Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i

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Xiaomi Hindistan bundan birkaç gün önce yeni bir Mi Smart Band çıkaracağını açıklamıştı. Şirket verdiği sözü tutarak Mi Smart Band 3i olarak adlandırılan akıllı bilekliğini resmen tanıttı.

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Mi Smart Band 3i görünüm olarak Xiaomi Mi Band 3'e benzese de işlevsellik açısından Mi Band HRX Edition modelini andırıyor. Ancak Mi Band 3 ile neredeyse aynı tasarımı paylaşmasına rağmen kalp atış hızı sensörü yok.

Akıllı bileklik kapasitif dokunmatik tuşlara sahip 128 x 80 piksel çözünürlükte 0.78 inç AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca gelen aramalar, mesajlar, zamanlanmış görevler ve yaklaşan etkinlikler ile ilgili bildirimleri gösterebiliyor.

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Mi Smart Band 3i Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Cihaz ayrıca kalori ve adım sayar, fiziksel aktivite izleyici, uyku kalitesini ve süresini takip etme yeteneği ile donatılmış durumda. Ayrıca bir yerde çok uzun süre oturduğunuzda sizi uyarabiliyor.

50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği olan akıllı bilekliğin batarya kapasitesi 110 mAh. Tam olarak şarj etmek 2.5 saat sürüyor ve normal kullanım durumunda pil ömrü 20 güne ulaşabiliyor.

Mi Smart Band 3i, Bluetooth 4.2 LE üzerinden bağlantı kuruyor. Cihaz Android 4.4, iOS 9.0 ve bu işletim sistemlerinin daha yeni sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu.

4.68 x 1.81 x 1.1 cm ebatlarında olan akıllı bileklik yalnızca siyah renk seçeneği ile sunuyor. Fiyat etiketi ise 18 dolar. Bugün ön siparişe açılan Mi Smart Band 3i, 1 Aralık'ta satışa sunulacak.