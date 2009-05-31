Dente fusION: ION tabanlı miniPC video inceleme

CD-ROM kadar alanda tam teşekküllü PC Dente fusION mercek altında. Bakalım Nvidia'nın ION'u nasıl iş görüyor...

Enerji tasarrufu ve boyut odaklı PC'ler yaygınlaşıyor. Intel'in Atom platformuna nazaran sahip olduğu bir çok gelişmiş özellikle dikkat çeken Nvidia ION platformu, Dente'nin fusION'ı ile Türkiye'de.

Bu videomuzda sahip olduğu yetenekler ve boyutlarıyla ofis,oturma odası, çalışma odası gibi bir çok alanda kendine yer bulabileceğini düşündüğümüz Dente fusION'ı inceliyoruz.