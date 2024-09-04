Dell, Core Ultra 200V işlemcili XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı: 26 saate kadar pil ömrü!

Intel'in dün tanıtımını yaptığı Core Ultra 200V serisi mobil işlemciler, AMD Ryzen AI 300 ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisleriyle doğrudan rekabet edecek. TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen işlemciler, performans, verimlilik, grafik ve yapay zeka performansı gibi bir çok alanda iddialı geliyor.
Dell XPS 13 özellikleri
Dell XPS 13, Intel Core Ultra 5 225V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 268V ve Core Ultra 9 288V işlemci seçenekleriyle pazarın her segmentini hedefliyor. 16 GB ve 32 GB LPDDR5x-8533 RAM seçenekleri sunan laptop, 512 GB'tan 4 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip.
Dell XPS 13'ün en etkileyici tarafı ise pil ömrü. 55 Wh batarya ile gelen cihaz, nispeten küçük bataryasına rağmen, Intel'in verimli yeni işlemcileri sayesinde, temel donanım seviyesinde 26 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Böylece Intel, Macbook ve Snapdragon X Elite işlemcili Windows dizüstülerle rekabet eddebilcek seviyede pil ömrü sunmayı başarıyor.
Graphite ve Platinum olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sürülen XPS 13, 14,8 mm kalınlık ve 1,18 kg ağırlığıyla oldukça ince ve hafif yapıda. CNC'de işlenmiş alüminyum kasayla gelen cihaz, 1400 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de ön siparişe açılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.