Dell'in yeni tabletleri yolda

Alternatiflerin çoğalmasıyla kızışan tablet piyasasına Mini 5 ile giriş yapan Dell, bu pazardaki ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'da yayınlanan Dell Çin'in başındaki isim Amit Midha'nın açıklamalarına göre Dell çok yakında 7 inçlik yeni bir tablet ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

6 ile 12 ay içersinde aralarında 3, 4 ve 10 inçlik cihazlarında bulunduğunu birçok yeni ürünü satışa sunacacaklarını dile getiren Amit Midha, çok yakın zamanda da 7 inçlik tableti satışa sunacaklarını söyledi. Midha, ayrıca, 7 inçlik tabletin Android işletim sisteminde ve diğer bazı ürünlerin Windows ile çalışacağını doğrularken, firmanın Chrome OS'i de üçüncü bir platform olarak kullanıp kullanmama konusunu da değerlendirdiğini sözlerine ekledi.