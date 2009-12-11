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Dell'in 5 inçlik tableti "Steak" CES 2010'da sergilenebilir

9 yıl
6,2b
1
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dell'in 5 inçlik tableti
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Tahtını Acer'a kaptıran Dell, önümüzdeki ay kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'de Android'li tablet cihazını tanıtabilir. Pocket-lint.com'un ortaya attığı bu iddia bir süre önce internete videoları ve resimleri de sızan tablet cihazının 2010 yılının başından itibaren başta İngiltere'de olmak üzere satışa sunulacağını işaret ediyor.

Dell'in isminin Steak olacağı bilinen tablet cihazı, alıştığımız akıllı telefonlardan daha büyük ancak netbooklardan daha küçük bir ekrana sahip olup Google'ın mobil işletim sistemi Android'le gelecek. Vietnam merkezli Tihnte'nin sızdırdığı bilgilere göre; Steak 5 inç boyutunda 800x480 piksel çözünürlüğü destekleyen kapasitif dokunmatik ekrana, 5 Megapiksellik LED flaşlı kameraya, 1500mAh'lik bataryaya sahip olacak ve 3.Nesil iletişim ağını, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 EDR kablosuz bağlantılarını destekleyecek. Gücünü ARM işlemcilerin aksine Intel Atom'dan alacağı konuşulan cihaz ayrıca N900'de olduğu gibi temel cep telefonu özelliklerini de destekleyecek.....

Dell'in 5 inçlik tableti
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OverClocK1ng 9 yıl
Atom@thePhone kapımızda.
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