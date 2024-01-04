DELL’in yeni XPS serisi güncellenen tasarımı ve yeni Copilot tuşuyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dell, geçen yılki XPS 13 Plus'ın cesur tasarımını Las Vegas'taki CES 2024 öncesinde XPS serisinin geri kalanına taşıyor. "Plus" ismi de tamamen ortadan kalktı: yeni modeller sadece XPS 13, 14 ve 16 olarak adlandırılıyor. Hepsi XPS 13 Plus'ın belirleyici özelliklerine sahip: Tam ortada görünmez dokunmatik yüzeyi gizleyen kusursuz bir cam bilek desteği; klavyenin üzerinde dokunmaya duyarlı işlev düğmeleri; ve daha rahat yazmak için büyük tuş tasarımı. Ek olarak henüz duyurulan yeni Windows Copilot tuşu.

Pek çok dizüstü bilgisayar üreticisinin 14 inç ve 16 inçlik cihazları var ancak Dell'in amiral gemisi XPS dizüstü bilgisayarları daha geleneksel 13 inç ve 15 inç boyutlarında kalmıştı. 2024 ile bu boyutlara el atılıyor. Öte yandan boyutlarda değişiklik olsa da genel tasarım dili olan minimalizm bu nesilde de korunuyor. Dizüstülerin hepsi ilk bakışta cilalı alüminyum ve camdan oluşuyor. Aynı zamanda son derece ince çerçeveli Infinity Edge ekranlarla öne çıkıyorlar. Bu bilgisayarlar aynı zamanda özel Windows Copilot tuşlarına sahip ilk bilgisayarlar arasında yer alıyor.

Dell XPS 13, 14 ve 16 özellikleri

Dell XPS 13, 14 ve 16 özellikleri Model Dell XPS 13 (9340) Dell XPS 14 (9440) Dell XPS 16 (9640) İşlemci Intel Core Ultra 7 165H'e kadar Intel Core Ultra 7 165H'e kadar Intel Core Ultra 9 185H'e kadar Ekran kartı Intel Arc (entegre) Intel Arc (entegre) Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB, 30W) Intel Arc (entegre) Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB, 30W) Bellek 64GB'e kadar LPDDR5x-7467 64GB'e kadar LPDDR5x-7467 64GB'e kadar LPDDR5x-7467 Depolama 2TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD (4TB seçeneği sonra gelecek) 4TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD 4TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD Ekran 13.4-inch, 1920 x 1200, 120 Hz, Dolby Vision 13.4-inch, 2560 x 1600, touchscreen, 120 Hz, Dolby Vision 13.4-inch 2880 x 1800, OLED touchscreen, 60 Hz, Dolby Vision 14.5-inch, 1920 x 1200, InfinityEdge, 120 Hz, Dolby Vision 14.5-inch, 3200 x 200 OLED, touchscreen, 120 Hz, Dolby Vision 16.3-inch, 1920 x 1200, 120 Hz, Dolby Vision 16.3-inch, 3840 x 2400, OLED, touch screen, 90 Hz Bağlantı Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4 Intel Killer Wi-Fi 6E 1672 (AX211) 2x2, Bluetooth 5.3 Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4 Batarya 55WHr 69.5WHr 99.5WHr Fiyat 1299 dolar 1699 dolar 1899 dolar

Dell geçen yıl minimalizm konusunda biraz aşırıya kaçmıştı. XPS 13 Plus'ta yalnızca iki USB-C bağlantı noktası vardı ve kulaklık girişi yoktu. Bu durum bu yıl da XPS 13 için geçerli ancak XPS 14 ve 16 için aynı şey geçerli değil. Her ikisinde de kulaklık girişleri, üç Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası ve bir microSD kart yuvası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu yeni dizüstü bilgisayarlar Intel'in yeni Core Ultra yongalarına sahip, bu da yapay zeka işleriyle başa çıkmak için NPU'lar içerdikleri anlamına geliyor. Yani özel bir GPU olmadan bile Dell'in son XPS makinelerine kıyasla bazı yaratıcı işler için daha kullanışlı olma potansiyeline sahipler. Ancak ek grafik gücüne ihtiyacınız varsa, XPS 14 ve 16, Nvidia’nın RTX 40 serisi GPU'larıyla da yapılandırılabilir olacak.

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Yeni XPS makinelerin her biri ayrıca 30 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip FHD+ ekranlar içeriyor. Ancak OLED ekranlarla da donatılabilirler: XPS 13 ve 14, sırasıyla maksimum 60Hz ve 120Hz yenileme hızına sahip isteğe bağlı 3K OLED ekranlara sahipken, XPS 16 90Hz'e ulaşabilen 4K OLED panele sahip.

Fiyat ve çıkış tarihi

Peki tüm bu dizüstü bilgisayarların fiyatı ne kadar olacak? XPS 13, 1.299 dolardan; XPS 14, 1.699 dolardan ve XPS 16 ise 1.899 dolardan başlayacak. Dell ne zaman satışa sunulacaklarını açıklamadı, ancak ürünler önümüzdeki birkaç ay içerisinde küresel pazara çıkacak.

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