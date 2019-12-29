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    DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]

    DH takipçileri yılın en iyilerini belirlemeye devam ediyor. Bu anketimizde 2019 yılının en iyi dizisini soruyoruz. Siz de ankete katılarak yılın en iyisini belirlememizde katkıda bulunabilirsiniz.
    1 sa.
    659
    43
    6
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]
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    2019’un son günlerine girmemizle birlikte DH takipçileri yılın en iyi ürünlerini seçmeye başladı. Bugüne kadar yayınlanan anketlerimizde sizlere 2019’un en iyi akıllı telefonunu, akıllı saatini, kablosuz kulaklığını ve filmlerini sizlere sorduk. Bu anketimizde ise 2019 yılının en iyi dizilerini soruyoruz.

    Ayrıca Bkz. "2019 yılının en iyi filmleri "

    Yılın en iyi dizilerini, Netflix dizileri ve diğer diziler şeklinde ikiye böldük. Forumdaki dizi bölümünde gördüğümüz üzere DH takipçileri, diğer platformların aksine Netflix dizilerine daha fazla ilgi gösteriyor ve Netflix'in yeni dizilerini izlemeye çalışıyor. Bu yüzden Netflix dizilerini ayrı bir kategoride derledik.

    Adayları belirlerken 2019’da ilk bölümü yayınlanan popüler dizileri seçmeye çalıştık. Sizin "en iyi" olduğunu düşündüğünüz diziniz şıklarda yoksa fikrinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.

    2019'un en iyi dizisi hangisi? (Netflix hariç) 2019'un en iyi Netflix yapımı dizisi hangisi? Oy Ver 257 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    alemburda34 24 dk. Manhunt Three
    yoksa atomu parçalardın yani bırak allah aşkına demagoji yapma
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    DokuzKuyrukluTilki 46 dk.
    See ve Love, Death and Robots en iyileri bu senenin. Biri körler üzerinden mükemmel bir postapokaliptik bir dünya sunarken, diğeri her bölümünde farklı ve güzel hikayeler sunuyor.
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    Dürüstİnsan 52 dk.
    Kesinlikle Chernobyl ve Love, Death & Robots. Witcher dizisinin ilk sezonu kötü değil ama en iyisi de değil. Mandolarian güzel ama Chernobyl daha vurucuydu.
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    alemburda34 1 sa.
    dizi film bence boş vakit öldürme her imkan bulduğunuzda kendinizi geliştirin yazılımcıysanız daha fazlasını nasıl yapabilirim onun peşine düşün film dizi bunları istediğiniz zaman izlersiniz ancak zaman akıp gidiyor vaktimizi boşa harcamayalım
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    Manhunt Three 27 dk. alemburda34
    İşte bizi bu kafalar yerimizde saydırdı.
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    muroooo19 1 sa.
    Kitabını okumuş, oyununu oynamış biri olarak witcher tabiki de 😁
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