte yandan toparlanma belirtilerinin 2023’ün sonlarında genel yükselişin ise 2024 yılında olması bekleniyor. Microsoft’un Windows 7 ve Windows 8 desteğini sonlandırması süreci hızlandırabilir.

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