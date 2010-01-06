Dokunmatik ekranlı LG GD880 gizlice görüntülendi

Sony Ericsson Xperia X10'un küçük kardeşi olacağı iddia edilen Robyn'nin dışında bugün gizlice görüntülenen cep telefonlarından birisi de LG GD880 oldu.

Cell Passion cephesinden gelen söylentilere göre 102 x 47.2 x 9.95 mm boyutlarında dizayn edilen GD880'de 3.2 inç 854x480 piksel dokunmatik ekran, dört band GSM - UMTS desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 100 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth, FM radyo, A-GPS ve 900 mAh kapasiteli batarya yer alabilir.

Fiyatın 350 Euro civarında olacağı tahmin edilirken resmi tanıtım tarihine ilişkin bilgi verilmedi.