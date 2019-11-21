Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i

    Xiaomi kısa bir süre önce yeni bir akıllı bileklik çıkaracağının sinyallerini vermişti. Çinli şirket Mi Smart Band 3i olarak adlandırılan son derece uygun fiyatlı bir akıllı bileklik duyurdu.
    1 gün
    3,5b
    2
    5
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Hindistan bundan birkaç gün önce yeni bir Mi Smart Band çıkaracağını açıklamıştı. Şirket verdiği sözü tutarak Mi Smart Band 3i olarak adlandırılan akıllı bilekliğini resmen tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar"

    Mi Smart Band 3i görünüm olarak Xiaomi Mi Band 3'e benzese de işlevsellik açısından Mi Band HRX Edition modelini andırıyor. Ancak Mi Band 3 ile neredeyse aynı tasarımı paylaşmasına rağmen kalp atış hızı sensörü yok.

    Akıllı bileklik kapasitif dokunmatik tuşlara sahip 128 x 80 piksel çözünürlükte 0.78 inç AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca gelen aramalar, mesajlar, zamanlanmış görevler ve yaklaşan etkinlikler ile ilgili bildirimleri gösterebiliyor.

    Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i
    Tam Boyutta Gör

    Mi Smart Band 3i Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Cihaz ayrıca kalori ve adım sayar, fiziksel aktivite izleyici, uyku kalitesini ve süresini takip etme yeteneği ile donatılmış durumda. Ayrıca bir yerde çok uzun süre oturduğunuzda sizi uyarabiliyor.

    50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği olan akıllı bilekliğin batarya kapasitesi 110 mAh. Tam olarak şarj etmek 2.5 saat sürüyor ve normal kullanım durumunda pil ömrü 20 güne ulaşabiliyor.

    Mi Smart Band 3i, Bluetooth 4.2 LE üzerinden bağlantı kuruyor. Cihaz Android 4.4, iOS 9.0 ve bu işletim sistemlerinin daha yeni sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu.

    4.68 x 1.81 x 1.1 cm ebatlarında olan akıllı bileklik yalnızca siyah renk seçeneği ile sunuyor. Fiyat etiketi ise 18 dolar. Bugün ön siparişe açılan Mi Smart Band 3i, 1 Aralık'ta satışa sunulacak.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 gün
    Global pazar düşünülerek tasarlandığını sanmıyorum, hedef direkt hindistan gözüküyor zaten. Gereksiz bir model bu sebeple ama Hindistan için çok ucuz heralde ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tesbihcekenhoroz 1 gün
    Aliexpresste mi4 24 dolardan satiliyo 11.11 de kuponlarla 19 dolardan aldı millet hadi onu geçtim mi3 var o da 18 dolar zaten aynı fiyat aynı modeli başka bir isim ve daha düşük özellikle tekrar piyasaya sunmak ... Inovasyon budur işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 1 gün
    5'i beklerken bu anlamsız geldi. Zaten f/p ürünler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mert1907 1 gün
    Bunu çıkarana kadar 3'ün fiyatını indirseydin daha akıllıca olurdu.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kebimeva 1 gün
    Biri bana 3 ve 4 varken bunun amacını açıklayabilir mi?
    Şu fikri şirkete sunsam benimle dalga geçerler. Bunlar böyle bir ürün çıkarıyor.
    Cidden finansal anlamda 3 ve 4 varken 3 e çok benzeyen bir şey neden çıkar. Zaten hepsi ucuz ne kadar etkili bir fark olabilir arada?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı 1 gün Araştırmacılar, sıvı ve kir itme özelliği bulunan beton geliştirdi 1 gün Dünyanın en hızlı traktöründen yeni rekor: Tam 247 km/s 1 gün PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı 1 gün Google Duplex ile artık sinema bileti alınabiliyor 1 gün Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor 1 gün NATO lideri: Uzay, yeni 'harekat alanı' olacak 1 gün Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları 1 gün Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı 1 gün Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı 1 gün Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin! 1 gün PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü 1 gün 2si1 | Disney+'a ilk günde 10 milyon abone 1 gün Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor 1 gün Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek 1 gün Corsair'den Mac çıkarması | iCue Mac OS sürümü yayınlandı 1 gün Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” 1 gün FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı 1 gün EBV ile ilgili yeni mekanizma keşfedildi 1 gün Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i Sonraki Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu 1 gün Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı 1 gün Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2 1 gün Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak 1 gün Bu robot farklı | Çiğ köfte de yapıyor 1 gün SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı! 1 gün Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı 1 gün 4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı 1 gün Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu 1 gün Monero resmi web sitesi hacklendi 2 gün Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf 2 gün Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor 2 gün Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak 2 gün Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor 2 gün Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı 2 gün Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 2 gün 2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini 2 gün Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme) 2 gün Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel 2 gün Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim