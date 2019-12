DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

Tam Boyutta Gör

2019’un son günlerine girmemizle birlikte DH takipçileri yılın en iyi ürünlerini seçmeye başladı. Bugüne kadar yayınlanan anketlerimizde sizlere 2019’un en iyi akıllı telefonunu, akıllı saatini, kablosuz kulaklığını ve filmlerini sizlere sorduk. Bu anketimizde ise 2019 yılının en iyi dizilerini soruyoruz.

Ayrıca Bkz. "2019 yılının en iyi filmleri "

Yılın en iyi dizilerini, Netflix dizileri ve diğer diziler şeklinde ikiye böldük. Forumdaki dizi bölümünde gördüğümüz üzere DH takipçileri, diğer platformların aksine Netflix dizilerine daha fazla ilgi gösteriyor ve Netflix'in yeni dizilerini izlemeye çalışıyor. Bu yüzden Netflix dizilerini ayrı bir kategoride derledik.

Adayları belirlerken 2019’da ilk bölümü yayınlanan popüler dizileri seçmeye çalıştık. Sizin "en iyi" olduğunu düşündüğünüz diziniz şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.

2019'un en iyi dizisi hangisi? (Netflix hariç) The Mandalorian The Morning Show Chernobyl Watchmen His Dark Materials See Servant Undone Euphoria The Boys Mucize Doktor 2019'un en iyi Netflix yapımı dizisi hangisi? The Witcher The Politician Unbelievable When They See Us Living with Yourself Russian Doll Love, Death & Robots V-Wars Dead To Me Sex Education The Society Atiye Oy Ver 257 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi dizisi hangisi? (Netflix hariç) The Mandalorian The Morning Show Chernobyl Watchmen His Dark Materials See Servant Undone Euphoria The Boys Mucize Doktor 2019'un en iyi Netflix yapımı dizisi hangisi? The Witcher The Politician Unbelievable When They See Us Living with Yourself Russian Doll Love, Death & Robots V-Wars Dead To Me Sex Education The Society Atiye Anket Sonlandı 257 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2019'un en iyi dizisi hangisi? (Netflix hariç) 25% The Mandalorian 64 oy 0% The Morning Show 1 oy 53% Chernobyl 136 oy 1% Watchmen 3 oy 0% His Dark Materials 1 oy 5% See 12 oy 0% Servant 1 oy 1% Undone 2 oy 0% Euphoria 1 oy 5% The Boys 13 oy 12% Mucize Doktor 31 oy 2019'un en iyi Netflix yapımı dizisi hangisi? 66% The Witcher 170 oy 2% The Politician 4 oy 0% Unbelievable 1 oy 1% When They See Us 2 oy 0% Living with Yourself 1 oy 1% Russian Doll 2 oy 11% Love, Death & Robots 28 oy 2% V-Wars 4 oy 0% Dead To Me 0 oy 8% Sex Education 20 oy 1% The Society 2 oy 6% Atiye 15 oy 257 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön