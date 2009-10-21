Dell'in 5-inçlik Android Tableti görüntülendi

2010 yılı içersinde Android'li akıllı telefonlarını son kullanıcıya sunmaya hazırlanan Dell'in Android işletim sisteminde çalışan tablet-mobil internet cihazı görüntülendi. Tinhte adlı bir Viyetnam'lı sitede yayınlanan bilgilere göre “Streak” adındaki cihaz 5 inçlik 800*480 piksel çözünürlüğü destekleyen sığasal (kapasitif) ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Android 2.0 işletim sisteminde çalışan “Streak” iki parmakla yakınlaştırmanın da içinde bulunduğu birçok çoklu dokunmatik parmak hareketini destekliyor. 3.Nesil iletişim teknolojisiyle uyumlu olan mobil internet cihazı ilk amacı sesli iletişim olmasa da N900 gibi arama da yapabiliyor.
Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla kablosuz bağlantı yapabilen “Streak” 5 megapiksellik kamera ve LED flash'a sahip.. Bünyesinde 1500mAh'lik pili barındıran cihazda depolama alanını dışarıdan arttırabilmek için üzerinde microSDHC yuvası da bulunuyor.
Dell'in Ağustos ayında ortaya atılan iddialar sonrasında konuşulmaya başlayan tablet cihazının Android'li birçok cihazda kullanılan ARM işlemcilerin yerine Intel'in Atom işlemcilerinden güç alacağı ve 2010 yılının başında satışa sunulacağı iddia ediliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
niş geld]i acaba ç]ok fark]lılık v]armıdır?
4 inç çok büyük dokunmatik hiç bir telefonu almam klavyesi olanlar hariç
Sony E x serisi gibi ya da nokia n97 gerçe nokia almamda.Özellik olarak kısıtlı bilgiler fakat iyi cihaz olur tabi. Telefon işini iyice abarttılar bunun en büyük etkisi kullanıcı.Büyük ekran büyük ekran al sana büyük ekran. Çantada taşırlar artık.]
SE X3 için büyük diyordum buna dicek bişey yok. Hep kullanıcıların isteği üzereni yapılan ürün bunlar. Büyük ekran daha büyük ekran al sana büyük ekran. Büyük ekran istiyenler şimdi der çok kaba aşırı büyük.
soyle kı ;
-netbook var
-smartphone var
-bir de basımıza tablet cıktı
sıradan vatandas olan bana hıtap edıyor mu?
sıradan vatandas ne yapar ,google,utube,ofıs,sudoku,divx,mkv,gps
-bu alete gps destegı koyarlarsa cok seksı bır sey olur ,hatta amıyene tabırle (umarım ceza almam)asrın porno yıldızı olur.
Hayatımda ilk defa mobil bir cihazda boyut karşılaştırması için terlik kullanıldığını gördüm yahu
İşlemci olarak Atom kullandılarsa Dell paket içeriğine bir iki tane de yedek pil koysa iyi olur...
engadget.com/...