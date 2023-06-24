Otomobillerdeki teknoloji arttıkça kalite düşüyor

Tam Boyutta Gör Yeni araçlar teknolojik açıdan her zamankinden daha ileri düzeyde ve her şey olması gerektiği gibi çalıştığında bu harika bir şey. Gerçek dünyada ise teknoloji denkleme daha fazla karmaşıklık katıyor ve bu da daha fazla arıza fırsatı ve genel olarak daha düşük bir kalite algısı anlamına geliyor.

Otomobillerde teknoloji arttıkça kalite düşüyor

J.D. Power'ın dokuz ana kategoriden sekizinde kalite düşüşlerini vurgulayan çalışması tam olarak bu soruna değiniyor. Neredeyse tüm kategorilerde kalite düşüşü yaşanırken önceki yıla göre sadece sürüş deneyimi sabit kalarak düşüş yaşamadı. Araçların değerlendirildiği kategoriler ise şöyle: bilgi-eğlence; özellikler, kontroller ve ekranlar; aracın dışı; sürüş yardımı; iç mekan; güç aktarma organları; koltuklar; sürüş deneyimi ve klima.

Tesla otomobillere kablosuz şarj geliyor 1 gün önce eklendi

J.D. Power'ın çalışması 100 araç başına düşen sorun sayısını (PP100) gözler önüne seriyor. Çalışmada son iki yılda 30 PP100'lük rekor bir artış kaydedildiğinin altı çiziliyor. Tüketici araştırma şirketi, kalitede devam eden düşüşün, yeni araçlarda teknolojinin daha fazla kullanılmasına bağlıyor. Buna ek olarak halihazırda bilinen sorunların (örneğin ses sistemlerindeki sorun) tekrar tekrar yeni araçlarda kullanılmasına işaret ediliyor. Kalite düzeyi alanında en fazla düşüş gören kategoriler ise sırasıyla kontroller ve ekranlar ile bilgi-eğlence kategorisi oldu.

Kapı kolları bile sorun haline geldi

Tam Boyutta Gör Belirli şikayetler arasında kablosuz şarj pedi sorunları ve sürücü yardım özellikleriyle ilgili sorunlar yer aldı. Tekerleği yeniden icat etme girişimleri - yani zaten mükemmelleştirilmiş olan temel özellikleri modernize etme - de sorunluydu. Örneğin yapılan çalışmada, bazı araç sahipleri kapı kolları ve üreticilerin bunları gereksiz yere karmaşık hale getirme ısrarı ile ilgili sorunlar bildirdi.

J.D. Power'ın otomobil kıyaslama kıdemli direktörü Frank Hanley, "Otomotiv endüstrisi, araştırmanın tarihinde görülmemiş bir olgu olan çok çeşitli kalite sorunlarıyla karşı karşıya" dedi. Hanley, her üreticinin nasıl ilerlemeyi seçeceğinin geleceği için çok önemli olacağını da sözlerine ekledi. Dodge 100 araç başına 140 sorunla J.D. Power'ın listesinin zirvesinde yer alırken onu 141 PP100 ile Ram ve 143 PP100 ile Alfa Romeo takip etti. Çalışma ortalaması 192 PP100 olurken, merak edenler için elektrikli araç üreticileri Tesla ve Polestar sırasıyla 257 PP100 ve 313 PP100 ile listenin diplerinde yer aldı.

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Otomobillerdeki teknoloji arttıkça kalite düşüyor