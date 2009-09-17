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Dokunmatik ekranlı Motorola E11 ile ilgili bilgiler ortaya çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,3b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından Motorola'nın dokunmatik ekranlı yeni telefonu ile ilgili bazı söylentiler ve fotoğraflar Mobile-review'da ortaya çıktı.

Resmi olarak tanıtımı yapılmayan E11, 108 x 57 x 14.2 mm boyutlarında, 139 gram ağırlığında tasarlanmış ve 900 / 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor. Motorola E11'in çift band GSM desteğini göz önünde bulundurulacak olursak telefonun özellikle Çin pazarı için geliştirilmiş olduğunu düşünebiliriz. Telefonda, 2.8 inç 240x320 piksel ekran mevcut ve ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Anın yakalanması için telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Bluetooth ve USB girişi üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen E11'in dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor.

Motorola E11'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyat seviyesi belirsizliğini koruyor.


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DH Misafiri 9 yıl
adamlar telefon üretmiş işe yarıyomu yarıo siz onu bile yapamıyosunuzzz!!
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ugur67 9 yıl
motorola kendi halime bırakın beni diyor..
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ssonerb 10 yıl
telefondaki sıfata bak :D
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mcebi001 10 yıl
cebren ve hile yoluyla ve66 yı kardeşimden aldım
o benim w890 la muhattap artık....

cihaz o kadar stabilki beyler ne takılma ne reset hiçbişey yok herşeyi tam bu ve benzeri cihazlarını moto türkiyeye hızlı getirse bu önyargıları aşacak gel görki adamların eli yavaş
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chamicals2 10 yıl
motorola bence telefon üretmesin telefon alt yapısını yapsın yine iğrenç bir telefon yapmış
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XivA 10 yıl
cep telefonları artık işlevden çok aksesuar olarak kullanılıyor.
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erkan44 10 yıl
bu model 3 yıl önce çıkmış olsaydı iyi denilebilirdi
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yekoo 10 yıl
motorolayı küçümsemeyin arkadaşlar gerçekten komik.. ne nokia nede samsung uzaya uydu gönderemez... o teknoloji bir kaç firmada var en önde gelenide motorola lütfen saygı..
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sioux 10 yıl

yekoo

motorolayı küçümsemeyin arkadaşlar gerçekten komik.. ne nokia nede samsung uzaya uydu gönderemez... o teknoloji bir kaç firmada var en önde gelenide motorola lütfen saygı..



aynen.



bu işten anladığın belli dostum.


yalnız moto bu ara cel phone division da (sadece orda) sıkıntı yaşadığı için beklenilen modelleri henüz çıkaramıyor.
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MUSTİ43 10 yıl
yekoo

motorolayı küçümsemeyin arkadaşlar gerçekten komik.. ne nokia nede samsung uzaya uydu gönderemez... o teknoloji bir kaç firmada var en önde gelenide motorola lütfen saygı..



motorola mobil altyapı hizmetlerinde başarılı bir firma aynı zamanda cep telefonunun mucidi .....ama aynı başarıyı cep telefonu modellerine

yansıtamıyor...bu cihazı şekil olarak beğenmeyen takoz diyen arkadaşlara hak veriyorum görünümü pek güzel değil (zevkler kişiye

göre değişir beğenen olabilir)... cihazı beğenmeyince firma küçümsenmiş olmaz...bencede motorola -taa mono ekran dönemindede

tasarıma önem veren bir firma değildi halada ayynı yolda gidiyor.arada istisna güzel modelleri oldu


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sertacaygun 10 yıl
husNUKE ; Benim gibi insanlar böyle takozları sevebiliyor işte. İşlevsellik önde gelebiliyor bazı insanlar için.
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Like a Sir 10 yıl
biri gözünü seviyim şunlara tasarım ne demek öğretsin
"tasarım olarak takoz demek , takoza hakaret olur"
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husNUKE 10 yıl
tasarım olarak takoz demek , takoza hakaret olur
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x1650Pro 10 yıl
klasik
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mgokhang 10 yıl
abi 2010da telefon çıkaracak 262.144 renk ekran 3,0 mp kamera yapmış fiyatıda abartı olur büyük olasılıkla illa aldırmıcak kendini ya:(
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