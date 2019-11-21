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    Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti

    Dijital teknoloji devlerinden ek vergi alabilmek amacıyla ortaya çıkan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu, TBMM'den geçti. Dijital Hizmet Vergisi şu an için hiçbir şirketi kapsamıyor.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti
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    Google, Facebook, Apple gibi teknoloji devlerinden ekstra vergi alabilmek için Dijital Hizmet Vergisi hayata geçiriliyor. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu TBMM’de görüşüldü ve kabul edildi. Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte Dijital Hizmet Vergisi uygulanmaya başlanılacak.

    Dijital Hizmet Vergisi nedir?

    İnternet ortamındaki dijital hizmetlerden, satışlardan veya reklamlardan yüksek miktarda gelir elde eden şirketler, Türkiye’den elde ettiği gelirlerinin yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek. Dijital ortamda sunulan ücretli veya ücretsiz sesli, görsel, ve dijital tüm içerikler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giriyor.

    Ödeme hizmetleri, dijital para, elektronik haberleşme hizmetleri, Ar-Ge merkezinde üretilen Ar-Ge ürünleri, bankacılık amacıyla sunulan hizmetler ve Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutulan hizmetler Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf tutulacak.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i"

    Türkiye’de varlığı bulunan yerli/yabancı şirketler bu vergiyi kendi ödeyecek. Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan şirketlerin vergi ödemesi ise ilgili şirkete ödeme yapan vatandaştan veya reklamverenden alınacak.

    Şu an hiçbir şirketi kapsamıyor

    Dijital Hizmet Vergisi, bugünü düşünerek değil yarını düşünerek hazırlandı. Bu vergi ile Türkiye’den çok yüksek yüksek miktarda gelir elde eden şirketlerin gelirinden pay alınarak daha küçük şirketlerin korunması amaçlanıyor. Bu nedenle vergi muafiyeti limitleri yüksek tutulmuş. Bir şirketin Dijital Hizmet Vergisi’ne dahil olabilmesi için Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin hizmetlerinin (yani şirketin fiziksel ortamdaki hizmetlerini/satışlarını kapsamıyor) Türkiye’de 20 milyon TL hasılatı ve dünya genelinde 750 milyon avro dengi hasılatı geçmesi gerekiyor. Bu iki hasılat limitinin birine ulaşamayan şirketler Dijital Hizmet Vergisi ödemeyecek.

    Türkiye'de 20 milyon TL, dünya genelinde 750 milyon avro hasıları aşmasına ek olarak söz konusu şirketin Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmekte. Yabancı dijital teknoloji devlerinden Google ve Netflix haricindeki şirketler Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi değiller. Netflix, RTÜK’ten Dijital Yayın Lisansı alabilmek için kurumlar vergisi mükellefi oldu.

    Dijital Hizmet Vergisi’ndeki hasılat limitlerini aşan veya yakın zamanda aşma ihtimali bulunan Türk şirketi bulunmuyor. Yabancı şirketler ise ya kurumlar vergisi mükellefi değil ya da Türkiye’den elde ettiği hasılat, 20 milyon TL’nin altında kalıyor. Bu nedenle Dijital Hizmet Vergisi’nin nasıl uygulandığını görebilmemiz için bu şirketlerin Türkiye’den elde ettiği gelirinin 20 milyon TL’yi aşmasını veya kurumlar vergisi mükellefi olmasını bekleyeceğiz.

    Dijital Hizmet Vergisi’ni ödemeyen şirketlere önce ihtarda bulunulacak. 30 gün geçmesine rağmen ödeme yapılmamışsa ilgili şirketin dijital hizmetlerinin engellenmesine karar verilecek.



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    Start Again 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Kışlık montun cebinde unutulan paranın da vergisi alınsın lütfen.
    Yanıtla +105
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    R-10 1 gün
    Yakında nefes alma vergisi,hareket vergisi de alacaklar.
    2 Yanıt Yanıtla +38
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    MaRQuE 1 gün javaprof
    Eğer zam yaparlarsa yine vergi vermemiş olackalar. Vatandaştan çıkacak fark. Ne anlamı kaldı?
    Yanıtla +33
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    1 Avatar
    DH Misafiri 6 sa.
    Ulan yediz bitirdiz milleti, herşeye vergi doymadınız bee...bari teme gıda ve bebek ürünlerinden kaldırın şu vergiyi.
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    DH Misafiri 11 sa.
    yorum yapanlar size giren çıkan ne aslında size söyleyecek daha çok şey var yaratıklar vergi alınacaksa yabancı firmalardan alınacak google facebook vergi ödemesin mi.fiyatlara yansırsa yani fiyatlar artarsa artan fiyatlar üzerinden vergi ödeyecekler.zaten çoğu firma en üst düzeyde tutuyor türkiye fiyatlarını.üretemediğimiz için onlara muhtaçız. biz şöyle biz böyle milletiz demekle iş olmuyor. ayrıca herşey hükümetin suçu değil şuan kim başa geçse durum değişmez pardon değişir daha vahim olur.sırf muhalif ağizdan konuşan durumun farkında olmayan moronlar toplanmış
    1 Yanıt Yanıtla
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    firat_kilic 11 sa. DH Misafiri
    Ya kafa çalışmıyor yada yaşın ufak biraz daha düşünmeye çalış. Veya illa biri anahtar kelimeleri söylesin mi? uyanık ol kardeşim biraz... örnek geçenlerde lübnanda millet sokağa döküldü? neydi o haber hatırladın mı? Hangi aile yönetiyordu lübnanı? biz ile bağı nedir?
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    DH Misafiri 11 sa.
    devlet ne yardım etmiş o şirketlerin bu güne gelebilmesine de vergi alıyor? ulan nasıl bir devlet bu?
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    AMC 12 sa.
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    DH Misafiri 13 sa.
    Bu milletten nefret edenler, size sesleniyorum.

    Bu millet de sizden nefret ediyor.

    Mümkünse başka bir ülkeye taşınıp vatandaşlığınızı da aldırın ki herkes bir rahat etsin.
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    DH Misafiri 13 sa.
    sadece boş yapıyorsun şuanda Türkiyede başka kimse yok yerine geçecek senin kafanda varsa belli oluyor neden bu kafada olduğun , aynaya bak diyeceğine kendin bak.
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    aslamacia 14 sa.
    Hayırlı olsun. Önce yeni vergi koyarlar bu yeni vergiler için yüzlerce yeni memur alınır sonra vergiler ödenmez ve af gelir. Memurlar maaşını alır memur olmayan ihracatçı üretici vergi ödeyenlere geçmiş olsun.
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    StaatSanWalt 21 sa.
    Ülkeyi zehirleyen termik santrallerle, vergilere onay. Tabii ki bu ülke bunu hakediyor.
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    SerseriGezgin 1 gün
    İçinde "Vergi" kelimesi olup da onaylanmayan birşey görmedim siz gördünüz mü?

    Ayrıca donanımhaber'in haber verme anlayışı da kıt. Açık açık hangi partiler onay verdi kim verdi demiyor da direkt kabul edildi şu oldu bu oldu ee?
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    brk6152 1 gün
    Vergiye dair herşey bize geçer zaten
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