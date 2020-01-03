Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı

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Dell’in ince dizüstü bilgisayarlarını barındıran XPS serisi CES 2020 fuarı için oldukça kompakt yapıda yeni bir üyeye sahip oldu. Dell XPS 13 modeli geliştirici versiyonuna da sahip olacak.

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Yeni Dell XPS 13 özellikleri ve fyatı

Yeni Dell XPS 13 modelinde 13.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Çerçeveleri oldukça incelten model bu sayede 11 inçlik bir dizüstü modelinin boyutlarına inmiş. Ekranda Full HD veya 4K çözünürlük seçenekleri sunuluyor. Dolby Vision destekli ekran Gorilla Glass ile korunuyor.

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Onuncu nesil Intel Core i3-1005G1 ve Core i7-1065G7 arasında işlemci seçenekleri sunan model 4GB LPDDR4 ve 32GB LPDDR4x arasında da bellek seçenekleri sunuyor. Batarya 19 saate yakın kullanım süresine sahip ve USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor.

Yeni Dell XPS 13 modeli 1000$ başlangıç fiyatına sahip olacak. XPS 13 Developer Edition ise Ubuntu işletim sistemine sahip ve biraz daha yüksek RAM seçenekleri barındırıyor. Başlangıç fiyatı 1200$. Satışlar CES 2020 fuarından sonra başlayacak.

https://www.slashgear.com/dell-xps-13-gets-a-tempting-upgrade-for-ces-2020-02604924/

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