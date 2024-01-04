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    DELL, göz konforuna odaklanan kavisli 40 inç 5K monitörünü tanıttı

    Dell, CES 2024 kapsamında 'beş yıldızlı göz konforu' iddiasıyla yeni kavisli 40 inç 5K monitörünü tanıttı. Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub monitör şubat ayında satışa çıkacak.
    DELL, göz konforu odaklı kavisli 40 inç 5K monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    2024’ün en yeni teknolojilerini ve yılın trendinin ne olacağını göreceğimiz CES fuarında çok az bir süre kaldı. Ancak fuar henüz başlamadan firmalar yeni ürünlerini duyurmaya başladı bile. Bu bağlamda Dell, yeni UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub monitörünü duyurarak erkenden boy göstermeye başlıyor. Dell’in yeni monitörü firmanın iddiasına göre beş yıldızlı göz konforu için tasarlanmış durumda.

    Yeni Dell UltraSharp monitör ile 40 inç ve 5K

    Beş yıldızlı göz konforu söylemi aslında TUV Rheinland'dan kaynaklanan yeni bir endüstri standardına işaret ediyor. Amaç, göz yorgunluğu belirtilerini azaltmaya yardımcı olan ekranların altını çizmek. Dell, en yeni UltraSharp monitörleriyle bu sertifikayı almak için üç şey yaptığını söylüyor.

    İlk olarak, daha akıcı görseller için yenileme hızını iki katına çıkararak 120Hz'e yükseltti. Monitörlerin ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlamasını sağlayan bir ortam ışığı sensörü ekledi. Dell, bunun göz yorgunluğu belirtilerinin sıklığını yüzde 17'ye kadar azaltacağını söylüyor. Son olarak Dell, mavi ışığa maruz kalmayı yüzde 50'den yüzde 35'in altına düşürmek için gelişmiş bir LED arka ışık yardımıyla ComfortView Plus teknolojisini geliştirdiğini söylüyor. Bu da göz yorgunluğu belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

    DELL, göz konforu odaklı kavisli 40 inç 5K monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafındaysa Dell, UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub'ın yüzde 99 DCI-P3 / Display P3 renk alanına ve 1,07 milyar renge sahip olduğunu söylüyor. Monitör, VESA DisplayHDR 600 sertifikalı ve IPS Black Panel teknolojisine ve 2.000:1 kontrast oranına sahip. Tüm bunlar ise kavisli 40 inç boyutundaki 5K çözünürlüklü ekranda gerçekleşiyor.

    Bağlantı tarafında ise 140W'a kadar güç sağlayan Thunderbolt 4 desteği bulunuyor. Ethernet bağlantısı 2,5 Gbps'ye kadar hızlara izin verirken, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantı noktaları da bulunuyor. Dell, öne bakan USB-A ve USB-C bağlantı noktalarının cihazlarınızı bağlamayı ve şarj etmeyi kolaylaştıracağını belirtiyor. Eğer 40 inçlik monitör sizin için çok büyükse Dell ayrıca 34 inçlik UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub modelini de sunuyor. Üründe her şey aynı ancak çözünürlük 5K yerine 2.560 x 1.440 WQHD’ye düşüyor.

    Fiyat ve çıkış tarihi

    Her iki monitör de 27 Şubat'tan itibaren tüm dünyada satışa sunulacak. UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitör ABD'de 2.400 dolar ve Kanada'da ise 3.290 CAD fiyatlandırma ile satışa çıkıyor. 34 inçlik model ise ABD'de 1.020 dolar ve Kanada'da 1.400 CAD fiyatla satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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