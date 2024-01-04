DELL, göz konforuna odaklanan kavisli 40 inç 5K monitörünü tanıttı

Yeni Dell UltraSharp monitör ile 40 inç ve 5K
Beş yıldızlı göz konforu söylemi aslında TUV Rheinland'dan kaynaklanan yeni bir endüstri standardına işaret ediyor. Amaç, göz yorgunluğu belirtilerini azaltmaya yardımcı olan ekranların altını çizmek. Dell, en yeni UltraSharp monitörleriyle bu sertifikayı almak için üç şey yaptığını söylüyor.
İlk olarak, daha akıcı görseller için yenileme hızını iki katına çıkararak 120Hz'e yükseltti. Monitörlerin ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlamasını sağlayan bir ortam ışığı sensörü ekledi. Dell, bunun göz yorgunluğu belirtilerinin sıklığını yüzde 17'ye kadar azaltacağını söylüyor. Son olarak Dell, mavi ışığa maruz kalmayı yüzde 50'den yüzde 35'in altına düşürmek için gelişmiş bir LED arka ışık yardımıyla ComfortView Plus teknolojisini geliştirdiğini söylüyor. Bu da göz yorgunluğu belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor.
Bağlantı tarafında ise 140W'a kadar güç sağlayan Thunderbolt 4 desteği bulunuyor. Ethernet bağlantısı 2,5 Gbps'ye kadar hızlara izin verirken, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantı noktaları da bulunuyor. Dell, öne bakan USB-A ve USB-C bağlantı noktalarının cihazlarınızı bağlamayı ve şarj etmeyi kolaylaştıracağını belirtiyor. Eğer 40 inçlik monitör sizin için çok büyükse Dell ayrıca 34 inçlik UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub modelini de sunuyor. Üründe her şey aynı ancak çözünürlük 5K yerine 2.560 x 1.440 WQHD’ye düşüyor.
Fiyat ve çıkış tarihi
Her iki monitör de 27 Şubat'tan itibaren tüm dünyada satışa sunulacak. UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitör ABD'de 2.400 dolar ve Kanada'da ise 3.290 CAD fiyatlandırma ile satışa çıkıyor. 34 inçlik model ise ABD'de 1.020 dolar ve Kanada'da 1.400 CAD fiyatla satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.