Dente fusION: ION tabanlı miniPC video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
CD-ROM kadar alanda tam teşekküllü PC Dente fusION mercek altında. Bakalım Nvidia'nın ION'u nasıl iş görüyor...
Enerji tasarrufu ve boyut odaklı PC'ler yaygınlaşıyor. Intel'in Atom platformuna nazaran sahip olduğu bir çok gelişmiş özellikle dikkat çeken Nvidia ION platformu, Dente'nin fusION'ı ile Türkiye'de.
Bu videomuzda sahip olduğu yetenekler ve boyutlarıyla ofis,oturma odası, çalışma odası gibi bir çok alanda kendine yer bulabileceğini düşündüğümüz Dente fusION'ı inceliyoruz.
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Hani satılacaktı 1-2 haftaya kadar..
Özellike asus nova lite ile yaşadığım hayal kırıklığından sonra.
2 adet senaryo var;
1- Ofis PC: Düşük güç tüketimi, yer tasarrufu (bankalar ve hastaneler için en önemli şey)
2- Salon PC: Ufak ve şık, salonda hem oyun, hem internet hem de HD film keyfi. Bir Blu-Ray player'a o kadar para vermektense, indir filmi, yükle gerekli codec'leri ve izle filmini...
acerin sistemi daha mantikli gozukuyor..ancak mini atx lerde pci slotu genelde yok bu nedenle genisleme imkani cok az.... bence htpc sistemler digital tv kartsiz dusunulemez ayrica mini atx cozumleri ve fiyatlari da simdilik cok yuksek bunun icin bence microatx kartlar tercih edilmeli 3.ceyrekte cikacak 880 chipsetli anakartlar baya is yapacak gibi....:D
100$ da 500Gb hdd olsa etti 300$ zaten
400$ a yukarıdaki özelliklerde makina getirirlerse hiç düşünmem atlarım
dahili pek sanmam da harici usb üzerinden olabilir.