Dell'in 5-inçlik Android Tableti görüntülendi

2010 yılı içersinde Android'li akıllı telefonlarını son kullanıcıya sunmaya hazırlanan Dell'in Android işletim sisteminde çalışan tablet-mobil internet cihazı görüntülendi. Tinhte adlı bir Viyetnam'lı sitede yayınlanan bilgilere göre “Streak” adındaki cihaz 5 inçlik 800*480 piksel çözünürlüğü destekleyen sığasal (kapasitif) ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Android 2.0 işletim sisteminde çalışan “Streak” iki parmakla yakınlaştırmanın da içinde bulunduğu birçok çoklu dokunmatik parmak hareketini destekliyor. 3.Nesil iletişim teknolojisiyle uyumlu olan mobil internet cihazı ilk amacı sesli iletişim olmasa da N900 gibi arama da yapabiliyor.

Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla kablosuz bağlantı yapabilen “Streak” 5 megapiksellik kamera ve LED flash'a sahip.. Bünyesinde 1500mAh'lik pili barındıran cihazda depolama alanını dışarıdan arttırabilmek için üzerinde microSDHC yuvası da bulunuyor.

Dell'in Ağustos ayında ortaya atılan iddialar sonrasında konuşulmaya başlayan tablet cihazının Android'li birçok cihazda kullanılan ARM işlemcilerin yerine Intel'in Atom işlemcilerinden güç alacağı ve 2010 yılının başında satışa sunulacağı iddia ediliyor.

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