Dell'den spesifik iş kolları için özel dizüstü bilgisayar; Latitude E6400 XFR

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, farklı çevre koşullarına dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın Latitude E6400 XFR isimli yeni dizüstü bilgisayarı spesifik iş gruplarını hedef alıyor ve sahip olduğu yüksek dayanıklılık seviyesi ile öne çıkıyor. 66.04 x 353 x 259 mm boyutlarında ve 4.07Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor.

Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Grafik yükünü DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen GMA X4500HD IGP'sinin üstlendiği sistemi dileyen kullanıcılar Nvidia'nın profesyoneller içn hazurladığı 25MB bellekli Quadro NVS 160M ile de satın alabilecekler.

Depolama çözümü olarak 250GB'a kadar sabit disk veya 128GB'a kadar SSD seçeneğinin sunulduğu dizüstü bilgisayarda 12 hücreli pil kullanılıyor. 14.1" boyutunda ekrana sahip olan Dell Latitude E6400 XFR, kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, WiFi ve opsiyonel olarak Bluetooth teknolojilerini destekliyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista (Business/Home Basic) veya Windows XP ile satın alınabilecek.

Ballistic Armor koruma sistemine sahip dizüstü bilgisayarın, askeri uygulamalar, petrol ve gaz araştırmaları gibi spesifik iş kolları için hazırlandığı belirtiliyor. Amerika, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya'da kullanıma sunulan dizüstü bilgisayarın yurt dışı satış fiyatı 4299$'dan başlıyor.

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