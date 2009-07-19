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DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su Kasım ayına kalabilir ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su Kasım ayına kalabilir ?
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DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunacak ilk isim olması beklenen AMD-ATi'nin, 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde ilk modellerini Eylül ayı içerisinde lans etmesi bekleniyor. AMD'ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre firma, Eylül lansmanı için çalışmalarına tam gaz devam ediyor olsa bile TSMC'nin 40nm üretim teknolojisinde yaşandığı verimlilik sıkıntısı AMD'yi bir kez daha vurabilir. Hatırlanacağı üzere firma Mayıs ayında 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini pazara sunmuş, yapılan ilk incelemelerinde yüksek fiyat/performans başarımıyla dikkat çeken ekran kartı gelen yüksek talebe rağmen, Tayvan merkezli döküm firmasının verimlilik problemleri nedeniyle pazara talepleri karşılayacak miktarda sağlanamamıştı.

TSMC cephesinden yapılan açıklamada 40nm üretim teknolojisi için yaşanan verimlilik probleminin (ifade edilen son rakam %25%30 idi) Ağustos ayında aşılacağı ve verimlilik performansının yeniden hacimli üretim beklentilerini karşılayacak düzeye geleceği ifade edilmişti. Ancak AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmış olmasa bile son gelen bilgilerde devam eden verimlilik sıkıntısı nedeniyle RV870 GPU'sunu Kasım ayına ertelenebileceği iddia ediliyor. Açıkçası RV740 GPU'su ve paralelinde Radeon HD 4770 modeli için yaşanan sıkıntının AMD-ATi'nin stratejik iş programında yarattığı etkiyi yeni bir fiyatlandırma ile aşan TSMC cephesinde üretim verimliliğinin açıklanan güncel takvim dahilinde aşılamaması halinde firma ile AMD-ATi ilişkilerinin geleceği sektörde sorgulanmaya başlanabilir.

AMD-ATi'nin ATIC ortaklığı ile kurduğu GlobalFoundries firmasının GPU üretimi planladığı hatta Nvidia'nın da GlobalFoundries çalışmaya sıcak baktığı haberleri uzun süredir sektörde kulaktan kulağa dolaşıyor. Her ne kadar AMD-ATi cephesinden yeni teknolojilere geçiş sürecinin sancılı olabileceği dolayısıyla TSMC ile çalışmaya devam edileceği açıklanmış olsa bile uzun süredir devam eden verimlilik sorununun takvimde yeni bir ötelemeye neden olması ve AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli ekran kartlarını Nvidia'dan önce pazara sunması hedefinin etkilenmesi durumunda AMD-ATi'nin nasıl bir yol haritası takip edeceği merak konusu olabilir zira yukarıda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki günlerde yeni fabrikası için temel atacak olan GlobalFoundries, GPU üretimine başlamayı da hedefliyor.

Tabii bu gelişmelerin henüz doğrulanmadığını, TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için Ağustos ayında ciddi bir güncelleme planladığını da hatırlatalım.


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MrPerFormance 10 yıl
DX11 oyun hazırlıklarını ve ilk görsellerinide görsek güzel olacak.
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theyapici 10 yıl
bu sizin sitenin stratejisi mi önce eylülde çıkacak deniyor sonra kasıma kaldı??
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eneshatipoglu 10 yıl
sadtneverdie
ustam sagolasın ama gercekten gerek yok senden 8800 gt almak ıstesem 8800 gts mı satmazdım param hazır sadece tek pcb lı gtx 295 lerın tam olarak tr pazarına gırmesını beklıyorum.4830 al dıyen arkadasa sunu soylıyım sımdı onu alıcam ıdareten asıl alcam ekran kartına param yetmıcek para gelıcek bı yerde yok o parayı bıda bı yerden temın edemem bole ıyı nete gırmeye fılm ızlmeye cs:source a yetıyor tesekurler genede tavsıyelerınız ıcın
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01Mrt 10 yıl
Umarım daha erken çıkar, fiyatların düşmesini bekliyorum o açıdan, yoksa DX11 den bana ne... :)))
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neXXen 10 yıl
yahu zaten ekran kartlarının fiyatları oldukça gerilerde.gtx260 ve hd4850 alabilirsiniz.oldukça makul fiyatları var.
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Castle Bravo 10 yıl
Orjinalden alıntı: GurkanE

yahu zaten ekran kartlarının fiyatları oldukça gerilerde.gtx260 ve hd4850 alabilirsiniz.oldukça makul fiyatları var.



4870 1 GB'ler de oldukça ucuzladı (260'tan daha iyi, anlamında söylemiyorum).

512 MB 4870'ler zaten daha da ucuz (tabii 1 GB olana verilecek paraya değer, isterse 17 monitör olsun).


Zaten 512 MB 4870 ve 1 GB 4850 fiyatı ortadayken, 512 MB HD 4850 de alınmaz. Yeni TUL'lar hareketlilik getirdi, iyi oldu.


Evet yani, dediğin gibi güzel fiyatlar var.

R8xx serisi için erteleme muhabbetleri dönerken hele, X1050'yle bekleyip eziyet mi çekilir :) İlle 295 alınacak diye bir kural yok.

Niye eziyet çekilir ki bu kadar? Hiç olmadı 4830 falan alır insan.
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ReBRooW 10 yıl
Abi teknoloji ne gerekiyorsa yapılsın. DX10 destekleyen oyunlar yok diye dx11 cıkmasın diyen arkadaşları kınıyor. ne alaka dx11 için sağlam tek bir oyun bile yapılsa yeter. yani nekadar iyi sunarlarsa okadar iyidir..
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eneshatipoglu 10 yıl
sadtneverdie
arkadasım ıdareten taktım ben kasaya x1050 yı onceden msı 320 mb 8800gts vardı daha ıyı bı kart almak ıcın sattım sattıgım arkadasta bana kendı kullandıgı x1050 sını verdı sagolsun alana kadar oyun degılde normal ıslerını yapmak ıcın kullanırsın dıye gecıcı olarak taktım yanı eskıden berı durmuyor kasamda
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Cool Boy 10 yıl
illa ki kasım ayını buldurtacaklar
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sadtneverdie 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

sadtneverdie

arkadasım ıdareten taktım ben kasaya x1050 yı onceden msı 320 mb 8800gts vardı daha ıyı bı kart almak ıcın sattım sattıgım arkadasta bana kendı kullandıgı x1050 sını verdı sagolsun alana kadar oyun degılde normal ıslerını yapmak ıcın kullanırsın dıye gecıcı olarak taktım yanı eskıden berı durmuyor kasamda


sana 8800gt satıyım dx11 e kadar idare et
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sadtneverdie 10 yıl
ister çıkarsınlar ister çıkarmasınlar 6-7 ay umurumda olmayacak
@eneshatipoglu şimdiye kadar x1050 kullanmış birinin gtx295 alacağına nedense pek inanasım gelmiyor :)
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eneshatipoglu 10 yıl
ohohohoh bunları beklersek kasım dıyorlar yaa sahsen ben beklemıcem artık yenı cıkan tek pcblı gtx 295 ı alıcam yeter artık oyun oynayamamktan sıkıldım nereye kadar x1050 ye dayanabılırımkı en dandık oyun bıle low da bın takla atıyor :)
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Light_Velocity 10 yıl
İnşallah kalmaz da çabuk çıkar, bizde fiyatı düşen DX10 kartlardan alırız bitane

Haber için teşekkürler fx57.
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ridvan1903 10 yıl
DX 10 oyun kaçtane varkı DX11 çıkartıyorlar , bence bunların tek amacı bilinçsiz kullanıcıları ekran kartı aldırmak ...
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