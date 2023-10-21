Instagram yorumlarına anket özelliği geliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, öncesinde hikâyeler özelliğine getirdiği anket uygulamasını yorumlara da getirmeye hazırlanıyor.
Instagram, bazı kullanıcıların gönderilerindeki yorumlar bölümüne anket oluşturmasına izin vererek içerik oluşturuculara daha fazla etkileşim olanağı sunacak.
Instagram Başkanı Adam Mosseri testi yayın kanalından duyurdu ve hem normal yayın gönderileri hem de Reels’teki yorumlara anket eklenebileceğini kaydetti.
Şu an için geliştirilme aşamasında olan özellik yakında kullanıma sunulmaya planlanıyor.
Yorumlar bölümündeki anketler yıllardır çıkartma biçiminde kullanıcılara sunulan Hikayeler’dekine çok benzeyecek. Diğer kullanıcılara belirli bir ankette kaç kişinin oy kullandığını görebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.