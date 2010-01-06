Dokunmatik ekranlı LG GD880 gizlice görüntülendi

Haber Editörü
Sony Ericsson Xperia X10'un küçük kardeşi olacağı iddia edilen Robyn'nin dışında bugün gizlice görüntülenen cep telefonlarından birisi de LG GD880 oldu.
Cell Passion cephesinden gelen söylentilere göre 102 x 47.2 x 9.95 mm boyutlarında dizayn edilen GD880'de 3.2 inç 854x480 piksel dokunmatik ekran, dört band GSM - UMTS desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 100 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth, FM radyo, A-GPS ve 900 mAh kapasiteli batarya yer alabilir.
Fiyatın 350 Euro civarında olacağı tahmin edilirken resmi tanıtım tarihine ilişkin bilgi verilmedi.
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motorola olması düşündürüyor..
sizce galxys2mi yoksa artix mi dersiniz birde lg dede var nvida cpu optimuz serisi sizce ne yapmalı bunu alırsam samsung almadım diye pişman olurmuyorum??
olayına gelınce cok az gıdıyor lutfen buyuk batarya alma
şansımız varmı lutfen eyer varsa msj atın 0537 274 08 00
gelen mesajın içeriğindeki ş-ğ-ç-ş gibi karakterler olmuyor. ne yapabilirim.
Mesajları, resimleri gizlemek artık her telefonda varken bu telefonda (LG GD 880) yok, müşteri hizmetlerine telefonda açsanız mailde atsanız web sitesinden de yazsanız çare yok, müşteriyi takm...ıyorlar.
Bilgisayar üzerine kurulan LG PC Suite IV devamlı hata veriyor, bırakın güncelleştirmeyi telefonumdaki kişileri bile yedekleyemiyorum.
Telefon çok yavaş, müzik açmak için rahat 1.5 dk bekliyorum; pili çok az gidiyor ve dengesiz bir bakıyorsunuz full gözükürken 30 dk sonra 1 çubuk kalmış.
Yukarıdaki sebeplerden siz siz olun LG 'den Cep Telefonu alıp paranızı çöpe atmayın, tasarımları çok güzel ama içi boş yazılım kötü, destek kötü, güncelleme yok vs. Özellikle LG almayın benim içim yandı şahsen para verip aldığım için, bir dahada LG'den hiçbir şey almam.
mesajları resimleri videoları şifre ile gizleyebiliyorsunuz bilmeden sallamışsınız gibi geldi bana