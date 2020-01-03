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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı

    Yeni Dell XPS 13 dizüstü modeli 13.4 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen ince çerçeveleri sayesinde 11 inçlik bir dizüstü bilgisayar kadar kompakt hale gelmiş.
    2 hf.
    3,8b
    1
    19
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı
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    Dell’in ince dizüstü bilgisayarlarını barındıran XPS serisi CES 2020 fuarı için oldukça kompakt yapıda yeni bir üyeye sahip oldu. Dell XPS 13 modeli geliştirici versiyonuna da sahip olacak.

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    Yeni Dell XPS 13 özellikleri ve fyatı

    Yeni Dell XPS 13 modelinde 13.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Çerçeveleri oldukça incelten model bu sayede 11 inçlik bir dizüstü modelinin boyutlarına inmiş. Ekranda Full HD veya 4K çözünürlük seçenekleri sunuluyor. Dolby Vision destekli ekran Gorilla Glass ile korunuyor.

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    Onuncu nesil Intel Core i3-1005G1 ve Core i7-1065G7 arasında işlemci seçenekleri sunan model 4GB LPDDR4 ve 32GB LPDDR4x arasında da bellek seçenekleri sunuyor. Batarya 19 saate yakın kullanım süresine sahip ve USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor.

    Yeni Dell XPS 13 modeli 1000$ başlangıç fiyatına sahip olacak. XPS 13 Developer Edition ise Ubuntu işletim sistemine sahip ve biraz daha yüksek RAM seçenekleri barındırıyor. Başlangıç fiyatı 1200$. Satışlar CES 2020 fuarından sonra başlayacak.



    https://www.slashgear.com/dell-xps-13-gets-a-tempting-upgrade-for-ces-2020-02604924/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ussuz 2 hf. en beğenilen
    Şu xps serisi harika da işte fiyatlar izin vermiyor kullanmaya
    Yanıtla +7
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    paco_ct 2 hf.
    kullanılan iç malzeme kalitesi ile tam bir çöp olduğunu kanıtlayan model serisi üstüne para verilse dahi alıpda kullanmam kesinlikle DELL diye alıp evinizde işinizde kullanmaya kalkmayın gerçek anlamda bir mühendislik hatası nasıl yapılır başarmışlar aşırı kibar ve dayanıksız bir yapı malzemesi var DELL eskiden DELL'di şimdi sadece markayı kullanarak pazarda kalıyorlar (büyük bir firmada IT olarak çalışıyorum 350 den fazla personele bu laptop serilerinden aldık kısa sürede sürekli iç kasa parçaları kırılıp kopmaya başladı)
    kullanılan iç malzeme kalitesi ile tam bir çöp olduğunu kanıtlayan model serisi üstüne para verilse dahi alıpda kullanmam kesinlikle DELL diye alıp evinizde işi...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    canhoroz 2 hf.
    ulan beni benden aldi, sirkette bir cok kiside xps goruyordum ve herkes memnundu. bir ben alamamistim. Umarim amazon.com Turkiyeye gonderir bu urunu cunku Turkce klavye kullanmak tam bir eziyet....
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    sendemail 2 hf.
    Acer Swift (ryzen 5 cpu'lu) en iyisi ...
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    swat882 2 hf.
    Oldu olacak 2 gb ram koysalarmış
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    viper 2 hf.
    1000$ ve 4GB RAM 🤔
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    YksceKonusabilenAdam 2 hf. viper
    Üzücü
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    DH Misafiri 2 hf.
    Xps serisi harika evet ama batarya sorununu inşallah düzeltmişlerdir. Çünkü belli bir süre sonra bataryalar şişmeye başlıyor. Garanti de bitmişse eğer batarya fiyatları çok pahalı onun haricinde bir sıkıntı yok.
    Yanıtla
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    paco_ct 2 hf.
    kullanılan iç malzeme kalitesi ile tam bir çöp olduğunu kanıtlayan model serisi üstüne para verilse dahi alıpda kullanmam kesinlikle DELL diye alıp evinizde işinizde kullanmaya kalkmayın gerçek anlamda bir mühendislik hatası nasıl yapılır başarmışlar aşırı kibar ve dayanıksız bir yapı malzemesi var DELL eskiden DELL'di şimdi sadece markayı kullanarak pazarda kalıyorlar (büyük bir firmada IT olarak çalışıyorum 350 den fazla personele bu laptop serilerinden aldık kısa sürede sürekli iç kasa parçaları kırılıp kopmaya başladı)
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    YksceKonusabilenAdam 2 hf. paco_ct
    Hangi kafayla üretiyorlar acaba bu kadar para verilen bir bilgisayar zaten tecrübeli kişiler tarafından alınıyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    sakarboy 1 hf. paco_ct
    Dell severim ama kurumsalda

    Thinkpad candır dostum..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    canmania 2 hf.
    Windows kullanmak zorunda olanlar için güzel bir alternatif olmuş
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    Ussuz 2 hf. en beğenilen
    Şu xps serisi harika da işte fiyatlar izin vermiyor kullanmaya
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    3768 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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