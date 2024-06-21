Elon Musk'ın süper bilgisayar projesinin üreticileri belli oldu

Elon Musk'ın yapay zekalı süper bilgisayarında süreç hızlanıyor
Dell tüm sistemi kurmayacak olsa da Musk'ın açıklamasına göre xAI'nin oluşturduğu süper bilgisayara giden rafların yarısında pay sahibi olacak. Musk, ayrı bir gönderide ise üreticinin SMC sembolüne atıfta bulunarak, yapay zeka eğitimi ve çıkarımlarında kullanılan GPU hızlandırmalı sunucuların Supermicro tarafından inşa edileceğini açıkladı.
Bu ayın başlarında, xAI'nin 100.000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU'yu çevrimiçi hale getirmesine yalnızca aylar kaldığı duyuruldu. Bunlar muhtemelen Dell ve Supermicro'nun tedarik ettiği sistemler olacak. Ayrıca Elon Musk, Nvidia'nın 800 Gb/s ConnectX-8 NIC'leri ile birbirine bağlanan yaklaşık 300.000 Nv B200'den oluşan bir hızlandırıcı kullanacağını ve bunların önümüzdeki yaz gibi erken bir tarihte devreye alınabileceğini savundu.
Ayrıca Elon Musk bu ayın başlarında yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 12.000 H100 GPU siparişlerine öncelik verdiğini doğrulamıştı. Elon Musk, xAI'nin Grok sohbet robotunun gelişimini hızlandırmak için tüm gücünü Nvidia'ya veriyor gibi görünse de tamamen özel olan bir süper bilgisayar sistemi de geliştiriyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.