Dell, Core Ultra 200V işlemcili XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı: 26 saate kadar pil ömrü!

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Tam Boyutta Gör Dell, amiral gemisi XPS 13 dizüstü bilgisayarının Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcili versiyonlarını tanıttı. Intel'in yeni işlemcileriyle yüksek pil ömrü sunan dizüstü bilgisayara yakından bakalım.

Intel'in dün tanıtımını yaptığı Core Ultra 200V serisi mobil işlemciler, AMD Ryzen AI 300 ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisleriyle doğrudan rekabet edecek. TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen işlemciler, performans, verimlilik, grafik ve yapay zeka performansı gibi bir çok alanda iddialı geliyor.

Beklenen Intel Core Ultra 200V işlemciler tanıtıldı 9 sa. önce eklendi

Dell XPS 13 özellikleri

Dell XPS 13, Intel Core Ultra 5 225V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 268V ve Core Ultra 9 288V işlemci seçenekleriyle pazarın her segmentini hedefliyor. 16 GB ve 32 GB LPDDR5x-8533 RAM seçenekleri sunan laptop, 512 GB'tan 4 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip.

Tam Boyutta Gör Dell XPS 13, ekran tarafında da farklı seçenekler sunuyor. 13,4 inç büyüklüğündeki ekran, temele düzeyde 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklığa sahip FHD+ 1920 x 1200 piksel panel ile geliyor. Bir üst seçenekte 2560 x 1600 piksel çözünürlük, en üst seviyede ise 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe ve 400 nit parlaklığa sahip OLED ekran yer alıyor. Ancak OLED ekranda yenileme hızı 60 Hz'e düşüyor.

Tam Boyutta Gör DisplayPort 2.1 ve USB Power Delivery özelliklerine sahip iki adet Thunderbolt 4 (USB Type-C) bağlantısıyla gelen XPS 13, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğini de barındırıyor.

Dell XPS 13'ün en etkileyici tarafı ise pil ömrü. 55 Wh batarya ile gelen cihaz, nispeten küçük bataryasına rağmen, Intel'in verimli yeni işlemcileri sayesinde, temel donanım seviyesinde 26 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Böylece Intel, Macbook ve Snapdragon X Elite işlemcili Windows dizüstülerle rekabet eddebilcek seviyede pil ömrü sunmayı başarıyor.

Graphite ve Platinum olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sürülen XPS 13, 14,8 mm kalınlık ve 1,18 kg ağırlığıyla oldukça ince ve hafif yapıda. CNC'de işlenmiş alüminyum kasayla gelen cihaz, 1400 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de ön siparişe açılmış durumda.

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Dell, Core Ultra 200V'li XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı