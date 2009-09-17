Dokunmatik ekranlı Motorola E11 ile ilgili bilgiler ortaya çıktı

Kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından Motorola'nın dokunmatik ekranlı yeni telefonu ile ilgili bazı söylentiler ve fotoğraflar Mobile-review'da ortaya çıktı.

Resmi olarak tanıtımı yapılmayan E11, 108 x 57 x 14.2 mm boyutlarında, 139 gram ağırlığında tasarlanmış ve 900 / 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor. Motorola E11'in çift band GSM desteğini göz önünde bulundurulacak olursak telefonun özellikle Çin pazarı için geliştirilmiş olduğunu düşünebiliriz. Telefonda, 2.8 inç 240x320 piksel ekran mevcut ve ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Anın yakalanması için telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Bluetooth ve USB girişi üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen E11'in dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor.

Motorola E11'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyat seviyesi belirsizliğini koruyor.