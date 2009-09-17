Dokunmatik ekranlı Motorola E11 ile ilgili bilgiler ortaya çıktı

Kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından Motorola'nın dokunmatik ekranlı yeni telefonu ile ilgili bazı söylentiler ve fotoğraflar Mobile-review'da ortaya çıktı.
Resmi olarak tanıtımı yapılmayan E11, 108 x 57 x 14.2 mm boyutlarında, 139 gram ağırlığında tasarlanmış ve 900 / 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor. Motorola E11'in çift band GSM desteğini göz önünde bulundurulacak olursak telefonun özellikle Çin pazarı için geliştirilmiş olduğunu düşünebiliriz. Telefonda, 2.8 inç 240x320 piksel ekran mevcut ve ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Anın yakalanması için telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Bluetooth ve USB girişi üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen E11'in dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor.
Motorola E11'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyat seviyesi belirsizliğini koruyor.
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cihaz o kadar stabilki beyler ne takılma ne reset hiçbişey yok herşeyi tam bu ve benzeri cihazlarını moto türkiyeye hızlı getirse bu önyargıları aşacak gel görki adamların eli yavaş
aynen.
bu işten anladığın belli dostum.
yalnız moto bu ara cel phone division da (sadece orda) sıkıntı yaşadığı için beklenilen modelleri henüz çıkaramıyor.
motorola mobil altyapı hizmetlerinde başarılı bir firma aynı zamanda cep telefonunun mucidi .....ama aynı başarıyı cep telefonu modellerine
yansıtamıyor...bu cihazı şekil olarak beğenmeyen takoz diyen arkadaşlara hak veriyorum görünümü pek güzel değil (zevkler kişiye
göre değişir beğenen olabilir)... cihazı beğenmeyince firma küçümsenmiş olmaz...bencede motorola -taa mono ekran dönemindede
tasarıma önem veren bir firma değildi halada ayynı yolda gidiyor.arada istisna güzel modelleri oldu
"tasarım olarak takoz demek , takoza hakaret olur"