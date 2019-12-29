DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

2019’un son günlerine girmemizle birlikte DH takipçileri yılın en iyi ürünlerini seçmeye başladı. Bugüne kadar yayınlanan anketlerimizde sizlere 2019’un en iyi akıllı telefonunu, akıllı saatini, kablosuz kulaklığını ve filmlerini sizlere sorduk. Bu anketimizde ise 2019 yılının en iyi dizilerini soruyoruz.
Ayrıca Bkz. "2019 yılının en iyi filmleri "
Yılın en iyi dizilerini, Netflix dizileri ve diğer diziler şeklinde ikiye böldük. Forumdaki dizi bölümünde gördüğümüz üzere DH takipçileri, diğer platformların aksine Netflix dizilerine daha fazla ilgi gösteriyor ve Netflix'in yeni dizilerini izlemeye çalışıyor. Bu yüzden Netflix dizilerini ayrı bir kategoride derledik.
Adayları belirlerken 2019’da ilk bölümü yayınlanan popüler dizileri seçmeye çalıştık. Sizin "en iyi" olduğunu düşündüğünüz diziniz şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.
2019'un en iyi dizisi hangisi? (Netflix hariç) 2019'un en iyi Netflix yapımı dizisi hangisi? Oy Ver 257 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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