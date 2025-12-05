Meta, metaverse yatırımlarını yüzde 30 azalmayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Meta, CEO Mark Zuckerberg öncülüğünde geliştirdiği metaverse projeleri için bütçeyi ciddi oranda azaltmayı planlıyor. Şirketin yıllık bütçe planlaması kapsamında, sanal dünyalar platformu Meta Horizon Worlds ve Quest sanal gerçeklik birimi gibi metaverse odaklı birimlerde 2026 yılı için bütçe kesintisi oranının yüzde 30’a ulaşabileceği konuşuluyor.

70 milyar dolar zarar yazdı

Kaynaklara göre bu ölçekte bir kesinti Ocak ayında işten çıkarmaları da beraberinde getirebilir. Ancak Bloomberg’e göre nihai karar henüz alınmış değil. Derin kesintiler uygulanmasının sebebi ise Meta’nın teknolojide beklediği endüstri çapında rekabet seviyesini görememesi. Kesintilerin büyük çoğunluğunun, metaverse ile ilgili harcamaların büyük kısmını oluşturan sanal gerçeklik birimlerine ve Horizon Worlds’e yönelik olması bekleniyor.

Meta, 2021’den bu yana metaverse çalışmalarını Reality Labs birimi altında toplıyor. Bu birim 2021’den bu yana 70 milyar dolardan fazla zarar yazdı. Zuckerberg’in metaverse konusundaki inancı devam etse de son dönemde CEO’nun odak noktası yapay zeka modelleri, AI sohbet botları ve bunlara bağlı donanım ürünleri üzerine kaydı.

Analistler ve yatırımcılar, Meta’nın Reality Labs ürünlerinin kaynak tüketimine karşı gelir getirmediğini uzun süredir dile getiriyor. Reality Labs biriminin sadece kan kaybına neden olduğu bilinirken haberlerin basına yansıması sonrasında Meta hisselerinde artış görüldü.

Meta ise yaptığı açıklamada “Reality Labs portföyümüzün genelinde, Metaverse'den yapay zeka gözlükleri ve giyilebilir cihazlara doğru yatırımlarımızı kaydırıyoruz, çünkü bu alanda bir ivme var. Bundan daha geniş kapsamlı bir değişiklik planlamıyoruz” dedi.

