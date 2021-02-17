Kim Nerede? 23 Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu 20 DonanımHaber, yeni çalışma arkadaşları arıyor 20 İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi!

    1
    17 Şubat 2021, 12:29
    9,5b
    5
    android
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Bu videoda Dreamstar'ın geliştirmiş olduğu A2,A4 Android TV Box modellerini sizlerle birlikte inceliyoruz. Kolay kullanımı ve performansıyla dikkat çeken bu ürünler hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

    Bu videoda Dreamstar'ın geliştirmiş olduğu A2,A4 Android TV Box modellerini sizlerle birlikte inceliyoruz. Bünyesinde yer alan donanımlarıyla ve sunduklarıyla dikkat çeken her iki modelide inceleme sırasında kullanmak bir hayli keyifliydi.

    Genel olarak aynı özelliklere sahip olan bu ürünlerin arasında ufak farklar bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni Dreamstar A4'ün kutusundan çıkan airmouse ve sesli komut desteğini bünyesinde bulunduran kumanda oluyor.

    Kolay kullanımı ve  performansıyla dikkat çeken bu ürünler hakkında siz neler düşünüyorsunuz?



    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    G gnykspr 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanım haber bu çöplüğü öneriyorsa alalım. Güzel cihaz. Harika ötesi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F fatalrhymex (serif fatalrhyme) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaman zaman miboxs 4k güzel indirime giriyor fiyat alarmı yapın sitelerden, buna vereceğiniz parayı çöpe atana kadar gidin onu alın en azından güncelleme desteği kullanılabilirlik avantajı sağlarsınız
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    __kadıköyRAP__ (Ali Mali) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    derme çatma olmuş işletim sistemi. Android TV değil içindeki.



    freeiptv reklamı yapıyor bir de içindeki kaçak filmleri gösteriyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    StaatSanWalt (FFF ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vallahi ne yazık ki bu netflixin lisans olayı işi tekelleştirse de 480p çözünürlük veren cihazı da kimse almaz kusura bakmasınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix 480p şaka gibi. Bu durumda Netflix in de suçu var tabii. Kullanıcıları xiaomi gibi büyük piyasa oyunculara mahkum ediyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    veteriner69 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürün özelliklerini yazma şekliniz korkunç kötü olmuş. Gözüm yandı.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BayTuruncu 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    şaka gibi cihaz 480p netflix diyor. mi stick bile 1080p veriyor almayı düşününler bunu unutmasın.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G gugurluer (GÖKHAN UĞURLUER) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) BayTuruncu
    Sebebi lisans olmaması
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sultanneb 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    hiç fena gözükmüyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi box s ten daha pahalı insanlar neden alsın onu keşke anlatsaydınız.Güzel reklam.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Adamlar dümdüz cihazi tanitmis, git al dememis bu en iyisi dememis.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    10:02
    Uygun fiyatlı Oppo A73 kutusundan çıkıyor
    34,2b izlenme · 1 ay
    09:53
    Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite masamızda - Kutu Açılışı
    13,2b izlenme · 1 ay
    04:18
    Uygun fiyatlı Oppo A73 ile oyun oynuyoruz!
    26,6b izlenme · 3 hf.
    13:12
    Fiyat performans ürünü Casper VIA X20 incelemesi!
    27,7b izlenme · 1 ay
    04:51
    Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme
    2,2b izlenme · 1 gün
    00:00
    Casper VIA S30 inceleme - Bu fiyata bu performans?
    17,2b izlenme · 1 ay
    09:04
    Oppo A91 ilk izlenim ve kutu açılışı
    10,1b izlenme · 1 ay
    05:31
    Tecno Camon 16 Premier'i deniyoruz
    4,8b izlenme · 1 ay
    05:53
    Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik
    5,4b izlenme · 1 hf.
    14:22
    Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik"
    14b izlenme · 3 gün
    05:46
    Qualcomm'dan kafa karıştıran işlemci | Snapdragon 870 ve özellikleri
    14,6b izlenme · 2 hf.
    08:32
    Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S!
    18,9b izlenme · 1 hf.
    06:10
    Oppo A91'i oyunlarda test ettik!
    20,8b izlenme · 3 hf.
    05:53
    Eski Televizyonunuza can verin! Red Nano360 4K
    14,2b izlenme · 2 hf.
    05:07
    Ekonomik telefonlara performans dopingi | Snapdragon 480 sürpriz yaptı
    11,2b izlenme · 1 ay
    28:32
    16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme"
    11,1b izlenme · 1 gün
    06:31
    Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl?
    13,8b izlenme · 1 ay
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız