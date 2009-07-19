DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su Kasım ayına kalabilir ?

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DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunacak ilk isim olması beklenen AMD-ATi'nin, 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde ilk modellerini Eylül ayı içerisinde lans etmesi bekleniyor. AMD'ye yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre firma, Eylül lansmanı için çalışmalarına tam gaz devam ediyor olsa bile TSMC'nin 40nm üretim teknolojisinde yaşandığı verimlilik sıkıntısı AMD'yi bir kez daha vurabilir. Hatırlanacağı üzere firma Mayıs ayında 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini pazara sunmuş, yapılan ilk incelemelerinde yüksek fiyat/performans başarımıyla dikkat çeken ekran kartı gelen yüksek talebe rağmen, Tayvan merkezli döküm firmasının verimlilik problemleri nedeniyle pazara talepleri karşılayacak miktarda sağlanamamıştı.

TSMC cephesinden yapılan açıklamada 40nm üretim teknolojisi için yaşanan verimlilik probleminin (ifade edilen son rakam %25%30 idi) Ağustos ayında aşılacağı ve verimlilik performansının yeniden hacimli üretim beklentilerini karşılayacak düzeye geleceği ifade edilmişti. Ancak AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmış olmasa bile son gelen bilgilerde devam eden verimlilik sıkıntısı nedeniyle RV870 GPU'sunu Kasım ayına ertelenebileceği iddia ediliyor. Açıkçası RV740 GPU'su ve paralelinde Radeon HD 4770 modeli için yaşanan sıkıntının AMD-ATi'nin stratejik iş programında yarattığı etkiyi yeni bir fiyatlandırma ile aşan TSMC cephesinde üretim verimliliğinin açıklanan güncel takvim dahilinde aşılamaması halinde firma ile AMD-ATi ilişkilerinin geleceği sektörde sorgulanmaya başlanabilir.

AMD-ATi'nin ATIC ortaklığı ile kurduğu GlobalFoundries firmasının GPU üretimi planladığı hatta Nvidia'nın da GlobalFoundries çalışmaya sıcak baktığı haberleri uzun süredir sektörde kulaktan kulağa dolaşıyor. Her ne kadar AMD-ATi cephesinden yeni teknolojilere geçiş sürecinin sancılı olabileceği dolayısıyla TSMC ile çalışmaya devam edileceği açıklanmış olsa bile uzun süredir devam eden verimlilik sorununun takvimde yeni bir ötelemeye neden olması ve AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli ekran kartlarını Nvidia'dan önce pazara sunması hedefinin etkilenmesi durumunda AMD-ATi'nin nasıl bir yol haritası takip edeceği merak konusu olabilir zira yukarıda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki günlerde yeni fabrikası için temel atacak olan GlobalFoundries, GPU üretimine başlamayı da hedefliyor.

Tabii bu gelişmelerin henüz doğrulanmadığını, TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için Ağustos ayında ciddi bir güncelleme planladığını da hatırlatalım.