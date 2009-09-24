Dirt 2 tam destekli DirectX 11 oyunu olmayacak

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AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisini satışa sunmasıyla grafik endüstrisinde yeni bir dönemin kapısı aralandı ve DirectX 11 destekli donanımlar kullanıcılarla buluşmaya başladı. Ancak hem Microsoft hem de AMD-ATi, DirectX 11 API'sinin ciddi yenilikler sunduğunu belirtse de henüz son kullanıcıların bu yenilikleri hissedebileceği uygulama ya da oyun bulunmuyor. Windows 7 ile birlikte 22 Ekim'de lanse edilecek DirectX 11 API'si için oyun stüdyolarının çalışmaları devam ederken, AMD-ATi'nin bu konuda en çok güvendiği ve Radeon HD 5800 serisi tanıtımlarında sık sık kullandığı Dirt 2 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Codemasters tarafından konsol versiyonlarıyla birlikte Eylül ayı için planlanan Dirt 2, AMD-ATi'nin milyon dolarlık yatırımı ile birlikte DirectX 11 güncellemesi için Aralık ayına ertelenmişti.

Codemasters tarafından grafik kalitesi ve görsel atmosferi en yüksek PC yarış simülasyonu olarak lanse edilecek Dirt 2 için gelen yeni bilgilere göre oyun, DirectX 11 için tam destek sunmayacak. Normal koşullarda Dirt 2'nin DirectX 11'e port edileceği biliniyordu anacak açıklanan detaylara göre oyunda sadece belli bölümlerde DirectX 11'in yeniliklerinden faydalanılacak. S.TA.L.K.E.R 2 ile birlikte bu yıl lanse edilecek DirectX 11 destekli birkaç oyundan birisi olan Dirt 2'de, Codemasters'ın DirectX 11 ile gelen ve görsellik konusunda gelişim sağlanmasına olanak tanıyan bazı özelliklere yer vereceği ancak Dirt 2'nin tam destekli DX11 oyunu olmayacağı söyleniyor. Öte yandan Battle Field'ın yeni yapımı gibi tam DX11 destekli oyunların ve oyun motorlarının ise 2010 ile birlikte yaygınlaşacağı söyleniyor.