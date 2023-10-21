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Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, öncesinde hikâyeler özelliğine getirdiği anket uygulamasını yorumlara da getirmeye hazırlanıyor.

Instagram, bazı kullanıcıların gönderilerindeki yorumlar bölümüne anket oluşturmasına izin vererek içerik oluşturuculara daha fazla etkileşim olanağı sunacak.

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Instagram Başkanı Adam Mosseri testi yayın kanalından duyurdu ve hem normal yayın gönderileri hem de Reels’teki yorumlara anket eklenebileceğini kaydetti.

Şu an için geliştirilme aşamasında olan özellik yakında kullanıma sunulmaya planlanıyor.

Yorumlar bölümündeki anketler yıllardır çıkartma biçiminde kullanıcılara sunulan Hikayeler’dekine çok benzeyecek. Diğer kullanıcılara belirli bir ankette kaç kişinin oy kullandığını görebilecek.

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Instagram yorumlarına anket özelliği geliyor