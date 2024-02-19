Tam Boyutta Gör AMD, bir süredir Zen 5 mimarisi üzerinde çalışıyor ancak firmadan resmi olarak pek bir şey duymadık. Son zamanlarda gelen raporlarda da tam bir fikir birliği yok gibi görünüyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji kuruluşu UDN tarafından paylaşılan bir raporda, AMD’nin Zen 5 işlemcilerinin TSMC’nin tesislerine 2. çeyrekte gireceği ve 3. çeyrekte de seri üretime geçeceği belirtiliyor.

Zen 5 işlemciler üretime hazırlanıyor

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Zen 5 mimarisi tek bir işlemci ailesine güç vermeyecek. Zen 5 mimarisini “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucuları dahil olmak üzere çok sayıda CPU ailesinde göreceğiz. Bu işlemcilerin tamamının TSMC tarafından üretileceği ve 2024’ün 3. çeyreğinde seri üretimin başlayacağından bahsediliyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre AMD Zen 5 "Nirvana" CPU çekirdeği standart Zen 5 mimarisi tasarımı olacak, "Prometheus" Zen 5C çekirdekleri ise istemci ve sunucu yongalarında yoğun hesaplama segmentini hedefleyecek. Ek olarak Zen 5 "Nirvana" CCD'nin (Core Chiplet Die) TSMC 3nm işlem sürecinde üretileceği belirtiliyor. Bu ilginç, zira daha önceki raporlarda Zen 5'in 4nm düğümünü kullanacağı, Zen 5C'nin ise 3nm işlemini kullanacağı söyleniyordu.

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Daha geçen ay AMD'nin Zen 5 "Granite Ridge" CPU'larının seri üretim aşamasına girdiği söylentileri çıkmıştı, ancak şirket CES 2024 gibi büyük etkinliklerde hiçbir şey açıklamadı. Dolayısıyla yeni bir şeyler duymak için gözler Haziran ayında düzenlenecek olan Computex 2024’e çevrilmiş durumda. AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisi hakkında çok az şey bilinse de resmi açıklamalara göre yeni mikro mimari, gelişmiş performans ve verimlilik ve yapay zeka ile makine öğrenimi optimizasyonları temel hedefler olacak.

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AMD’nin Zen 5 işlemcileri TSMC 3nm süreci için hazırlanıyor