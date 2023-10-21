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    Anlık Bildirim

    Instagram yorumlarına anket özelliği geliyor

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, öncesinde hikâyeler özelliğine getirdiği anket uygulamasını yorumlara da getirmeye hazırlanıyor.

    Instagram yorumlarına anket özelliği geliyor Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, öncesinde hikâyeler özelliğine getirdiği anket uygulamasını yorumlara da getirmeye hazırlanıyor.

    Instagram, bazı kullanıcıların gönderilerindeki yorumlar bölümüne anket oluşturmasına izin vererek içerik oluşturuculara daha fazla etkileşim olanağı sunacak.

    Instagram Başkanı Adam Mosseri testi yayın kanalından duyurdu ve hem normal yayın gönderileri hem de Reels’teki yorumlara anket eklenebileceğini kaydetti.

    Şu an için geliştirilme aşamasında olan özellik yakında kullanıma sunulmaya planlanıyor.

    Yorumlar bölümündeki anketler yıllardır çıkartma biçiminde kullanıcılara sunulan Hikayeler’dekine çok benzeyecek. Diğer kullanıcılara belirli bir ankette kaç kişinin oy kullandığını görebilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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