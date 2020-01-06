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    Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor

    Onuncu nesil Intel işlemcilerin performans odaklı dizüstü bilgisayarlara yönelik olan H serisinde Core i7 işlemciler bile 5GHz hızını kolay bir şekilde geçebilecek.
    2 hf.
    1,7b
    1
    17
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor
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    Onuncu nesil işlemcilerini üretim sırasına göre yavaş yavaş farklı kategorilerde piyasaya sürmeye devam eden Intel’in H serisi performans odaklı dizüstü işlemcileri için de önemli bir sürprizi var.

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    Yeni rekorlar gelebilir

    CES 2020 fuarında kısa bir açıklama yapan Intel, onuncu nesil Core i7 H serisi işlemcilerinde 5GHz seviyesinin ötesine geçeceğini duyurdu. Hali hazırda Core i9 H serisi işlemcileri dizüstünde 5GHz hızlarını yakalayabiliyordu.

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    Intel’in Core i7 serisi ile 5GHz bandını geçebilecek olması Core i9 serisinde daha yüksek hızların tecrübe edilebileceğini gösteriyor. Ayrıca H serisi işlemciler 8 çekirdek arasında daha iyi ölçeklendirme yapacağı için performans tarafında da artış sağlayacak.

    Daha verimli 14nm++ üretim süreci sayesinde sınırları biraz daha zorladığı anlaşılan onuncu nesil işlemciler için Intel henüz bir çıkış tarihi veya fiyat listesi açıklamış değil.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/intel-10th-gen-h-series-5-ghz/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    OverClocK1ng 2 hf.
    Ne oldu Intel Dantel? AMD mi fişekledi?
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    Luke Neil 2 hf.
    Sıcaklık darboğazı yaşatmayacak şekilde tasarlasalar güzel de pek göremiyoruz ürünlerde
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    classf2re 2 hf.
    Intel bu 5 verir 2 ye düşürür geri. Siz 2 niyetine alın :/
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    acura07 2 hf.
    150 derecelık alev topları yolda
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    Sipihrz 2 hf.


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    aca-n 2 hf.
    İntel 10. nesil 10nm üretim sürecinde değilmiydi? O kadarda bekledim 10. nesil çıksın öyle alayım diye beklemeye gerek yok sanırım... Sizce oyuncu laptop almak için beklemelimiyim?
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    interwap 2 hf.
    Intel geçmişte yapılmasının işe yaramaz/gereksiz/faydasız gördüğü bir çok şeyi yapmaya devan ediyor. AMD'de bu yollardan geçmişti.
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    V1CT0RY 2 hf.
    Dizüstünde bunu nasıl soğutuyorlar acaba?
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    Serdar 2 hf. V1CT0RY
    1999 kafasıyla düşünecek olursak cep telefonlarında günümüzde kullanılan 2,6 GHz'in acaba nasıl soğutulduğunu anlamıyor olacaktık...
    3 Yanıt Yanıtla
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    oguz298 2 hf. V1CT0RY
    soğutmuyorlar. genelde 1-2 veya 4 core şekilde turbo yapıyor. o da kısa bir süre dayanıyor zaten. sağlamından render veya compile işlemlerinde ölüp gidiyor sistem. mobil ryzen 4000 serisinden baya umutluyum şu an, bakalım ne olacak sene sonunda.
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