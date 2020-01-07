DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları

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Adını daha ok Drone sektöründe duyduğumuz DJI, yatırım yaptığı ortak markası Livox üzerinden sürücüsüz araç teknolojilerine yönelik yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. CES 2020 fuarında bir dizi LiDAR cihazı duyuruldu.

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Farklı bir sistem

Radyo dalgaları ile tarama yapan RADAR sistemine benzer bir şekilde LiDAR sistemi de lazer ışınları ile tarama yapıyor. Yapılan taramalar çevrenin haritasını çıkardıktan sonra aracın bilgisayarına bu harita yanstılıyor. Sürücüsüz araçların çevresini anlık ve net bir şekilde taraması için LiDAR sistemleri önem taşıyor.

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Livox LiDAR cihazları rakip cihazların aksine ileri geri lazer gönderimi ile tarama yapmıyor. Çiçek adı verilen ve sürekli yana doğru spiral şekilde tarama yapan Livox cihazları böylece 360 derecelik detaylı bir harita çıkarabiliyor.

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The Horizon cihazı Seviye 3 için geliştirildi ve 260 metreye kadar tarama yapabiliyor. Tele-15 ise Seviye 4 için geliştirildi ve 500 metreye kadar tarama yapıyor. Cihazlar 1000$ ve 1500$ şeklinde fiyat etiketine sahip.

https://www.engadget.com/2020/01/06/dji-livox-lidar/

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