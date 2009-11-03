Dell'in yeni akıllı telefonu Mini 3iX görüntülendi

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell'in bir süredir Android tabanlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyordu. Firma bu doğrultuda ilk olarak Çin pazarı için mini 3i'i hazırlamış ve satışa sunmuştu. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı için şimdilik sessizliğini koruyan Dell'in mini 3iX adındaki yeni akıllı telefonu Brezilya orjinli Cellular Cafe adlı bir teknoloji sitesinde görüntülendi.
Mini 3ix, 3.5 inçlik 640x360 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekrana sahip. Çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzüne de sahip olan cihazda mini 3i'nin aksine Wi-Fi ve 3G'i destekliyor. Saniyede 30 karelik hareketli görüntü kaydı yapabilen 3 Megapiksellik kamerası bulunan 3ix'de ayrıca AGPS, Microsoft Exchange desteği ile microSD kart girişi bulunuyor.
Michael Dell bir süre önce verdiği röportajda Dell olarak Android tabanlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştıklarını ve bu doğrultuda üretilecek mini3i benzeri bir telefonla 2010 yılı içersinde Amerika'daki kullanıcıların karşısına çıkacaklarını açıklamıştı.
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dostum ,saydıgın maddeleri elı ayagı duzgun karsılayacak bır telefon henuz pıyasaya surulmedı...
Ancak fm transmitter zımbırtısından vazgecersen sıralayacagım modeller sunlardır....
nokia n82 veya n79
sony xpheria
meizu m8 (bu telefonu bul 2 tane al,diğerini ben senden alırım)
Samsung Jet (ısletım sıstemı yok)
Samsung Turkcell Android
ozellıkle n82 ve meizu m8 i onerırım,
sony xpheria da muhtesem cihaz.kısacası bunlardan bırını al ,
benim tercihim meizu m8 veya nokia n82 olurdu , hadı sony de katalım ...zevk tercıh senın.tam donanımlı mobil elektronize komando olmak ıstıyorum dersen yukarıdakı telefonlardan herhangı bırını al yanınada 3g simcard takılabılen yuvası olan bır netbook al derım.hayatın tam anlamıyla işletim sıstemı olur boylece...
kolay gelsın.
Ben Su an Piyasadaki en üstün özellikli kullanılabilir bir telefon almak istiyorum.fiyat önemli degil.Sizce ne almalıyım.
Ben bildigim kadarıyla SAMSUNG OMNİA HD i8910 a asık oldum.Ama bilmiyorum almalımıyım.HTC de cok iyi bir marka.SİZCE NE ALMAM LAZIM.
BEKLENTİLERİM--
1-Cok iyi bir Kapasitif BÜYÜK Dokunmatik ekran
2-Cok hızlı ve stabil calısan Yazılım ve Teknik destegi ust duzeyde olan İşletim sistemi,
3-GPS,WİFİ,USB,BLUTHH. FM RADİO,FM TRANSMİTTER,3,5 Jack kulaklık, ve diger standartların hepsi,
4-Cok COK iyi bir FOTO ve VİDEO ceken KAMERA sı ve Flası,
5-Cok hızlı bir İnternet tarayıcısı ve FLASH destegi,
6-Cok iyi bir Medya oynatıcı,video-foto düzenleyici FİLM OYUN UYGULAMA rahatlıgı,OYUN ve UYGULAMA destegi
7-Butun standart ofis programları ve standart PDA-AKILLI telefon özellikleri,
8-Hoparlör ve kulaklık sesi cok iyi ve olursa 3d ses sistemi
9-Tum Hareket-ısık-algılama vb Sensor özellikleri,Otomatik donme
10-Kinetik kaydırma,Varsa MultiTouch ekran.
11-Gorsel ve animasyonu bol,guzel bir ana menu.
-Telefonun buyuklugu-kalınlıgı-Klavye olmus olmamıslıgı onemli diil,
Ve FİYATI ONEMLİİ DEGİL.
Arkadaslar Lütfen yardım Edin.Türkiyede FELLİK FELLİK telefon aramak istemiyorum.Sizden aldıgım bilgiler ısında direk gidip telefonu almak istiyorum.
SUAN T.C. Satılıyor yada Yakında satısa cıkacak tellei önerirseniz sevinirim.
Herkese teşekkürler.