DH takipçileri 2019'un en iyi otomobilini belirliyor [Anket]

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2019 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl, otomotiv sektörü açısından baktığımızda oldukça yoğun bir dönem oldu. Pek çok modelin yeni nesile geçiş yaptığına veya makyajlandığına şahit olduk.

2019 yılında karşımıza çıkan seri üretim modellerinin yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinde sahneye çıkan prototip ve konsept otomobiller de göz doldurdu. Geçtiğimiz hafta tanıtılan, tasarımıyla büyük beğeni toplayan yüzde 100 elektrikli yerli otomobiller de bunlar arasındaydı. 2019’un otomotiv sektörü açısından üzücü yanı ise, pazarın yıl boyu daralmaya devam etmesiydi.

2020 yılını karşılamaya hazırlanırken, siz değerli okurlarımız için bir anket hazırladık. DH takipçilerinin “yılın en iyi otomobili”ni seçeceği bu anketi hazırlarken, 2019’da satışa çıkan ve/veya 2019’da tanıtılıp kısa vadede satışa sunulacak “seri üretim otomobilleri” seçmeye çalıştık.

Ayrıca Bkz. "DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]"

Ülkemiz yollarında da görebileceğimiz binek modellerden oluşmasına özen gösterdiğimiz listede konseptlere ve makyajlanan modellere yer vermedik. Tabii ki son yılların vazgeçilmezi olan elektrikli otomobilleri de listemize ekledik.

Sizin 2019’un en iyisi olduğunu düşündüğünüz otomobil şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Listedeki otomobillere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

2019'un en iyi otomobili hangisi? BMW 1 Serisi BMW 2 Serisi Gran Coupe DS 3 Crossback Ford Puma Ford Mustang Mach E (elektrikli) Honda Jazz Kia XCeed Mazda 3 Mazda CX-30 Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz EQC (elektrikli) Nissan Juke Opel Corsa Peugeot 208 Peugeot 2008 Porsche Taycan (elektrikli) Renault Clio Renault Captur Skoda Kamiq Skoda Octavia Skoda Scala Toyota Corolla Toyota RAV4 PHEV Volkswagen Golf Volkswagen ID.3 (elektrikli) Oy Ver 437 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi otomobili hangisi? BMW 1 Serisi BMW 2 Serisi Gran Coupe DS 3 Crossback Ford Puma Ford Mustang Mach E (elektrikli) Honda Jazz Kia XCeed Mazda 3 Mazda CX-30 Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz GLA Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz EQC (elektrikli) Nissan Juke Opel Corsa Peugeot 208 Peugeot 2008 Porsche Taycan (elektrikli) Renault Clio Renault Captur Skoda Kamiq Skoda Octavia Skoda Scala Toyota Corolla Toyota RAV4 PHEV Volkswagen Golf Volkswagen ID.3 (elektrikli) Anket Sonlandı 437 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi otomobili hangisi? 3% BMW 1 Serisi 13 oy 1% BMW 2 Serisi Gran Coupe 4 oy 2% DS 3 Crossback 9 oy 2% Ford Puma 7 oy 8% Ford Mustang Mach E (elektrikli) 33 oy 1% Honda Jazz 5 oy 1% Kia XCeed 6 oy 6% Mazda 3 26 oy 2% Mazda CX-30 9 oy 3% Mercedes-Benz CLA 14 oy 3% Mercedes-Benz GLA 11 oy 0% Mercedes-Benz GLB 1 oy 4% Mercedes-Benz EQC (elektrikli) 17 oy 0% Nissan Juke 0 oy 1% Opel Corsa 4 oy 8% Peugeot 208 36 oy 8% Peugeot 2008 33 oy 15% Porsche Taycan (elektrikli) 66 oy 5% Renault Clio 24 oy 0% Renault Captur 1 oy 0% Skoda Kamiq 2 oy 3% Skoda Octavia 13 oy 2% Skoda Scala 7 oy 11% Toyota Corolla 47 oy 3% Toyota RAV4 PHEV 12 oy 6% Volkswagen Golf 28 oy 2% Volkswagen ID.3 (elektrikli) 9 oy 437 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön