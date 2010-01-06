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Dokunmatik ekranlı LG GD880 gizlice görüntülendi

9 yıl
38,3b
1
23
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia X10'un küçük kardeşi olacağı iddia edilen Robyn'nin dışında bugün gizlice görüntülenen cep telefonlarından birisi de LG GD880 oldu.

Cell Passion cephesinden gelen söylentilere göre 102 x 47.2 x 9.95 mm boyutlarında dizayn edilen GD880'de 3.2 inç 854x480 piksel dokunmatik ekran, dört band GSM - UMTS desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 100 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth, FM radyo, A-GPS ve 900 mAh kapasiteli batarya yer alabilir.

Fiyatın 350 Euro civarında olacağı tahmin edilirken resmi tanıtım tarihine ilişkin bilgi verilmedi.


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DH Misafiri 3 yıl
lg gd880 kullanıyorum cok memnunm ama farıka ayarlarına grı donmk ıstedıgımde guvnlık kodu ısyıyor bnd o kodu hatırlamıyorum ne yapmam gerek yardımcı olurmusunuz lutfn
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu bulamıyorum Allah askına bırı soylesın ankarada varmı yaaa
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serkan1216 7 yıl
selam arkadaşlar bu telefonu bende almak istiyorum açıkçası ...
motorola olması düşündürüyor..
sizce galxys2mi yoksa artix mi dersiniz birde lg dede var nvida cpu optimuz serisi sizce ne yapmalı bunu alırsam samsung almadım diye pişman olurmuyorum??
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DH Misafiri 7 yıl
bende lg gd 880 var ama internete giremiyorum ve internet ayarı yapamıyorum nasıl yapabilirm yardım edebilir misiniz...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar tel iyi tamamda bende severak aldım ama şarz.
olayına gelınce cok az gıdıyor lutfen buyuk batarya alma
şansımız varmı lutfen eyer varsa msj atın 0537 274 08 00
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piri.reis 7 yıl
LG GD 880 türkçe karakter sorunu var.

gelen mesajın içeriğindeki ş-ğ-ç-ş gibi karakterler olmuyor. ne yapabilirim.
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DH Misafiri 8 yıl
ben cihazı alalı 1 ay oldu.çok memnunum şuanda.fotoğraflar video öçekimi ve dokunmatiği mükemmel. mp4 videoları hd kalitesinde.wifisi gayet hızlı.şarşı iyi gidiyor.internet çok götürüyor fakat.tasarım harika.hatunların hepsi hasta oldu telefonuma:) telefon gayet hızlı.hatta öteki telefonlarıma göre çok daha hızlı.windows olmadığı için yavaşlama sorunu tyok.istediğim menuye hemen ulaşabiliyorum.herkese tavsiye ederim.mükemmel bir alet.
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habibayhan 8 yıl
konman hocam yardımcı olmuyor sıtedede bılen yokmu yoksa satacagm telı
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DH Misafiri 8 yıl
acaba mesajları nasıl sıfreleıyoruz
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habibayhan 8 yıl
ıyı gunler lg mını de sms lerı mesajları nasıl sıfrelıyoruz konman4245 bulamadım yardımcı olursanız cok sewınırm
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sulak 8 yıl
cep telefonu satış uzmanıyım.gs 880i erkenden inceleme şansına sahip olmuşdum.telefon harika tasarıma sahip.dokunmatiği muhteşem algılaması süper.wifi görüntülü konuşma mevcut.800 civarı bi fiyatı olacak.yanlız lg telefonların bazılarında yazılımsal sorunlar çıakbiliyor.oda ürünün eksi kversiyonla satışa çıkarılmasından kaynaklanıyor.pc suit ile yazılım versiyon sorununu halledebilirsiniz.
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DH Misafiri 8 yıl
Yıllardır cep telefonu kullanırım LG kadar kötü bir cep telefonu görmedim. Sadece telefonun dış tasarımı güzel bunun dışında!.
Mesajları, resimleri gizlemek artık her telefonda varken bu telefonda (LG GD 880) yok, müşteri hizmetlerine telefonda açsanız mailde atsanız web sitesinden de yazsanız çare yok, müşteriyi takm...ıyorlar.
Bilgisayar üzerine kurulan LG PC Suite IV devamlı hata veriyor, bırakın güncelleştirmeyi telefonumdaki kişileri bile yedekleyemiyorum.
Telefon çok yavaş, müzik açmak için rahat 1.5 dk bekliyorum; pili çok az gidiyor ve dengesiz bir bakıyorsunuz full gözükürken 30 dk sonra 1 çubuk kalmış.
Yukarıdaki sebeplerden siz siz olun LG 'den Cep Telefonu alıp paranızı çöpe atmayın, tasarımları çok güzel ama içi boş yazılım kötü, destek kötü, güncelleme yok vs. Özellikle LG almayın benim içim yandı şahsen para verip aldığım için, bir dahada LG'den hiçbir şey almam.
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marine-gear 8 yıl

DH Misafiri

Yıllardır cep telefonu kullanırım LG kadar kötü bir cep telefonu görmedim. Sadece telefonun dış tasarımı güzel bunun dışında!.

Mesajları, resimleri gizlemek artık her telefonda varken bu telefonda (LG GD 880) yok, müşteri hizmetlerine telefonda açsanız mailde atsanız web sitesinden de yazsanız çare yok, müşteriyi takm...ıyorlar.
Bilgisayar üzerine kurulan LG PC Suite IV devamlı hata veriyor, bırakın güncelleştirmeyi telefonumdaki kişileri bile yedekleyemiyorum.

Telefon çok yavaş, müzik açmak için rahat 1.5 dk bekliyorum; pili çok az gidiyor ve dengesiz bir bakıyorsunuz full gözükürken 30 dk sonra 1 çubuk kalmış.

Yukarıdaki sebeplerden siz siz olun LG 'den Cep Telefonu alıp paranızı çöpe atmayın, tasarımları çok güzel ama içi boş yazılım kötü, destek kötü, güncelleme yok vs. Özellikle LG almayın benim içim yandı şahsen para verip aldığım için, bir dahada LG'den hiçbir şey almam.

mesajları resimleri videoları şifre ile gizleyebiliyorsunuz bilmeden sallamışsınız gibi geldi bana
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