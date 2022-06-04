Disney, Metaverse için Apple’ın oyun yöneticilerinden birini işe aldı

Metaverse, her geçen gün daha çok ilgi çekmeye devam ediyor. Yeni nesil eğlence ve deneyim dünyasına önden adım atmak isteyen firmalar, Metaverse hayallerini gerçekleştirmek için üst düzey yöneticileri işe alma konusunda yarışıyor. Disney, Apple çalışanı ve Apple Arcade için önemli isimlerden Mark Bozon’u işe aldı. Bozon, Apple'dan ayrılışını iki hafta önce açıklamıştı ancak gelece kariyer planı hakkında bilgi vermemişti.
Mark Bozon, Disney için yeni nesil hikâye anlatımına odaklanacak
Disney, Metaverse kelimesinin her kitle için farklı bir anlama gelebileceği için kendi stratejisini farklı isimlendirmiş durumda. Yeni nesil hikaye anlatımı ve kullanıcı deneyimleri olarak adlandırılan yeni bölümün yöneticisi Mike White, Apple’ın çalışanlarından olan ve Apple Arcade’de yaratıcı yönetmen görevini alan Mark Bozon’u kendi takımına aldı. Bozon, Disney’in stratejilerini yönetmekten ve metaverse’e girme planlarını yürütmekten sorumlu olacak. Ayrıca Bozon, yeni nesil hikaye anlatımı takımının yöneticilerinden biri olarak Disney’in oyun, film, TV, oyuncak ve park alanlarında bağlantılı deneyimler kurmak için bir takım oluşturacak.
Bozon, 12 yıldır Apple’da çalışıyordu, ondan önce ise IGN’de Nintendo editörlüğü görevindeydi. Eğlence ve oyun sektöründe deneyimli olan bozon, Disney’in Metaverse planları için üst düzey bir yönetici olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.