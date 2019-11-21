Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti

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Google, Facebook, Apple gibi teknoloji devlerinden ekstra vergi alabilmek için Dijital Hizmet Vergisi hayata geçiriliyor. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu TBMM’de görüşüldü ve kabul edildi. Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte Dijital Hizmet Vergisi uygulanmaya başlanılacak.

Dijital Hizmet Vergisi nedir?

İnternet ortamındaki dijital hizmetlerden, satışlardan veya reklamlardan yüksek miktarda gelir elde eden şirketler, Türkiye’den elde ettiği gelirlerinin yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek. Dijital ortamda sunulan ücretli veya ücretsiz sesli, görsel, ve dijital tüm içerikler Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giriyor.

Ödeme hizmetleri, dijital para, elektronik haberleşme hizmetleri, Ar-Ge merkezinde üretilen Ar-Ge ürünleri, bankacılık amacıyla sunulan hizmetler ve Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutulan hizmetler Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf tutulacak.

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Türkiye’de varlığı bulunan yerli/yabancı şirketler bu vergiyi kendi ödeyecek. Türkiye’de fiziksel varlığı bulunmayan şirketlerin vergi ödemesi ise ilgili şirkete ödeme yapan vatandaştan veya reklamverenden alınacak.

Şu an hiçbir şirketi kapsamıyor

Dijital Hizmet Vergisi, bugünü düşünerek değil yarını düşünerek hazırlandı. Bu vergi ile Türkiye’den çok yüksek yüksek miktarda gelir elde eden şirketlerin gelirinden pay alınarak daha küçük şirketlerin korunması amaçlanıyor. Bu nedenle vergi muafiyeti limitleri yüksek tutulmuş. Bir şirketin Dijital Hizmet Vergisi’ne dahil olabilmesi için Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin hizmetlerinin (yani şirketin fiziksel ortamdaki hizmetlerini/satışlarını kapsamıyor) Türkiye’de 20 milyon TL hasılatı ve dünya genelinde 750 milyon avro dengi hasılatı geçmesi gerekiyor. Bu iki hasılat limitinin birine ulaşamayan şirketler Dijital Hizmet Vergisi ödemeyecek.

Türkiye'de 20 milyon TL, dünya genelinde 750 milyon avro hasıları aşmasına ek olarak söz konusu şirketin Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmekte. Yabancı dijital teknoloji devlerinden Google ve Netflix haricindeki şirketler Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi değiller. Netflix, RTÜK’ten Dijital Yayın Lisansı alabilmek için kurumlar vergisi mükellefi oldu.

Dijital Hizmet Vergisi’ndeki hasılat limitlerini aşan veya yakın zamanda aşma ihtimali bulunan Türk şirketi bulunmuyor. Yabancı şirketler ise ya kurumlar vergisi mükellefi değil ya da Türkiye’den elde ettiği hasılat, 20 milyon TL’nin altında kalıyor. Bu nedenle Dijital Hizmet Vergisi’nin nasıl uygulandığını görebilmemiz için bu şirketlerin Türkiye’den elde ettiği gelirinin 20 milyon TL’yi aşmasını veya kurumlar vergisi mükellefi olmasını bekleyeceğiz.

Dijital Hizmet Vergisi’ni ödemeyen şirketlere önce ihtarda bulunulacak. 30 gün geçmesine rağmen ödeme yapılmamışsa ilgili şirketin dijital hizmetlerinin engellenmesine karar verilecek.