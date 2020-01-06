Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor

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Onuncu nesil işlemcilerini üretim sırasına göre yavaş yavaş farklı kategorilerde piyasaya sürmeye devam eden Intel’in H serisi performans odaklı dizüstü işlemcileri için de önemli bir sürprizi var.

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Yeni rekorlar gelebilir

CES 2020 fuarında kısa bir açıklama yapan Intel, onuncu nesil Core i7 H serisi işlemcilerinde 5GHz seviyesinin ötesine geçeceğini duyurdu. Hali hazırda Core i9 H serisi işlemcileri dizüstünde 5GHz hızlarını yakalayabiliyordu.

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Intel’in Core i7 serisi ile 5GHz bandını geçebilecek olması Core i9 serisinde daha yüksek hızların tecrübe edilebileceğini gösteriyor. Ayrıca H serisi işlemciler 8 çekirdek arasında daha iyi ölçeklendirme yapacağı için performans tarafında da artış sağlayacak.

Daha verimli 14nm++ üretim süreci sayesinde sınırları biraz daha zorladığı anlaşılan onuncu nesil işlemciler için Intel henüz bir çıkış tarihi veya fiyat listesi açıklamış değil.

https://www.engadget.com/2020/01/06/intel-10th-gen-h-series-5-ghz/

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