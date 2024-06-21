Elon Musk'ın süper bilgisayar projesinin üreticileri belli oldu

Tam Boyutta Gör Dell Ceo'su Michael, X gönderisinde paletler üzerindeki sıra sıra plastik kaplamalı sunucu raflarını gösteren bir resimle "xAI'nin üretken sohbet robotu Grok'a güç sağlamak üzere Nvidia ile birlikte bir Dell yapay zeka fabrikası inşa ediyoruz" dedi.

Elon Musk'ın yapay zekalı süper bilgisayarında süreç hızlanıyor

Dell tüm sistemi kurmayacak olsa da Musk'ın açıklamasına göre xAI'nin oluşturduğu süper bilgisayara giden rafların yarısında pay sahibi olacak. Musk, ayrı bir gönderide ise üreticinin SMC sembolüne atıfta bulunarak, yapay zeka eğitimi ve çıkarımlarında kullanılan GPU hızlandırmalı sunucuların Supermicro tarafından inşa edileceğini açıkladı.

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Bu ayın başlarında, xAI'nin 100.000 sıvı soğutmalı Nvidia H100 GPU'yu çevrimiçi hale getirmesine yalnızca aylar kaldığı duyuruldu. Bunlar muhtemelen Dell ve Supermicro'nun tedarik ettiği sistemler olacak. Ayrıca Elon Musk, Nvidia'nın 800 Gb/s ConnectX-8 NIC'leri ile birbirine bağlanan yaklaşık 300.000 Nv B200'den oluşan bir hızlandırıcı kullanacağını ve bunların önümüzdeki yaz gibi erken bir tarihte devreye alınabileceğini savundu.

Ayrıca Elon Musk bu ayın başlarında yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 12.000 H100 GPU siparişlerine öncelik verdiğini doğrulamıştı. Elon Musk, xAI'nin Grok sohbet robotunun gelişimini hızlandırmak için tüm gücünü Nvidia'ya veriyor gibi görünse de tamamen özel olan bir süper bilgisayar sistemi de geliştiriyor.

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