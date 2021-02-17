Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi!

Bu videoda Dreamstar'ın geliştirmiş olduğu A2,A4 Android TV Box modellerini sizlerle birlikte inceliyoruz. Kolay kullanımı ve performansıyla dikkat çeken bu ürünler hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

Bu videoda Dreamstar'ın geliştirmiş olduğu A2,A4 Android TV Box modellerini sizlerle birlikte inceliyoruz. Bünyesinde yer alan donanımlarıyla ve sunduklarıyla dikkat çeken her iki modelide inceleme sırasında kullanmak bir hayli keyifliydi.

Genel olarak aynı özelliklere sahip olan bu ürünlerin arasında ufak farklar bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni Dreamstar A4'ün kutusundan çıkan airmouse ve sesli komut desteğini bünyesinde bulunduran kumanda oluyor.

Kolay kullanımı ve performansıyla dikkat çeken bu ürünler hakkında siz neler düşünüyorsunuz?