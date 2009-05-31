Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dente fusION: ION tabanlı miniPC video inceleme

9 yıl
72,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CD-ROM kadar alanda tam teşekküllü PC Dente fusION mercek altında. Bakalım Nvidia'nın ION'u nasıl iş görüyor...

Enerji tasarrufu ve boyut odaklı PC'ler yaygınlaşıyor. Intel'in Atom platformuna nazaran sahip olduğu bir çok gelişmiş özellikle dikkat çeken Nvidia ION platformu, Dente'nin fusION'ı ile Türkiye'de.

Bu videomuzda sahip olduğu yetenekler ve boyutlarıyla ofis,oturma odası, çalışma odası gibi bir çok alanda kendine yer bulabileceğini düşündüğümüz Dente fusION'ı inceliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baymutlu 8 yıl
Dente Fusion+ FP125 ION 1.6Ghz-3GB-320GB-Wifi- yazılım olarak XBMC Media Center kullanıyor.XBMC Media Center yazılımı ve bu donanımla her formatta filmi MKV vs.. sorunsuzca izleyebilirmiyim fikri ve bilgisi olan varmı acaba ? Yoksa Hazır media playerlardan mı almalıyım Örneüğin sigma işlemcili bir cihaz gibi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frmmain 9 yıl
hala üründen ses yok galiba _
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dec_chaos 9 yıl
Ne oldu bu dente ION pc?
Hani satılacaktı 1-2 haftaya kadar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enderak 9 yıl
Bende testlerin bizim ihtiyaçlarımıza göre olmasını tercih ederim aslında testler bize göre yapılmalı ben bu aleti ofis için alacaksam zaten uçuk bir alet ama multimedya için alacaksam hala büyük bölümü karanlık derim. Bunun yerine güzel bir htpc yaparak kullanmak F/P açısından daha karlı gibi gözüküyor.
Özellike asus nova lite ile yaşadığım hayal kırıklığından sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VIDOCQ 9 yıl
Mükemmel çözüm...
2 adet senaryo var;
1- Ofis PC: Düşük güç tüketimi, yer tasarrufu (bankalar ve hastaneler için en önemli şey)
2- Salon PC: Ufak ve şık, salonda hem oyun, hem internet hem de HD film keyfi. Bir Blu-Ray player'a o kadar para vermektense, indir filmi, yükle gerekli codec'leri ve izle filmini...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogunselhan 9 yıl
hayal ediyorsunuz, birde bakıyorsunuz adamlar yapmış ... pes vallahi , her şey bukadar hızlı oluncada bu teknolojiyi takip etmeye çalışmak beyhude görünmeye başlıyor doğal olarak ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Am@deus 9 yıl
HD/Mkv performansını Neuview Professional programı ile incelenseydi keşke sistemi ciddi şekilde zorlayan programdır....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sky@net 9 yıl
suan icin tek istedigim sey, nvidia nin ion platformunun intelin kendi cipsetiyle sundugu platformu ezmesi. Adamlar tarih devrinden kalma entegre ekran kartini gagalamaya calisiyorlar. Insallah intele guzel bir ders olur baska bir sey istemiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
Overclock yapabiliyomuyuz bari :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 9 yıl
bu segmentte
acerin sistemi daha mantikli gozukuyor..ancak mini atx lerde pci slotu genelde yok bu nedenle genisleme imkani cok az.... bence htpc sistemler digital tv kartsiz dusunulemez ayrica mini atx cozumleri ve fiyatlari da simdilik cok yuksek bunun icin bence microatx kartlar tercih edilmeli 3.ceyrekte cikacak 880 chipsetli anakartlar baya is yapacak gibi....:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 9 yıl
400 dolar + %8 kdv (komple pc olduğu için) genede iyi fiyat bence. İçindeki zotac anakart sadece amerikada 150-200$ arası satılıyor. Videodaki model 199$ lık modelinden (wifili ve atom 330)
100$ da 500Gb hdd olsa etti 300$ zaten
400$ a yukarıdaki özelliklerde makina getirirlerse hiç düşünmem atlarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 9 yıl
Bu cihaza bir tv kartı ve ekran kartı takmanın mümkünatı varmıdır acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by_ProXy 9 yıl

Orjinalden alıntı: bbuzol

Bu cihaza bir tv kartı ve ekran kartı takmanın mümkünatı varmıdır acaba?


dahili pek sanmam da harici usb üzerinden olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim