Dell'in yeni akıllı telefonu Mini 3iX görüntülendi

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell'in bir süredir Android tabanlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyordu. Firma bu doğrultuda ilk olarak Çin pazarı için mini 3i'i hazırlamış ve satışa sunmuştu. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı için şimdilik sessizliğini koruyan Dell'in mini 3iX adındaki yeni akıllı telefonu Brezilya orjinli Cellular Cafe adlı bir teknoloji sitesinde görüntülendi.

Mini 3ix, 3.5 inçlik 640x360 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekrana sahip. Çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzüne de sahip olan cihazda mini 3i'nin aksine Wi-Fi ve 3G'i destekliyor. Saniyede 30 karelik hareketli görüntü kaydı yapabilen 3 Megapiksellik kamerası bulunan 3ix'de ayrıca AGPS, Microsoft Exchange desteği ile microSD kart girişi bulunuyor.

Michael Dell bir süre önce verdiği röportajda Dell olarak Android tabanlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştıklarını ve bu doğrultuda üretilecek mini3i benzeri bir telefonla 2010 yılı içersinde Amerika'daki kullanıcıların karşısına çıkacaklarını açıklamıştı.

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