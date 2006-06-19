DivX v6.2.5; daha hızlı ve daha kaliteli görüntü oynatma performansı

DivX v6.2.5; daha hızlı ve daha kaliteli görüntü işleme / oynatma performansı

Popüler video sıkıştırma formatı DivX, yeni 6.2.5 versiyonuyla, hız ve daha net video oynatımını bir arada sunuyor. 6.2.2'den 6.2.5'e geçiş, sürüm versiyonu olarak küçük bir ilerleme gibi görünse de yeni eklenen "Sharpening" fonksiyonu ve yapılan optimizasyonlar, popüler video sıkıştırma formatının yeni sürümünü, bir an evvel edinilmesi gereken yazılımlar arasına sokuyor.

DivX ile sıkıştırılmış videoları izlerken, daha net görüntü almanızı sağlayacak olan "Sharpening" fonksiyonunun en güzel yanı, DivX v3.x'den başlayarak diğer bütün versiyonlarla sıkıştırılmış olan videolarda işe yaraması. Görüntüyü 6.2.2 versiyonunda bulunan "Full Deblocking" fonksiyonuna göre daha iyi bir şekilde işleyebilen Sharpening, daha net görüntü almanızı sağlamasının yanında daha az işlem gücüne ihtiyaç duymakta. Aşağıdaki resimleri dikkatlice incelerseniz, gelişmenin TV'lerdeki analog yayınla dijital yayın arasındaki fark kadar net olduğunu görebilirsiniz. (Resimlerin Sharpening açık halleri için, fare imlecini üzerlerine getiriniz)





Resimlerin Sharpening açık halleri için, fare imlecini üzerlerine getiriniz

DivX 6.2.5'deki gelişmeler, yazının başında da belirttiğim gibi sadece görüntü kalitesindeki iyileştirmeden ibaret değil. HT, SMP(çift soket, çift işlemci) ve dual core işlemciler için özel optimizasyonlar içeren yeni sürüm, DivX ile sıkıştırılan videoları, tekrar izletetirken artık işlemciyi daha az yoruyor. Aşağıdaki grafikte, 6.2.2 sürümüyle 6.2.5 sürümlerinin "Full Deblocking" performanslarının karşılaştırmasını görebilirsiniz. (Tabloda yüksek değer daha iyidir)

Tabloda rahatlıkla görülebileceği üzere, çok çekirdekli işlemciler ve sistemler için yapılan iyileştirmeler oldukça yüksek farklara neden olmuş. Zira 6.2.5 sürümü 6.2.2 sürümüne nazaran kimi yerde %63 oranında daha iyi sonuç vermiş.

Video sıkıştırmadan daha çok DivX filmleri izlerken kullanılan çözme işleminde geliştirmelere ağırlık verilen yeni sürüm, daha net video izlemenizi sağlarken, daha az sistem kaynağı tüketiyor. Özellikle birden fazla çekirdekli sistemler üzerine yoğunlaşan performans iyileştirmeleri, 4 çekirdekli işlemcilerin çıkışına sayılı günler kaldığı şu zamanda, çok çekirdekli işlemcilerin getirilerini daha net görmemize yardımcı olmakta.

DivX 6.2.5'in ücretsiz sürümüne ve daha ayrıntılı bilgiye http://www.divx.com/divx/windows/codec/features/ adresinden ulaşabilirsiniz.