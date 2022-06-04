Disney, Metaverse için Apple’ın oyun yöneticilerinden birini işe aldı

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Metaverse, her geçen gün daha çok ilgi çekmeye devam ediyor. Yeni nesil eğlence ve deneyim dünyasına önden adım atmak isteyen firmalar, Metaverse hayallerini gerçekleştirmek için üst düzey yöneticileri işe alma konusunda yarışıyor. Disney, Apple çalışanı ve Apple Arcade için önemli isimlerden Mark Bozon’u işe aldı. Bozon, Apple'dan ayrılışını iki hafta önce açıklamıştı ancak gelece kariyer planı hakkında bilgi vermemişti.

Mark Bozon, Disney için yeni nesil hikâye anlatımına odaklanacak

Disney, Metaverse kelimesinin her kitle için farklı bir anlama gelebileceği için kendi stratejisini farklı isimlendirmiş durumda. Yeni nesil hikaye anlatımı ve kullanıcı deneyimleri olarak adlandırılan yeni bölümün yöneticisi Mike White, Apple’ın çalışanlarından olan ve Apple Arcade’de yaratıcı yönetmen görevini alan Mark Bozon’u kendi takımına aldı. Bozon, Disney’in stratejilerini yönetmekten ve metaverse’e girme planlarını yürütmekten sorumlu olacak. Ayrıca Bozon, yeni nesil hikaye anlatımı takımının yöneticilerinden biri olarak Disney’in oyun, film, TV, oyuncak ve park alanlarında bağlantılı deneyimler kurmak için bir takım oluşturacak.

Bozon, 12 yıldır Apple’da çalışıyordu, ondan önce ise IGN’de Nintendo editörlüğü görevindeydi. Eğlence ve oyun sektöründe deneyimli olan bozon, Disney’in Metaverse planları için üst düzey bir yönetici olacaktır.

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