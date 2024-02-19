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    Anlık Bildirim

    AMD’nin Zen 5 işlemcileri TSMC 3nm süreci için hazırlanıyor

    AMD’nin yeni nesil işlemci mimarisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çin kaynaklı bir rapora göre AMD Zen 5 işlemciler yılın üçüncü çeyreğinde TSMC 3nm sürecinde seri üretime girecek. 

    AMD’nin Zen 5 işlemcileri TSMC 3nm süreci için hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, bir süredir Zen 5 mimarisi üzerinde çalışıyor ancak firmadan resmi olarak pek bir şey duymadık. Son zamanlarda gelen raporlarda da tam bir fikir birliği yok gibi görünüyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji kuruluşu UDN tarafından paylaşılan bir raporda, AMD’nin Zen 5 işlemcilerinin TSMC’nin tesislerine 2. çeyrekte gireceği ve 3. çeyrekte de seri üretime geçeceği belirtiliyor.

    Zen 5 işlemciler üretime hazırlanıyor

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Zen 5 mimarisi tek bir işlemci ailesine güç vermeyecek. Zen 5 mimarisini “Granite Ridge” kod adıyla masaüstünde, “Strix Point” ile mobilde ve “Turin” ile de EPYC sunucuları dahil olmak üzere çok sayıda CPU ailesinde göreceğiz. Bu işlemcilerin tamamının TSMC tarafından üretileceği ve 2024’ün 3. çeyreğinde seri üretimin başlayacağından bahsediliyor.

    AMD’nin Zen 5 işlemcileri TSMC 3nm süreci için hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre AMD Zen 5 "Nirvana" CPU çekirdeği standart Zen 5 mimarisi tasarımı olacak, "Prometheus" Zen 5C çekirdekleri ise istemci ve sunucu yongalarında yoğun hesaplama segmentini hedefleyecek. Ek olarak Zen 5 "Nirvana" CCD'nin (Core Chiplet Die) TSMC 3nm işlem sürecinde üretileceği belirtiliyor. Bu ilginç, zira daha önceki raporlarda Zen 5'in 4nm düğümünü kullanacağı, Zen 5C'nin ise 3nm işlemini kullanacağı söyleniyordu.

    Daha geçen ay AMD'nin Zen 5 "Granite Ridge" CPU'larının seri üretim aşamasına girdiği söylentileri çıkmıştı, ancak şirket CES 2024 gibi büyük etkinliklerde hiçbir şey açıklamadı. Dolayısıyla yeni bir şeyler duymak için gözler Haziran ayında düzenlenecek olan Computex 2024’e çevrilmiş durumda. AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisi hakkında çok az şey bilinse de resmi açıklamalara göre yeni mikro mimari, gelişmiş performans ve verimlilik ve yapay zeka ile makine öğrenimi optimizasyonları temel hedefler olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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