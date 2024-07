Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili yeni dizüstü bilgisayarları satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Dell yeni dizüstü bilgisayarlarını Türkiye’de satışa sundu. Yeni modeller arasında Dell’in Snapdragon X Elite işlemcili ilk bilgisayarı Dell XPS 13 modeli de yer alıyor. Bilgisayarlar uzun pil kulanım süresi, yüksek yapay zeka performansı, ince ve hafif yapısı ile dikkat çekiyor.

27 saate varan pil ömrüyle yeni Dell XPS 13

Dell’in yeni XPS 13 modeli Snapdragon X1 Elite X1E-80-100 işlemciden güç alıyor. Düşük nanometreli ARM mimarisi sayesinde bugüne kadarki en ince ve en hafif XPS 13 serisi ortaya çıktı. Yeni XPS 13, 27 saate varan pil ömrü sunuyor. Dell’in ifadesine göre M3 işlemcili MacBook Air 13’ten %65’e kadar daha hızlı. güçlü AI desteğiyle yüksek güç gerektiren günlük işlerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde tamalanmasına yardımcı oluyor. 13.4 inç tandem OLED ekrana sahip dünyadaki ilk dizüstü bilgisayar olan XPS 13, geleneksel OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunuyor.

Snapdragon X Plus veya X Elite'li Inspiron 14 Plus

Snapdragon X serisi işlemcilerden güç alan Dell’in nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar serisi Inspiron 14 Plus, Snapdragon X Plus ve Snapdragon X Elite seçenekleriyle satışa çıktı. Cihaz, dört hoparlör ve 400nit parlaklığa sahip QHD+, 16:10 ekran ile üst düzey video ve ses deneyimi sunuyor. 15 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Inspiron 14 Plus, ExpressCharge’la yalnızca 60 dakikada yüzde 80'e kadar şarj imkanıyla da öne çıkıyor.

Latitude 7455

En ince Latitude dizüstü bilgisayarı olan Latitude 7455, çalışanlara masada veya hareket halindeyken üretkenlik için ihtiyaç duydukları kolaylığı sağlıyor. Snapdragon X Elite işlemcisiyle 21 saate kadar çıkabilen pil ömrüne sahip premium AI bilgisayarı Latitude 7455, aynı zamanda 14 inç QHD+ dokunmatik ekran, AI gürültü azaltma özellikli dört hoparlör, Qualcomm® FastConnect™ Wi-Fi 7 ve 5G özellikleriyle geliyor.

Yeni Dell notebook modellerinin fiyatları ne kadar?

Dell’in yeni modelleri bugün itibarıyla perakende satış noktalarında satışa çıktı. Henüz online satış kanallarında listelenmediği için yeni modellerin Türkiye fiyatını bilmiyoruz. Dolar bazında baktığımızda XPS13’ün 2850$’dan başlayan fiyatlarla, Inspiron 14 Plus’ın 3700$’dan başlayan fiyatlarla ve Latitude 7455’in 1450$’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.



