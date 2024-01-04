DELL’in yeni XPS serisi güncellenen tasarımı ve yeni Copilot tuşuyla tanıtıldı

Pek çok dizüstü bilgisayar üreticisinin 14 inç ve 16 inçlik cihazları var ancak Dell'in amiral gemisi XPS dizüstü bilgisayarları daha geleneksel 13 inç ve 15 inç boyutlarında kalmıştı. 2024 ile bu boyutlara el atılıyor. Öte yandan boyutlarda değişiklik olsa da genel tasarım dili olan minimalizm bu nesilde de korunuyor. Dizüstülerin hepsi ilk bakışta cilalı alüminyum ve camdan oluşuyor. Aynı zamanda son derece ince çerçeveli Infinity Edge ekranlarla öne çıkıyorlar. Bu bilgisayarlar aynı zamanda özel Windows Copilot tuşlarına sahip ilk bilgisayarlar arasında yer alıyor.
Dell XPS 13, 14 ve 16 özellikleri
|Model
|Dell XPS 13 (9340)
|Dell XPS 14 (9440)
|Dell XPS 16 (9640)
|İşlemci
|Intel Core Ultra 7 165H'e kadar
|Intel Core Ultra 7 165H'e kadar
|Intel Core Ultra 9 185H'e kadar
|Ekran kartı
|Intel Arc (entegre)
|
Intel Arc (entegre)
Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB, 30W)
|
Intel Arc (entegre)
Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB, 30W)
|Bellek
|64GB'e kadar LPDDR5x-7467
|64GB'e kadar LPDDR5x-7467
|64GB'e kadar LPDDR5x-7467
|Depolama
|2TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD (4TB seçeneği sonra gelecek)
|4TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD
|4TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD
|Ekran
|
13.4-inch, 1920 x 1200, 120 Hz, Dolby Vision
13.4-inch, 2560 x 1600, touchscreen, 120 Hz, Dolby Vision
13.4-inch 2880 x 1800, OLED touchscreen, 60 Hz, Dolby Vision
|
14.5-inch, 1920 x 1200, InfinityEdge, 120 Hz, Dolby Vision
14.5-inch, 3200 x 200 OLED, touchscreen, 120 Hz, Dolby Vision
|
16.3-inch, 1920 x 1200, 120 Hz, Dolby Vision
16.3-inch, 3840 x 2400, OLED, touch screen, 90 Hz
|Bağlantı
|Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4
|Intel Killer Wi-Fi 6E 1672 (AX211) 2x2, Bluetooth 5.3
|Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4
|Batarya
|55WHr
|69.5WHr
|99.5WHr
|Fiyat
|1299 dolar
|1699 dolar
|1899 dolar
Dell geçen yıl minimalizm konusunda biraz aşırıya kaçmıştı. XPS 13 Plus'ta yalnızca iki USB-C bağlantı noktası vardı ve kulaklık girişi yoktu. Bu durum bu yıl da XPS 13 için geçerli ancak XPS 14 ve 16 için aynı şey geçerli değil. Her ikisinde de kulaklık girişleri, üç Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası ve bir microSD kart yuvası bulunuyor.
Yeni XPS makinelerin her biri ayrıca 30 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip FHD+ ekranlar içeriyor. Ancak OLED ekranlarla da donatılabilirler: XPS 13 ve 14, sırasıyla maksimum 60Hz ve 120Hz yenileme hızına sahip isteğe bağlı 3K OLED ekranlara sahipken, XPS 16 90Hz'e ulaşabilen 4K OLED panele sahip.
Fiyat ve çıkış tarihi
Peki tüm bu dizüstü bilgisayarların fiyatı ne kadar olacak? XPS 13, 1.299 dolardan; XPS 14, 1.699 dolardan ve XPS 16 ise 1.899 dolardan başlayacak. Dell ne zaman satışa sunulacaklarını açıklamadı, ancak ürünler önümüzdeki birkaç ay içerisinde küresel pazara çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.