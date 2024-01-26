TSMC bu yıl CoWoS üretimini iki katına çıkaracak

TSMC ve AMD için önemli
CoWoS hayati bir unsur olsa da yapay zeka furyasının patlamasıyla birlikte talepte yaşanan muazzam artış ne yazık ki karşılanamadı. Hatta yapay zeka çılgınlığının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala sorunlarla karşı karşıya. AMD ve Nvidia gibi sektör liderlerinin CoWoS talebindeki artışta büyük rol oynadığı zaten biliniyor. Ancak TSMC, bu firmaları biraz rahatlatacak gibi görünüyor.
DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapora göre TSMC, CoWoS tedariki konusunda ileriye dönük güvenini dile getirerek, firmanın AI segmentinden büyük ilgi görmeyi başardığını ve ilgili şirketlerin "TSMC ile işbirliği yaptığını" belirtti. Raporda, TSMC'nin aylık CoWoS üretiminin 2024 yılı sonuna kadar 32.000 birime ulaşabileceği ve bu rakamın gelecek yılın sonunda 44.000 birime ulaşabileceği belirtiliyor.
CoWoS, AMD için önemli olsa da TSMC, tedarikin büyük bir kısmını Nvidia’ya ayırmış durumda. Zira Nvidia halihazırda yapay zeka alanında sürücü koltuğunda bulunuyor. Bu arada bilmeyenler için CoWoS, TSMC tarafından geliştirilen 2.5D wafer düzeyinde bir paketleme teknolojisidir. CoWoS, birden fazla kalıbın tek bir alt tabakaya entegre edilmesine olanak tanıyarak geleneksel paketleme teknolojilerinden daha yüksek performans ve entegrasyon yoğunluğu sağlıyor. Çok yongalı tasarımlar için bu paketleme teknolojisinin önemi haliyle çok büyük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.