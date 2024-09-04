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    Dell, Core Ultra 200V işlemcili XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı: 26 saate kadar pil ömrü!

    Dell, amiral gemisi XPS 13 dizüstü bilgisayarının Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcili versiyonlarını tanıttı. İnce ve hafif yapıda olan bilgisayar, yüksek batarya ömrüyle dikkat çekiyor.
    Dell, Core Ultra 200V'li XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dell, amiral gemisi XPS 13 dizüstü bilgisayarının Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcili versiyonlarını tanıttı. Intel'in yeni işlemcileriyle yüksek pil ömrü sunan dizüstü bilgisayara yakından bakalım.

    Intel'in dün tanıtımını yaptığı Core Ultra 200V serisi mobil işlemciler, AMD Ryzen AI 300 ve Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisleriyle doğrudan rekabet edecek. TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen işlemciler, performans, verimlilik, grafik ve yapay zeka performansı gibi bir çok alanda iddialı geliyor.

    Dell XPS 13 özellikleri

    Dell XPS 13, Intel Core Ultra 5 225V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 268V ve Core Ultra 9 288V işlemci seçenekleriyle pazarın her segmentini hedefliyor. 16 GB ve 32 GB LPDDR5x-8533 RAM seçenekleri sunan laptop, 512 GB'tan 4 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip.

    Dell, Core Ultra 200V'li XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dell XPS 13, ekran tarafında da farklı seçenekler sunuyor. 13,4 inç büyüklüğündeki ekran, temele düzeyde 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklığa sahip FHD+ 1920 x 1200 piksel panel ile geliyor. Bir üst seçenekte 2560 x 1600 piksel çözünürlük, en üst seviyede ise 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe ve 400 nit parlaklığa sahip OLED ekran yer alıyor. Ancak OLED ekranda yenileme hızı 60 Hz'e düşüyor.
    Dell, Core Ultra 200V'li XPS 13 dizüstü bilgisayarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    DisplayPort 2.1 ve USB Power Delivery özelliklerine sahip iki adet Thunderbolt 4 (USB Type-C) bağlantısıyla gelen XPS 13, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğini de barındırıyor.

    Dell XPS 13'ün en etkileyici tarafı ise pil ömrü. 55 Wh batarya ile gelen cihaz, nispeten küçük bataryasına rağmen, Intel'in verimli yeni işlemcileri sayesinde, temel donanım seviyesinde 26 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Böylece Intel, Macbook ve Snapdragon X Elite işlemcili Windows dizüstülerle rekabet eddebilcek seviyede pil ömrü sunmayı başarıyor.

    Graphite ve Platinum olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sürülen XPS 13, 14,8 mm kalınlık ve 1,18 kg ağırlığıyla oldukça ince ve hafif yapıda. CNC'de işlenmiş alüminyum kasayla gelen cihaz, 1400 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de ön siparişe açılmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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