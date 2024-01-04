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    DELL’in yeni XPS serisi güncellenen tasarımı ve yeni Copilot tuşuyla tanıtıldı

    Dell, geçen yılki XPS 13 Plus'ın cesur tasarımını Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024 öncesinde XPS serisinin geri kalanına getiriyor. İşte yeni Dell XPS 13, 14 ve 16 modelleri:
    Dell XPS 13, 14 ve 16 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dell, geçen yılki XPS 13 Plus'ın cesur tasarımını Las Vegas'taki CES 2024 öncesinde XPS serisinin geri kalanına taşıyor. "Plus" ismi de tamamen ortadan kalktı: yeni modeller sadece XPS 13, 14 ve 16 olarak adlandırılıyor. Hepsi XPS 13 Plus'ın belirleyici özelliklerine sahip: Tam ortada görünmez dokunmatik yüzeyi gizleyen kusursuz bir cam bilek desteği; klavyenin üzerinde dokunmaya duyarlı işlev düğmeleri; ve daha rahat yazmak için büyük tuş tasarımı. Ek olarak henüz duyurulan yeni Windows Copilot tuşu.

    Pek çok dizüstü bilgisayar üreticisinin 14 inç ve 16 inçlik cihazları var ancak Dell'in amiral gemisi XPS dizüstü bilgisayarları daha geleneksel 13 inç ve 15 inç boyutlarında kalmıştı. 2024 ile bu boyutlara el atılıyor. Öte yandan boyutlarda değişiklik olsa da genel tasarım dili olan minimalizm bu nesilde de korunuyor. Dizüstülerin hepsi ilk bakışta cilalı alüminyum ve camdan oluşuyor. Aynı zamanda son derece ince çerçeveli Infinity Edge ekranlarla öne çıkıyorlar. Bu bilgisayarlar aynı zamanda özel Windows Copilot tuşlarına sahip ilk bilgisayarlar arasında yer alıyor.

    Dell XPS 13, 14 ve 16 özellikleri

    Dell XPS 13, 14 ve 16 özellikleri
    Model Dell XPS 13 (9340) Dell XPS 14 (9440) Dell XPS 16 (9640)
    İşlemci Intel Core Ultra 7 165H'e kadar Intel Core Ultra 7 165H'e kadar Intel Core Ultra 9 185H'e kadar
    Ekran kartı Intel Arc (entegre)

    Intel Arc (entegre)

    Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB, 30W)

    Intel Arc (entegre)

    Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB, 30W)
    Bellek 64GB'e kadar LPDDR5x-7467 64GB'e kadar LPDDR5x-7467 64GB'e kadar LPDDR5x-7467
    Depolama 2TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD (4TB seçeneği sonra gelecek) 4TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD 4TB'e kadar PCIe Gen 4 SSD
    Ekran

    13.4-inch, 1920 x 1200, 120 Hz, Dolby Vision

    13.4-inch, 2560 x 1600, touchscreen, 120 Hz, Dolby Vision

    13.4-inch 2880 x 1800, OLED touchscreen, 60 Hz, Dolby Vision

    14.5-inch, 1920 x 1200, InfinityEdge, 120 Hz, Dolby Vision

    14.5-inch, 3200 x 200 OLED, touchscreen, 120 Hz, Dolby Vision

    16.3-inch, 1920 x 1200, 120 Hz, Dolby Vision

    16.3-inch, 3840 x 2400, OLED, touch screen, 90 Hz
    Bağlantı Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4 Intel Killer Wi-Fi 6E 1672 (AX211) 2x2, Bluetooth 5.3 Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4
    Batarya 55WHr 69.5WHr 99.5WHr
    Fiyat 1299 dolar 1699 dolar 1899 dolar

    Dell geçen yıl minimalizm konusunda biraz aşırıya kaçmıştı. XPS 13 Plus'ta yalnızca iki USB-C bağlantı noktası vardı ve kulaklık girişi yoktu. Bu durum bu yıl da XPS 13 için geçerli ancak XPS 14 ve 16 için aynı şey geçerli değil. Her ikisinde de kulaklık girişleri, üç Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası ve bir microSD kart yuvası bulunuyor.

    Dell XPS 13, 14 ve 16 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm bu yeni dizüstü bilgisayarlar Intel'in yeni Core Ultra yongalarına sahip, bu da yapay zeka işleriyle başa çıkmak için NPU'lar içerdikleri anlamına geliyor. Yani özel bir GPU olmadan bile Dell'in son XPS makinelerine kıyasla bazı yaratıcı işler için daha kullanışlı olma potansiyeline sahipler. Ancak ek grafik gücüne ihtiyacınız varsa, XPS 14 ve 16, Nvidia’nın RTX 40 serisi GPU'larıyla da yapılandırılabilir olacak.

    Yeni XPS makinelerin her biri ayrıca 30 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip FHD+ ekranlar içeriyor. Ancak OLED ekranlarla da donatılabilirler: XPS 13 ve 14, sırasıyla maksimum 60Hz ve 120Hz yenileme hızına sahip isteğe bağlı 3K OLED ekranlara sahipken, XPS 16 90Hz'e ulaşabilen 4K OLED panele sahip.

    Fiyat ve çıkış tarihi

    Peki tüm bu dizüstü bilgisayarların fiyatı ne kadar olacak? XPS 13, 1.299 dolardan; XPS 14, 1.699 dolardan ve XPS 16 ise 1.899 dolardan başlayacak. Dell ne zaman satışa sunulacaklarını açıklamadı, ancak ürünler önümüzdeki birkaç ay içerisinde küresel pazara çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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