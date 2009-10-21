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Dell'in 5-inçlik Android Tableti görüntülendi

9 yıl
16,3b
1
17
Diğer
Shady
Haber Editörü
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2010 yılı içersinde Android'li akıllı telefonlarını son kullanıcıya sunmaya hazırlanan Dell'in Android işletim sisteminde çalışan tablet-mobil internet cihazı görüntülendi. Tinhte adlı bir Viyetnam'lı sitede yayınlanan bilgilere göre “Streak” adındaki cihaz 5 inçlik 800*480 piksel çözünürlüğü destekleyen sığasal (kapasitif) ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Android 2.0 işletim sisteminde çalışan “Streak” iki parmakla yakınlaştırmanın da içinde bulunduğu birçok çoklu dokunmatik parmak hareketini destekliyor. 3.Nesil iletişim teknolojisiyle uyumlu olan mobil internet cihazı ilk amacı sesli iletişim olmasa da N900 gibi arama da yapabiliyor.

Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla kablosuz bağlantı yapabilen “Streak” 5 megapiksellik kamera ve LED flash'a sahip.. Bünyesinde 1500mAh'lik pili barındıran cihazda depolama alanını dışarıdan arttırabilmek için üzerinde microSDHC yuvası da bulunuyor.

Dell'in Ağustos ayında ortaya atılan iddialar sonrasında konuşulmaya başlayan tablet cihazının Android'li birçok cihazda kullanılan ARM işlemcilerin yerine Intel'in Atom işlemcilerinden güç alacağı ve 2010 yılının başında satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Dell'in 5-inçlik Android Tableti görüntülendi
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Dell'in 5-inçlik Android Tableti görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Dell'in 5-inçlik Android Tableti görüntülendi
Tam Boyutta Gör


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende böyle bir cihaz almayı düşünüyorum ama htc advantage x7500 ve dell streak arasında çok kararsız kaldım ekran boyutları 2 sinde de 5" diyor ama bana htc nin ekran daha geniş geldi acaba çok bir fark varmıdır ?? yardım plss hangisini alayım
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nazaman 8 yıl
1500 mAh batarya 5 inclik ekrana yetmez
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DH Misafiri 9 yıl
[code][simage][image]

  • [DHTUBE=[DHVideo=[Kunye=Ya bişi sorcam htc advantage x7500 mı yoksa dell streak mı ? çok karar sızım bir yardım pls h
a birde ekran ikisinde
de 5" ama x75[/code]00 ın ek[/simage]ran ban[/image]a daha ge


  • niş geld]i acaba ç]ok fark]lılık v]armıdır?
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    CoreXXX 9 yıl
    alet süper gibi,pc ile telefon melezi gibi bişey,iphone eskidi zaten artık bu tarz ürünler çok tutar
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    greenk 9 yıl
    [greenk alıntı (yani benden alıntı)
    4 inç çok büyük dokunmatik hiç bir telefonu almam klavyesi olanlar hariç
    Sony E x serisi gibi ya da nokia n97 gerçe nokia almamda.Özellik olarak kısıtlı bilgiler fakat iyi cihaz olur tabi. Telefon işini iyice abarttılar bunun en büyük etkisi kullanıcı.Büyük ekran büyük ekran al sana büyük ekran. Çantada taşırlar artık.]
    SE X3 için büyük diyordum buna dicek bişey yok. Hep kullanıcıların isteği üzereni yapılan ürün bunlar. Büyük ekran daha büyük ekran al sana büyük ekran. Büyük ekran istiyenler şimdi der çok kaba aşırı büyük.
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    tanak 9 yıl
    güzel cihaz ama gps desteği var mı acaba. o zaman aynı zamanda cok guzel bir gps cihazı da olur.
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    SHAD 9 yıl
    HTC HD2 yüzüne iphone 3GS almıyorum resmen bi gelse :)
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    sendemail 9 yıl
    artık kafam iyice karıstı,
    soyle kı ;
    -netbook var
    -smartphone var
    -bir de basımıza tablet cıktı
    sıradan vatandas olan bana hıtap edıyor mu?
    sıradan vatandas ne yapar ,google,utube,ofıs,sudoku,divx,mkv,gps
    -bu alete gps destegı koyarlarsa cok seksı bır sey olur ,hatta amıyene tabırle (umarım ceza almam)asrın porno yıldızı olur.
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    GeceBekcisi 9 yıl



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hayatımda ilk defa mobil bir cihazda boyut karşılaştırması için terlik kullanıldığını gördüm yahu


    İşlemci olarak Atom kullandılarsa Dell paket içeriğine bir iki tane de yedek pil koysa iyi olur...
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    Figure 9 yıl
    Videosu bile var




    engadget.com/...
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    GeceBekcisi 9 yıl
    Google bi "bedava" işletim sistemi çıkarttı ya, artık Android'in uğramadığı marka ve cihaz tipi kalmayacak galiba... Acaba Çin'de fason üretimle ben de mi girsem bu işe
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