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Dirt 2 tam destekli DirectX 11 oyunu olmayacak

9 yıl
15,4b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dirt 2 tam destekli DirectX 11 oyunu olmayacak
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Dirt 2 tam destekli DirectX 11 oyunu olmayacak
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AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisini satışa sunmasıyla grafik endüstrisinde yeni bir dönemin kapısı aralandı ve DirectX 11 destekli donanımlar kullanıcılarla buluşmaya başladı. Ancak hem Microsoft hem de AMD-ATi, DirectX 11 API'sinin ciddi yenilikler sunduğunu belirtse de henüz son kullanıcıların bu yenilikleri hissedebileceği uygulama ya da oyun bulunmuyor. Windows 7 ile birlikte 22 Ekim'de lanse edilecek DirectX 11 API'si için oyun stüdyolarının çalışmaları devam ederken, AMD-ATi'nin bu konuda en çok güvendiği ve Radeon HD 5800 serisi tanıtımlarında sık sık kullandığı Dirt 2 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Codemasters tarafından konsol versiyonlarıyla birlikte Eylül ayı için planlanan Dirt 2, AMD-ATi'nin milyon dolarlık yatırımı ile birlikte DirectX 11 güncellemesi için Aralık ayına ertelenmişti.

Codemasters tarafından grafik kalitesi ve görsel atmosferi en yüksek PC yarış simülasyonu olarak lanse edilecek Dirt 2 için gelen yeni bilgilere göre oyun, DirectX 11 için tam destek sunmayacak. Normal koşullarda Dirt 2'nin DirectX 11'e port edileceği biliniyordu anacak açıklanan detaylara göre oyunda sadece belli bölümlerde DirectX 11'in yeniliklerinden faydalanılacak. S.TA.L.K.E.R 2 ile birlikte bu yıl lanse edilecek DirectX 11 destekli birkaç oyundan birisi olan Dirt 2'de, Codemasters'ın DirectX 11 ile gelen ve görsellik konusunda gelişim sağlanmasına olanak tanıyan bazı özelliklere yer vereceği ancak Dirt 2'nin tam destekli DX11 oyunu olmayacağı söyleniyor. Öte yandan Battle Field'ın yeni yapımı gibi tam DX11 destekli oyunların ve oyun motorlarının ise 2010 ile birlikte yaygınlaşacağı söyleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
DX10 o zaman geçiş aşamasıydı. Asıl yenilik DX11 ve Win7 olacak sanırsam.
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unrealhead 9 yıl
assasins creed de de aynı dedikodu döndü bize dx9 dayayıp duruyorlar..
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CoreXXX 9 yıl
bence dx11 dx 10 gibi olmayacak ve dx11 e geçiş daha hızlı olacak, daha windows 7 lanse edilmeden çıkmaya başladı ve dx 11 çok fazla yenilikci o yüzden 2010 başına kadar 7-8 oyun çıkmış olur
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Zero Limit 9 yıl
milyon dolarları bana versinler ben directx 12 yi çıkarayım
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aydogdu1453 9 yıl
ah be şu cryengine beli deli ediyo.Ne oyunlar yapılır bu motorla tabii hayal gücüde lazım.ben hala dx 9.0 x 1600 pro kullanmaktayım.
Şu anda ati para basarak oyun yaptırıyo tıpkı bill amca gibi.Ama nvidianın cok güzel işler peşinde oldugunu düşünüyorum (psyx işin avantajı).Gpu dünyasını tamamen sarsacak bir devrim Yoksa nvidia hiçbir şekilde atiden geri kalmaz
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reoix 9 yıl
dx11 destekli pek oyun cıkmayacak gibi yakın zamanda dx10 da krallık hala nvidiada olduguna göre aticiler epey bi üzülmüş olmalı :)
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arino 9 yıl
Buda ATI'ye kapak olur.Kartı ilk çıkarmakla birşey değişmiyor.nVidia çıkarsaydı şimdi bir sürü oyun firması dx11 hazırlıyordu.Tarih tekrar ediyor.ATI yine sazan gibi atlayacak piyasaya nVidia onun üstüne binecek.En geç 2010 ilk çeyrekte kart testlerinde yine yeşil rengi ileride görücez.
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kolpaci 9 yıl
dx10.1 destekli oyun varmı beyler :D
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.AnasoN. 9 yıl

kolpaci

dx10.1 destekli oyun varmı beyler :D




benim kart da dx10.1 desteklio ama bırakın dx10.1 i dx10 lu 1-2 oyun anca oynamısımdır.
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Sivarge 9 yıl
dx10.1 destekli oyun varmı beyler :D


Tom Clancy's:HAWX var.
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NemesisR3 9 yıl
daha tam dx10 destekli oyun göremedik ki dx11 görelim
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omkkio 9 yıl

NemesisR3

daha tam dx10 destekli oyun göremedik ki dx11 görelim


Bunun sebebi aslında oyun yazarlarının ilk önceliğinin konsollar olması. Konsol piyasası artık PC'ye oyun yapmaktan daha fazla kazandırıyor. (korsanının kolay kolay çıkamaması, Pc'ye göre daha fazla talep, platformun daha uzun soluklu olması vs nedenlerden ötürü) Bu nedenle de yeni oyunların bir çoğu konsol kardeşlerinden türetilerek PC'ye uyarlanıyor ki bu da DX10 vs'yi gereksiz ve zor kılıyor. Ama Microsoft'un yoğun çabaları DX11 de işin rengini değiştirebilir. Zira Microsoft Apple tarafından gelen ciddi sıkıştırmalarla Win 7'i ve onun oyun avantajını daha fazla kullanmak istiyor. Bunda ne kadar başarılı olacak zamanla göreceğiz. Ancak şuna inanıyorum ki DX11 DX10'dan çok daha hızlı kabul görecektir.
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Batuist 9 yıl
çok normal belkide oyun yapımına 2 sene önce başlandı.. biraz mantıklı düşünen herkes zaten bunu anlar...
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sadtneverdie 9 yıl
ati nvidia sahneye çıkmadan birşeyler yapmaya çalışıyor ama anlaşılan istediğini yapamayacak.
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alito 9 yıl
ben bu kartı dx11 için almıyacağım zaten. şuan hd3870 kullanıyorum ve artık yeni oyunlarda grafik için donanım gereksinimlerini bir süredir hissetmeye başladım. oldu olacak dx11 e hazır olsun istiyorum. kısacası nvidia gt300 gibi daha iyi bir (belki) grafik kartı yapacak diye paraları tomarla nvidia ya saçamam benim için önemli olan yüksek derecede beni 2 yıl idare edebilecek bir ekran kartı. bunuda bana ati daha uygun fiyattan sağlıyor o yüzden 5870 almaya karar verdim.
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Cool Boy 9 yıl
Aslında hamleyi tahminimce Nvidia yapacak gizli silahını şimdilik saklıyor gibi geliyor bana
Yakında bombayı patlatır o da
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WinteR 9 yıl
Dx 10 reklamlarında da olan aynı oyunlar ve gene durumlar. Benim için dx versiyonunu ve ekran kartı modelini 1 yıl geriden takip etmek her zaman daha verimli olmuştur, çünkü ortada birşey yok.
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Hobar 9 yıl
Nfs:shift, gta:4, cod,.... ve bunun gibi birsürü popüler oyun daha dx9 destekli. ama 11 deki tesselationoldukça iyi daha az poligonla daha gerçekçi görüntü sunabiliyor. bu sayede poligon hesabı için harcanan gpu gücü ışıklandırma veya aa için harcanabilir
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