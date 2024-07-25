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    Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili yeni dizüstü bilgisayarları satışa çıktı

    Dell'in Snapdragon X serisi işlemcilerden güç alan ve 27 saate varan kullanım süresi sunan yeni dizüstü bilgisayarları Türkiye'de satışa sunuldu. Dell XPS 13 ve Inspiron 14 Plus özellikleri neler?
    Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarları Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Dell yeni dizüstü bilgisayarlarını Türkiye’de satışa sundu. Yeni modeller arasında Dell’in Snapdragon X Elite işlemcili ilk bilgisayarı Dell XPS 13 modeli de yer alıyor. Bilgisayarlar uzun pil kulanım süresi, yüksek yapay zeka performansı, ince ve hafif yapısı ile dikkat çekiyor.

    27 saate varan pil ömrüyle yeni Dell XPS 13

    Dell’in yeni XPS 13 modeli Snapdragon X1 Elite X1E-80-100 işlemciden güç alıyor. Düşük nanometreli ARM mimarisi sayesinde bugüne kadarki en ince ve en hafif XPS 13 serisi ortaya çıktı. Yeni XPS 13, 27 saate varan pil ömrü sunuyor. Dell’in ifadesine göre M3 işlemcili MacBook Air 13’ten %65’e kadar daha hızlı. güçlü AI desteğiyle yüksek güç gerektiren günlük işlerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde tamalanmasına yardımcı oluyor. 13.4 inç tandem OLED ekrana sahip dünyadaki ilk dizüstü bilgisayar olan XPS 13, geleneksel OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunuyor. 

    Snapdragon X Plus veya X Elite'li Inspiron 14 Plus

    Snapdragon X serisi işlemcilerden güç alan Dell’in nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar serisi Inspiron 14 Plus, Snapdragon X Plus ve Snapdragon X Elite seçenekleriyle satışa çıktı. Cihaz, dört hoparlör ve 400nit parlaklığa sahip QHD+, 16:10 ekran ile üst düzey video ve ses deneyimi sunuyor. 15 saate varan pil ömrü vaat ediyor.  Inspiron 14 Plus, ExpressCharge’la yalnızca 60 dakikada yüzde 80'e kadar şarj imkanıyla da öne çıkıyor.

    Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarları Türkiye'de Tam Boyutta Gör

    Latitude 7455

    En ince Latitude dizüstü bilgisayarı olan Latitude 7455, çalışanlara masada veya hareket halindeyken üretkenlik için ihtiyaç duydukları kolaylığı sağlıyor. Snapdragon X Elite işlemcisiyle 21 saate kadar çıkabilen pil ömrüne sahip premium AI bilgisayarı Latitude 7455, aynı zamanda 14 inç QHD+ dokunmatik ekran, AI gürültü azaltma özellikli dört hoparlör, Qualcomm® FastConnect™ Wi-Fi 7 ve 5G özellikleriyle geliyor.

    Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarları Türkiye'de Tam Boyutta Gör

    Yeni Dell notebook modellerinin fiyatları ne kadar?

    Dell’in yeni modelleri bugün itibarıyla perakende satış noktalarında satışa çıktı. Henüz online satış kanallarında listelenmediği için yeni modellerin Türkiye fiyatını bilmiyoruz. Dolar bazında baktığımızda XPS13’ün 2850$’dan başlayan fiyatlarla, Inspiron 14 Plus’ın 3700$’dan başlayan fiyatlarla ve Latitude 7455’in 1450$’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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