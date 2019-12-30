DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]

2019 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl, otomotiv sektörü açısından baktığımızda oldukça yoğun bir dönem oldu. Pek çok modelin yeni nesile geçiş yaptığına veya makyajlandığına şahit olduk.
2019 yılında karşımıza çıkan seri üretim modellerinin yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinde sahneye çıkan prototip ve konsept otomobiller de göz doldurdu. Geçtiğimiz hafta tanıtılan, tasarımıyla büyük beğeni toplayan yüzde 100 elektrikli yerli otomobiller de bunlar arasındaydı. 2019’un otomotiv sektörü açısından üzücü yanı ise, pazarın yıl boyu daralmaya devam etmesiydi.
2020 yılını karşılamaya hazırlanırken, siz değerli okurlarımız için bir anket hazırladık. DH takipçilerinin “yılın en iyi otomobili”ni seçeceği bu anketi hazırlarken, 2019’da satışa çıkan ve/veya 2019’da tanıtılıp kısa vadede satışa sunulacak “seri üretim otomobilleri” seçmeye çalıştık.
Ayrıca Bkz. "DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]"
Ülkemiz yollarında da görebileceğimiz binek modellerden oluşmasına özen gösterdiğimiz listede konseptlere ve makyajlanan modellere yer vermedik. Tabii ki son yılların vazgeçilmezi olan elektrikli otomobilleri de listemize ekledik.
Sizin 2019’un en iyisi olduğunu düşündüğünüz otomobil şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Listedeki otomobillere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.
2019'un en iyi otomobili hangisi? Oy Ver 437 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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