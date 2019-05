Bir dönem sona eriyor: 2022 itibarıyla kutulu oyunlar piyasadan kalkabilir

ABD merkezli yatırım bankası Piper Jaffray'den bir grup analist, kutulu oyun döneminin 2022 itibarıyla tamamen sona ereceğini söylüyor. Yüksek hızlı internet bağlantıları ve Steam gibi platformların dünya genelindeki yükselişine dikkat çeken Piper Jaffray analistleri, fiziksel oyun devrinin beklenenden daha kısa bir sürede sona ereceğini ve yeni çıkan oyunların 2022 itibarıyla yalnızca dijital olarak satın alınabileceğini ifade ediyor.



Bildiğiniz gibi özellikle de PC oyuncuları Steam platformunun da etkisiyle bugün dijital oyun kavramına neredeyse tamamıyla uyum sağlamış durumda. Ancak konsol dünyasında işlerin biraz daha farklı ilerlemesi nedeniyle fiziksel oyun pazarı her şeye rağmen canlılığını korumaya devam ediyor.



Fiziksel oyun satışlarının her yıl %10 oranında küçüldüğünü belirten Piper Jaffray analistleri ise,"Değişim artık kaçınılmaz bir hale geldi. Önümüzdeki yıllarda oyunlar %100 oranında dijital olacak. Tam olarak net bir tarih vermek zor olsa da 2022'nin bu anlamda gerçekçi bir tahmin olacağını düşünüyoruz." sözlerini kullanıyor.



OnLive ve Geforce Now benzeri servisler yaygınlaşacak

Analistler ayrıca önümüzdeki dönemlerde "cloud gaming" olarak bilinen Geforce Now benzeri oyun akış servislerinin de yaygınlaşmaya başlayacağını söylüyor. Oyunların uzak bir bilgisayardan internet aracılığıyla bilgisayarınıza aktarıldığı 'cloud gaming' sistemi, hatırlayacağınız üzere ilk kez bundan yaklaşık 10 yıl önce OnLive isimli uygulamayla gündem haline gelmişti. Ancak OnLive, dönemin şartları itibarıyla maalesef çok da uzun ömürlü olamamıştı.

Pipar Jaffray analistleri ise teknolojinin gelişimiyle de beraber 2-3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde cloud gaming servislerinin önemli bir ticari alana dönüşebileceğini söylüyor.





