Oyun dünyası artan maliyetler yüzünden krize sürükleniyor

Tam Boyutta Gör Son birkaç yıldır oyun dünyasında işten çıkarma haberleri üst üste geliyor. Ubisoft, Activision Blizzard, Electronic Arts gibi en büyük oyun şirketleri bile personel çıkarırken, daha ufak çaplı stüdyolarda ise başarısız bir oyun sonrası bir anda herkes kendisini işsiz bulabiliyor. Oyun dünyasında iş yapmanın artık bu denli riskli hâle gelmesinin başlıca sebebi ise gitgide artan maliyetler.

AAA Oyunların Maliyeti Yarım Milyar Dolara Yaklaştı

Bir yandan yeni nesil konsollara geçişle birlikte yaşanan maliyet artışı, diğer yandan gerçekçi grafikler yaratmak için harcanan uzun süreler derken, bugün artık büyük çaplı (AAA) bir oyunun maliyeti en az 300-400 milyon doları buluyor. Hatta bazı oyunlarda bu rakam yarım milyar doları bile geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir Activision yöneticisinin karıştığı davada paylaşılan raporlar, stüdyonun Call of Duty oyunlarının maliyetlerini ortaya çıkardı:

Call of Duty. Black Ops III (2015) - 450 milyon dolar

Call of Duty: Modern Warfare (2019) - 640 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops - Cold War (2020) - 700 milyon dolar

Call of Duty tüm zamanların en çok satan oyun serilerinden biri olduğu için Activision bu çılgınca maliyetlerin altından kalkabiliyor. Ancak bu rakamlar oyun dünyasının geneli için sürdürülebilir değil. Nitekim bu durum artık oyun dünyası içinde açıkça dillendirilmeye başlandı.

Artan Personel Maliyetleri de Artık Göze Batıyor

Oyun dünyası içerisinde yapılan analizlerde, uzun vadede sürdürülmesi imkânsız gibi görünen bu maliyet artışı için iki temel sebep belirlenmiş durumda: Bunlardan birincisi yukarıda da değindiğimiz, daha gerçekçi grafikler yaratmanın daha maliyetli olması İkincisi ve oyun dünyasında çalışanlar için daha endişe verici olan ise artan personel maliyetleri.

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Bloomberg tarafından paylaşılan verilere göre Los Angeles bölgesinde faaliyet gösteren oyun şirketleri için bir çalışanın aylık ortalama maliyeti 15-20 bin dolar. Bazı bölgelerde bu rakam 20 bin doların üzerine bile çıkabiliyor. Aylık 15 bin dolardan hesaplandığında bile, 100 kişilik bir stüdyonunyıllık personel maliyeti 18 milyon doları buluyor. Ama söz konusu büyük stüdyolar olduğunda bu maliyet daha da artıyor. 300 personeli olan bir stüdyonun yıllık personel maliyeti 70-80 milyon doları bulabiliyor. Bu yüzden stüdyolar kemer sıkma politikalarını devreye soktuklarında bundan ilk etkilenenler de çalışanlar oluyor.

Oyun Yapmak Eskisinden Çok Daha Uzun Sürüyor

Tam Boyutta Gör Diğer yandan yeni oyunların tamamlanma süresinin artık çok daha uzun olması da maliyetleri şişiriyor. Bloomberg'den Jason Schreier'ın yazısında dikkat çektiği üzere, Uncharted ile Uncharted 2 arasında sadece iki yıl vardı. Aynı stüdyo (Naughty Dog) şimdi 4-5 yılda bir yeni oyun çıkarıyor. Oyunları geliştirme süresinin neredeyse iki katına çıkmış olması, maliyetleri de katlıyor.

Jason Schreier, artan bu maliyetlerde kötü yönetimlerin de büyük payı olduğunu belirtmeyi ihmal etmiyor. Zira oyunların maliyetlerini şişiren başlıca unsurlardan biri de pek çok projenin doğru planlama olmadan yola çıkması ya da yarı yolda planlarını revize etmesi. Şu anda oyun dünyasında hemen hemen herkesin, aylarca verilen emeğin bir kararla çöpe gittiği bir anısı var Yapım sırasında yaşanan bu değişimler, maliyetleri kayda değer ölçüde yukarı çekiyor. Tabii tüm bunların ötesinde, daha en başta proje seçimleri konusunda yapılan yanlış tercihler de stüdyolara büyük zarar veriyor.

Bu durum artık oyun sektöründe ciddi bir endişe yarattığı ve uzun vadede sürdürülemez olarak görüldüğü için önümüzdeki dönemde bu konuda ciddi adımlar atıldığını görmeye başlayabiliriz. Bu da günün sonunda oyun dünyasında çalışan daha fazla kişinin işini kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Öte yandan gerçekçi grafikleri daha da geliştirme çabası da önümüzdeki dönemde bir duraklama, hatta gerileme dönemine girebilir.

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Artan maliyetler oyun dünyasını krize sürüklüyor