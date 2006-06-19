Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DivX v6.2.5; daha hızlı ve daha kaliteli görüntü oynatma performansı

12 yıl
3,5b
1
17
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DivX v6.2.5; daha hızlı ve daha kaliteli görüntü işleme / oynatma performansı

Popüler video sıkıştırma formatı DivX, yeni 6.2.5 versiyonuyla, hız ve daha net video oynatımını bir arada sunuyor. 6.2.2'den 6.2.5'e geçiş, sürüm versiyonu olarak küçük bir ilerleme gibi görünse de yeni eklenen "Sharpening" fonksiyonu ve yapılan optimizasyonlar, popüler video sıkıştırma formatının yeni sürümünü, bir an evvel edinilmesi gereken yazılımlar arasına sokuyor.

DivX ile sıkıştırılmış videoları izlerken, daha net görüntü almanızı sağlayacak olan "Sharpening" fonksiyonunun en güzel yanı, DivX v3.x'den başlayarak diğer bütün versiyonlarla sıkıştırılmış olan videolarda işe yaraması. Görüntüyü 6.2.2 versiyonunda bulunan "Full Deblocking" fonksiyonuna göre daha iyi bir şekilde işleyebilen Sharpening, daha net görüntü almanızı sağlamasının yanında daha az işlem gücüne ihtiyaç duymakta. Aşağıdaki resimleri dikkatlice incelerseniz, gelişmenin TV'lerdeki analog yayınla dijital yayın arasındaki fark kadar net olduğunu görebilirsiniz. (Resimlerin Sharpening açık halleri için, fare imlecini üzerlerine getiriniz)

 

Resimlerin Sharpening açık halleri için, fare imlecini üzerlerine getiriniz

DivX 6.2.5'deki gelişmeler, yazının başında da belirttiğim gibi sadece görüntü kalitesindeki iyileştirmeden ibaret değil. HT, SMP(çift soket, çift işlemci) ve dual core işlemciler için özel optimizasyonlar içeren yeni sürüm, DivX ile sıkıştırılan videoları, tekrar izletetirken artık işlemciyi daha az yoruyor. Aşağıdaki grafikte, 6.2.2 sürümüyle 6.2.5 sürümlerinin "Full Deblocking" performanslarının karşılaştırmasını görebilirsiniz. (Tabloda yüksek değer daha iyidir)

Tabloda rahatlıkla görülebileceği üzere, çok çekirdekli işlemciler ve sistemler için yapılan iyileştirmeler oldukça yüksek farklara neden olmuş. Zira 6.2.5 sürümü 6.2.2 sürümüne nazaran kimi yerde %63 oranında daha iyi sonuç vermiş.

Video sıkıştırmadan daha çok DivX filmleri izlerken kullanılan çözme işleminde geliştirmelere ağırlık verilen yeni sürüm, daha net video izlemenizi sağlarken, daha az sistem kaynağı tüketiyor. Özellikle birden fazla çekirdekli sistemler üzerine yoğunlaşan performans iyileştirmeleri, 4 çekirdekli işlemcilerin çıkışına sayılı günler kaldığı şu zamanda, çok çekirdekli işlemcilerin getirilerini daha net görmemize yardımcı olmakta.

DivX 6.2.5'in ücretsiz sürümüne ve daha ayrıntılı bilgiye http://www.divx.com/divx/windows/codec/features/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
R4V3N 12 yıl
arada uçurum kadar fark olmasına rağmen işlemci üzerine düşen görev azaltılmış...iyi bir gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pininfarina 12 yıl
Orjinalden alıntı: pıquant

arada uçurum kadar fark olmasına rağmen işlemci üzerine düşen görev azaltılmış...iyi bir gelişme



Arada ucurum kadar fark yok bence ama netice'de "kayda deger" pozitif bir gelişme oldugu aşikar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3510 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim