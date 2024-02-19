AMD’nin Zen 5 işlemcileri TSMC 3nm süreci için hazırlanıyor

Zen 5 işlemciler üretime hazırlanıyor
Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Zen 5 mimarisi tek bir işlemci ailesine güç vermeyecek. Zen 5 mimarisini “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucuları dahil olmak üzere çok sayıda CPU ailesinde göreceğiz. Bu işlemcilerin tamamının TSMC tarafından üretileceği ve 2024’ün 3. çeyreğinde seri üretimin başlayacağından bahsediliyor.
Daha geçen ay AMD'nin Zen 5 "Granite Ridge" CPU'larının seri üretim aşamasına girdiği söylentileri çıkmıştı, ancak şirket CES 2024 gibi büyük etkinliklerde hiçbir şey açıklamadı. Dolayısıyla yeni bir şeyler duymak için gözler Haziran ayında düzenlenecek olan Computex 2024’e çevrilmiş durumda. AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisi hakkında çok az şey bilinse de resmi açıklamalara göre yeni mikro mimari, gelişmiş performans ve verimlilik ve yapay zeka ile makine öğrenimi optimizasyonları temel hedefler olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.