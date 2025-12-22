Sizi ekrana kitleyecek en iyi Apple Arcade oyunları

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Zamanın nasıl geçtiğini unutturacak oyunlar mı arıyorsunuz? Apple Arcade, çok düşük bir fiyata muhteşem bir oyun yelpazesi sunuyor.

Tek bir düşük fiyatla iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'nizde oynayabileceğiniz bir oyun hazinesinin kapılarını açabilirsiniz. Daha da önemlisi, aboneliğinizi karşılamak için Apple hediye kartı alabilirsiniz. Şimdi mutlaka oynanması gereken oyunlara bir göz atalım:

Balatro+

Balatro+, dünya çapında bir efsane haline gelen, pokerden esinlenerek tasarlanmış bir roguelike kart oyunudur. Stratejik kart oyunları ve benzersiz Joker kartlarını kullanarak güçlü kombinasyonlar oluşturun, sürekli gelişen zorlukların üstesinden gelin ve kart oyunu yapımını yeniden tanımlayan bu oyunda ustalaşın. Balatro+ ile saatlerce oyuna bağlanacaksınız!

Oceanhorn 2: Kayıp Krallığın Şövalyeleri

Zelda benzeri maceraları seviyorsanız, Oceanhorn 2 sizi nefes kesici bir zindan, bulmaca ve destansı savaşlar dünyasına götürecek. Hikayesini çözüp geniş manzaralarını keşfederken saatlerin uçup gittiği türden bir oyun. İster kılıcınızla düşmanlarla savaşın ister bir sonraki hamlenizi planlayın, bu oyun aksiyon RPG hayranları için mutlaka oynanması gereken bir maceradır.

Fantasian

Final Fantasy’nin yaratıcısından gelen Fantasian, el yapımı dioramalarla hazırlanmış inanılmaz atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor. Tur bazlı savaş sistemi hem nostaljik hem de fazlasıyla tatmin edici. Adeta oynanabilir bir sanat eserinin içine adım atmış gibi hissettiriyor. Özellikle kafa dağıtmak ve fantastik bir dünyaya dalmak istediğini günler için ideal.

Sayonara Wild Hearts

“Çalınabilir bir pop albümü” olarak tanımlanan Sayonara Wild Hearts, müzik, ritim ve rüya gibi görselleri bir araya getiriyor. Büyülü manzaralarda hızla ilerlerken boss dövüşlerine müziğin ritmiyle giriyorsun. Üstelik soundtrack o kadar iyi ki oyun bittikten sonra bile dinlemeye devam etmek isteyeceksiniz.

What the Golf?

Golf hakkında bildiğin her şeyi unutun. What the Golf? klasik sporun kurallarını tamamen ters yüz edip kahkaha garantili bir fizik kaosuna dönüştürüyor. Bir an araba ile deliğe vurmaya çalışırken, bir sonraki sahnede golf topun bir koltuğa dönüşebiliyor. Aşırı yaratıcı, eğlenceli ve kısa oyun seansları için mükemmeldir.

Grindstone

Hem rahatlatıcı hem de bağımlılık yapan bir oyun mu arıyorsunuz? Grindstone tam o kategoride bir oyundur. Bu bulmaca oyununda düşmanları kesip zincirleme kombolar oluşturuyor, aynı anda ganimet topluyorsunuz. Parlak görselleri ve ödüllendirici oynanışıyla elden bırakması zor; her zaman karşına yeni bir meydan okuma çıkıyor.

Sneaky Sasquatch

Yaramaz bir Bigfoot olarak yaşamak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Sneaky Sasquatch’te kamp alanlarında gizleniyor, piknik sepetlerini yağmalıyor ve hatta 9’dan 5’e bir işe bile giriyorsun. Sevimli, tuhaf ve tamamen kendine has açık dünyasında keşfedecek sayısız şey sunuyor.

Neo Cab

Hem görsel roman hem de duygusal bir yolculuk olan Neo Cab, seni geleceğin dünyasında bir yolculuk paylaşım sürücüsünün yerine koyuyor. Neon ışıklarla dolu sokaklarda yolcu taşırken gizemleri ortaya çıkarıyor, ilişkiler kuruyor ve hikayeyi yönlendiren kararlar alıyorsunuz. Oyun bittikten sonra bile etkisi uzun süre devam eden bir deneyimdir.

Apple Arcade’in Neden Değerli Olduğunu Merak Ediyorsanız

Bu kadar geniş ve çeşitli bir oyun kütüphanesiyle Apple Arcade, her ruh halinize uygun bir oyun bulmanızı sağlıyor. Tek tek oyun satın almaya kıyasla çok daha hesaplı olması ise büyük bir avantaj. Üstelik tüm oyunlar reklamsız ve premium içerikle geliyor. Bir de elinizde Apple hediye kartı varsa, yalnızca birkaç tıklamayla saatlerce süren eğlenceye dönüştürebilirsiniz.

İster işe giderken, ister evde dinlenirken, ister yalnızca vakit geçirmek istediğinizde Apple Arcade size her zaman seçenek sunar. Abonelikler, Apple hediye kartları ve daha fazlası için Eneba gibi dijital mağazalardaki fırsatlara göz atabilirsiniz. Bütçenizi zorlamadan oyun keyfi yaşamanın en kolay yolu bu.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

