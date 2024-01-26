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    Anlık Bildirim

    TSMC bu yıl CoWoS üretimini iki katına çıkaracak

    TSMC’nin gelişmiş yonga paketleme teknolojisi CoWoS için talep artarken üretim de artıyor. Tayvanlı dev bu yıl üretimi iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı.
    TSMC bu yıl CoWoS üretimini iki katına çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken devi TSMC, CoWoS (chip on wafer on substrate) paketleme teknolojisinde üretim kapasitesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. CoWoS paketleme, özellikle Nvidia’nın H100'leri gibi yapay zeka hızlandırıcıları için yapay zeka hesaplaması için gerekli donanımı oluşturmanın hayati bir parçası olarak kabul ediliyor.

    TSMC ve AMD için önemli

    CoWoS hayati bir unsur olsa da yapay zeka furyasının patlamasıyla birlikte talepte yaşanan muazzam artış ne yazık ki karşılanamadı. Hatta yapay zeka çılgınlığının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala sorunlarla karşı karşıya. AMD ve Nvidia gibi sektör liderlerinin CoWoS talebindeki artışta büyük rol oynadığı zaten biliniyor. Ancak TSMC, bu firmaları biraz rahatlatacak gibi görünüyor.

    DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapora göre TSMC, CoWoS tedariki konusunda ileriye dönük güvenini dile getirerek, firmanın AI segmentinden büyük ilgi görmeyi başardığını ve ilgili şirketlerin "TSMC ile işbirliği yaptığını" belirtti. Raporda, TSMC'nin aylık CoWoS üretiminin 2024 yılı sonuna kadar 32.000 birime ulaşabileceği ve bu rakamın gelecek yılın sonunda 44.000 birime ulaşabileceği belirtiliyor.

    CoWoS, AMD için önemli olsa da TSMC, tedarikin büyük bir kısmını Nvidia’ya ayırmış durumda. Zira Nvidia halihazırda yapay zeka alanında sürücü koltuğunda bulunuyor. Bu arada bilmeyenler için CoWoS, TSMC tarafından geliştirilen 2.5D wafer düzeyinde bir paketleme teknolojisidir. CoWoS, birden fazla kalıbın tek bir alt tabakaya entegre edilmesine olanak tanıyarak geleneksel paketleme teknolojilerinden daha yüksek performans ve entegrasyon yoğunluğu sağlıyor. Çok yongalı tasarımlar için bu paketleme teknolojisinin önemi haliyle çok büyük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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