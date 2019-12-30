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    DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]

    DH takipçileri yılın en iyilerini belirlemeye devam ediyor. Bu anketimizde 2019 yılının en iyi otomobilini soruyoruz. Siz de ankete katılarak yılın en iyisini belirlememizde katkıda bulunabilirsiniz.
    2 sa.
    1,3b
    27
    28
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]
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    2019 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl, otomotiv sektörü açısından baktığımızda oldukça yoğun bir dönem oldu. Pek çok modelin yeni nesile geçiş yaptığına veya makyajlandığına şahit olduk.

    2019 yılında karşımıza çıkan seri üretim modellerinin yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinde sahneye çıkan prototip ve konsept otomobiller de göz doldurdu. Geçtiğimiz hafta tanıtılan, tasarımıyla büyük beğeni toplayan yüzde 100 elektrikli yerli otomobiller de bunlar arasındaydı. 2019’un otomotiv sektörü açısından üzücü yanı ise, pazarın yıl boyu daralmaya devam etmesiydi.

    2020 yılını karşılamaya hazırlanırken, siz değerli okurlarımız için bir anket hazırladık. DH takipçilerinin “yılın en iyi otomobili”ni seçeceği bu anketi hazırlarken, 2019’da satışa çıkan ve/veya 2019’da tanıtılıp kısa vadede satışa sunulacak “seri üretim otomobilleri” seçmeye çalıştık.

    Ayrıca Bkz. "DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]"

    Ülkemiz yollarında da görebileceğimiz binek modellerden oluşmasına özen gösterdiğimiz listede konseptlere ve makyajlanan modellere yer vermedik. Tabii ki son yılların vazgeçilmezi olan elektrikli otomobilleri de listemize ekledik.

    Sizin 2019’un en iyisi olduğunu düşündüğünüz otomobil şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Listedeki otomobillere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

    2019'un en iyi otomobili hangisi? Oy Ver 437 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    hevdidik 22 dk.
    Sorgusuz sualsiz tabiki de Golf
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    susesa 28 dk.
    O değil de Corolla'yı seçen arkadaşlar ne düşünüyordu onu anlamadım
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    susesa 29 dk.
    Taycan Seçen arkadaşlara söylemek istiyorum maalesef taycan en verimsiz elektrikli araç... İsteyen EnginnerinExplained youtube kanalına bakabilir.
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    YuRYTR 31 dk.
    Ben CLA yı çok beğendim.
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    Celonfix 33 dk.
    Ford Mustang Mach E
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    Kuekuatsheu 42 dk.
    508 de olmalıydı sanki, Yani taycan seçmek biraz uçuk kaçık olmuş. Ben Mazda 3 ve pejoı 208 arasında gittim geldim, mazda 3 ü sırf skyactive x motorundan ötürü düşündüm ancak çok yeni dünyanın alışması gerek, tüm özellikler bir arada herkesinde ulaşabilirliği açısından 1) 208 2)mazda3 3)hondajazz
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    haberelectro 49 dk.
    Taycan ın yanında ötekiler kelebek gibi sırıtmış
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    WB 1 sa.
    Komik bir liste..
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    mbcyber 1 sa.
    Listede BMW'nin yeni 8 serisi de olmalıydı.
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    Darbit3838 1 sa.
    KING Audi nerde
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