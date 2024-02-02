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    Transistör başına maliyet on yıl önce 28nm'de düşmeyi bıraktı

    Üretim teknolojileri arttıkça, verim yükseldikçe veya seri üretim genişledikçe yongaların ucuzlayacağı söyleniyor. Ancak yeni bir analize göre maliyetler 10 yıl önce 28nm'de düşmeyi bıraktı.
    Transistör başına maliyet on yıl önce 28nm'de düşmeyi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Bir 3D yarı iletken entegrasyon şirketi olan MonolithIC 3D'nin CEO'su Zvi Or-Bach, 2014 yılında, transistör başına maliyetin 28nm'de düşmeyi bıraktığını gösteren bir analiz sunmuştu. Zvi Or-Bach, o yıllarda "28nm sürecinden sonra, transistörleri daha küçük yapmaya devam edebiliriz, ancak daha ucuza yapamayız." demişti.

    Şimdi ise bu bulgu, yakın bir zamanda Google'dan Milind Shah tarafından da doğrulandı ve 100 milyon transistör başına maliyetin TSMC tarafından 28nm düzlemsel süreç teknolojisinin seri üretime geçtiği 2012 yılından bu yana arttığını gösterdi. Google'ın bulgusuna göre, transistör maliyeti ölçeklendirmesi (0,7 kat) 28 nm'de durdu ve nesilden nesile sabit kaldı.

    Maliyetler 10 yıl önce düşmeyi bıraktı

    Transistör başına maliyet on yıl önce 28nm'de düşmeyi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Esasında bu daha önce hiç duymadığımız, inanılmaz bir sürpriz değil. Sektör bir süredir yeni süreç teknolojileriyle birlikte transistör başına maliyetlerin azalan getirileri konusunda endişe duyuyor. 7nm, 5nm ve 3nm gibi en yeni yonga üretim süreci teknolojileri, yüz milyonlarca dolara mal olan daha sofistike fabrika araçları gerektiriyor. 2nm ve daha ileri üretim teknolojileri için gereken makinenin tanesi 400 milyon dolar dolaylarında. 3nm için üretim yapan mevcut makineler ise 150-200 milyon dolar bandında.

    Sofistike makineler ve yeni araçları içeren öncü fabrikaların maliyetleri 20 milyar ila 30 milyar dolar seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu da elbette öncü süreçlerde üretimi çok pahalı hale getiriyor. Yüksek maliyetler de aslında firmaların sonunu getiriyor. Bununla birlikte, çip üretimi yıllar içinde daha karmaşık ve pahalı hale gelirken esasında büyük resme bakmak gerekiyor.

    Nitekim Milind Shah'ın IEDM endüstri fuarında sunduğu grafiğe göre, 28nm'ye normalize edilmiş 100 milyon transistörün maliyeti aslında sabit ve hatta artıyor. Bu maliyet ölçeklendirme eksikliği, bazı çip tasarımlarının benimsemesini daha az cazip hale getiriyor. Dahası, maliyetleri ve performansı optimize etmek için öncü bir süreç kullanarak tek bir silikon parçasından oluşan monolitik tasarımlar üretmek yerine bazı tasarımları parçalara ayırmak, yani yongalara bölmek (chiplet) daha cazip hale geliyor.

    Transistör başına maliyet on yıl önce 28nm'de düşmeyi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Farklı fabrikalarda farklı işlem teknolojilerinde üretilen üç veya dört yongadan oluşan AMD'nin Ryzen masaüstü CPU'ları ve Intel'in Meteor Lake dizüstü bilgisayar CPU'ları buna en güzel örneklerden.  AMD ve Intel gibi milyarlarca dolarlık şirketler tasarım seçeneklerini dikkatle değerlendirip ellerindeki en iyi teknolojileri kullanarak ürünler üretebilirlerken küçük üreticiler için işler çok zor.

    Öncelikle çok yongalı yani chiplet tasarımlar monolitik tasarımlardan daha fazla güç tüketme eğiliminde oluyorlar, bu nedenle mobil cihazlar için tam olarak en iyi seçim değiller. Ek olarak çoklu çip entegrasyonu zorlu bir mühendislik işi gerektiriyor (nihayetinde Intel'in Foveros'u veya TSMC'nin CoWoS'u gibi gelişmiş paketleme teknolojilerini kullanmak gerekiyor) ki bu da hayli maliyetli bir iş ve Foveros'u veya CoWoS'u kullanmak da son nesil üretim teknolojisi tahsisi almak kadar zor. Bunu nereden mi biliyoruz? 2001 yılında, 130nm sürecinde, sektörde gelişmiş tesislere sahip 22 şirket vardı şimdilerde ise bu sayı bir elin parmağını geçmiyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/manufacturing/chips-arent-getting-cheaper-the-cost-per-transistor-stopped-dropping-a-decade-ago-at-28nm https://www.linkedin.com/pulse/28nm-last-node-moores-law-zvi-or-bach/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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