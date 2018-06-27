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Bir dönem sona eriyor: 2022 itibarıyla kutulu oyunlar piyasadan kalkabilir

Dijital oyun pazarındaki inanılmaz yükselişle beraber gelecekte fiziksel oyunların piyasadan tamamen sileneceği bir gerçek. ABD'li analistler bu anlamda 2022 gibi yakın bir tarihi işaret ediyor.
11 ay
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD merkezli yatırım bankası Piper Jaffray'den bir grup analist, kutulu oyun döneminin 2022 itibarıyla tamamen sona ereceğini söylüyor. Yüksek hızlı internet bağlantıları ve Steam gibi platformların dünya genelindeki yükselişine dikkat çeken Piper Jaffray analistleri, fiziksel oyun devrinin beklenenden daha kısa bir sürede sona ereceğini ve yeni çıkan oyunların 2022 itibarıyla yalnızca dijital olarak satın alınabileceğini ifade ediyor.

Bildiğiniz gibi özellikle de PC oyuncuları Steam platformunun da etkisiyle bugün dijital oyun kavramına neredeyse tamamıyla uyum sağlamış durumda. Ancak konsol dünyasında işlerin biraz daha farklı ilerlemesi nedeniyle fiziksel oyun pazarı her şeye rağmen canlılığını korumaya devam ediyor.

Fiziksel oyun satışlarının her yıl %10 oranında küçüldüğünü belirten Piper Jaffray analistleri ise,"Değişim artık kaçınılmaz bir hale geldi. Önümüzdeki yıllarda oyunlar %100 oranında dijital olacak. Tam olarak net bir tarih vermek zor olsa da 2022'nin bu anlamda gerçekçi bir tahmin olacağını düşünüyoruz." sözlerini kullanıyor.

OnLive ve Geforce Now benzeri servisler yaygınlaşacak


Analistler ayrıca önümüzdeki dönemlerde "cloud gaming" olarak bilinen Geforce Now benzeri oyun akış servislerinin de yaygınlaşmaya başlayacağını söylüyor. Oyunların uzak bir bilgisayardan internet aracılığıyla bilgisayarınıza aktarıldığı 'cloud gaming' sistemi, hatırlayacağınız üzere ilk kez bundan yaklaşık 10 yıl önce OnLive isimli uygulamayla gündem haline gelmişti. Ancak OnLive, dönemin şartları itibarıyla maalesef çok da uzun ömürlü olamamıştı.
Pipar Jaffray analistleri ise teknolojinin gelişimiyle de beraber 2-3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde cloud gaming servislerinin önemli bir ticari alana dönüşebileceğini söylüyor.

 

http://comicbook.com/gaming/2018/06/26/video-games-all-digital-by-2022-report/ Yorum Yaz
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Pizza Steve 11 ay en beğenilen
Şimdi aral game düşünsün.
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Cute Hentai 11 ay
Kimse kusuru bakmasın fakat olması gereken bu yönde olur. Geç bile kalındı.
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onrzr 11 ay
3 yıldır ps4 5 yıldır da ps3 kullandım kutulu oyun toplasan 5 tane falan almışımdır o da ps3’te Ps4’e hiç kutulu oyun almadım... Psn store sağolsun kutulu oyunun yarı fiyatından da az fiyatları.
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Nickola Tesla 11 ay
İnşallah bu haber doğrudur.Aralın sonu geliyor sonunda.Olan arşivcilere olacak ama yeni çağa da ayak uydurmak gerekiyor kanımca.
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Dürüstİnsan 11 ay
2020 sonrasında hem stream gaming hem de game pass gibi servisler iyice yaygınlaşır.
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Osakawa 11 ay
zaten bu çağda CD kullanımının hala olması bile tuhaf. Onun yerine oyunu içeren kutuda flash bellekler ile satılabilir. Yüksek hızlı internet Türkiye için stabil bir sistem değil şuanda, bir çok ilçe de fiber bağlantı bulunmamakta, adil kullanım kotası yakında kalkacak ama geri getirip getirmeyeceklerine dair bir bilgimizde yok.
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TheStarBox 11 ay
Kalksın anasını satayım zaten en son kutulu oyunumu alalı 5 sene oldu. Dijital candır.
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EasternBloodTR 11 ay
Yıl olmuş 2018 hala kutulu alanlar var. İnşallah daha erken üretimi sonlanır ve başta aral ve 2.el spot oyun satan dükkanlar olmak üzere hepsi aç kalır. Kutulu oyun koleksiyonerliğide aşırı boş bir bir hobi kimse kendini kandırmasın.
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huseyincarnege 11 ay
adil kota kalksın ve her evde 100mgbit internet olsun ozman olabilir bide akn saçmalığı olmasın
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serafon 11 ay
Bu globalleşme gitgide bir merkeziyetçilik ve artan işsizlik demek yalnız. sermaye daha da merkezi noktalarda toplanacak ve ilk başta bize iyi gelen şey bir gün bizi de vurabilir.
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Mr. Jingles 11 ay
Steam nedir App Store/Google Play gibi bir şey mi?
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nForcer 11 ay
Yıllar geçtikçe oyunların boyutları daha da büyüyor. Bu boyutları kutularda depolamak için gereken optik disk sayıları artınca, Blu-Ray'den sonra yeni bir optik teknolojisi de geliştirilmeyince kutulu oyun döneminin bitmesi kaçınılmaz olur tabii.
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