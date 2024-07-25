Dell'in Snapdragon X Elite işlemcili yeni dizüstü bilgisayarları satışa çıktı

- 27 saate varan pil ömrüyle yeni Dell XPS 13
- Snapdragon X Plus veya X Elite'li Inspiron 14 Plus
- Latitude 7455
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27 saate varan pil ömrüyle yeni Dell XPS 13
Dell’in yeni XPS 13 modeli Snapdragon X1 Elite X1E-80-100 işlemciden güç alıyor. Düşük nanometreli ARM mimarisi sayesinde bugüne kadarki en ince ve en hafif XPS 13 serisi ortaya çıktı. Yeni XPS 13, 27 saate varan pil ömrü sunuyor. Dell’in ifadesine göre M3 işlemcili MacBook Air 13’ten %65’e kadar daha hızlı. güçlü AI desteğiyle yüksek güç gerektiren günlük işlerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde tamalanmasına yardımcı oluyor. 13.4 inç tandem OLED ekrana sahip dünyadaki ilk dizüstü bilgisayar olan XPS 13, geleneksel OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunuyor.
Snapdragon X Plus veya X Elite'li Inspiron 14 Plus
Snapdragon X serisi işlemcilerden güç alan Dell’in nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar serisi Inspiron 14 Plus, Snapdragon X Plus ve Snapdragon X Elite seçenekleriyle satışa çıktı. Cihaz, dört hoparlör ve 400nit parlaklığa sahip QHD+, 16:10 ekran ile üst düzey video ve ses deneyimi sunuyor. 15 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Inspiron 14 Plus, ExpressCharge’la yalnızca 60 dakikada yüzde 80'e kadar şarj imkanıyla da öne çıkıyor.
Latitude 7455
En ince Latitude dizüstü bilgisayarı olan Latitude 7455, çalışanlara masada veya hareket halindeyken üretkenlik için ihtiyaç duydukları kolaylığı sağlıyor. Snapdragon X Elite işlemcisiyle 21 saate kadar çıkabilen pil ömrüne sahip premium AI bilgisayarı Latitude 7455, aynı zamanda 14 inç QHD+ dokunmatik ekran, AI gürültü azaltma özellikli dört hoparlör, Qualcomm® FastConnect™ Wi-Fi 7 ve 5G özellikleriyle geliyor.
Yeni Dell notebook modellerinin fiyatları ne kadar?
Dell’in yeni modelleri bugün itibarıyla perakende satış noktalarında satışa çıktı. Henüz online satış kanallarında listelenmediği için yeni modellerin Türkiye fiyatını bilmiyoruz. Dolar bazında baktığımızda XPS13’ün 2850$’dan başlayan fiyatlarla, Inspiron 14 Plus’ın 3700$’dan başlayan fiyatlarla ve Latitude 7455’in 1450$’dan başlayan fiyatlarla satılıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.