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Donanimhaber.com artık Facebook'ta!

8 yıl
11,7b
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97
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünyanın en büyük Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook, kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlaması yanında sevdikleri ve takip ettikleri platformları onlara yaklaştırarak arkadaşları yanında, çevrede olup bitenden de haberdar olmalarını sağlıyor.

Kurulduğu günden bu güne kadar ziyaretçilerine en güncel, en doğru haberi sunma çabası içinde olan Donanimhaber.com, artık Facebook'ta da yanı başınızda olacak. Donanimhaber.com'un Facebook sayfasını beğenmeniz durumunda hem Teknoloji Dünyasındaki bütün gelişmelerden an an haberdar olabilecek hem de yapılacak çeşitli çekilişlerle hediyeler kazanma fırsatı elde edeceksiniz.

AMD Radeon 6800 ailesi özel etkinliği kapsamında 24 Ekim'e kadar Donanimhaber.com'un Facebook sayfasını beğenenler AMD'nin kendileri için seçtiği 2 adet 6800 serisi ekran kartından 1'ini kazanma şansı elde edecekler.

Ekleme 24.10.2010: Kazananlar belli oldu!

Donanimhaber.com'un Facebook üzerinden takipçileri için düzenlediği ve 2 adet AMD 6800 serisi ekran kartı hediyeli etkinlik sona erdi. Kazanan şanslı takipçiler Ferhat Can Koyuncu ve Ferman Güneş. Her ikisini de tebrik ediyor, bir dahaki etkinlik için bütün takipçilere bol şans diliyoruz.

Donanimhaber.com'un Facebook üzerindeki etkinlikleri devam edecek, takipte kalın!

Ferhat Can Koyuncu

Ferman Güneş


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Momo-Oz 8 yıl
ne gariptir ikiside F harfiyle başlıyor ,bence o kartları kimseye vermediler , kendileri aldılar ...
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f1b0n4cc1 8 yıl
donanimhaber in facebook un kanatları altına girmesi çok yanlış bir hareket , facebook kullanma mecburiyeti ortada yok , istediği kadar ünlü bol ziyaret edilen yer olsun , çoğu haber sitesinde , facebook un nasıl bir zina ortamı olduğu , nasıl genç kızların ailelerini hiçe sayarak evden kaçmaları ,tecavüze uğramaları , birçok ev hanımı ve eşlerinin birbirlerinden uzakken aldatmak için kullandığını biliyoruz , facebook rezillik kepazeliktir , üstümüzden milyonlarca dolar kazanırken , yıllardan beri özgün bir şekilde çalışan donanimhaber in bu atağı nereye geldiğini göstermektedir .


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carlos1111 8 yıl
Gerçekten hiçbir bilgi vermiyorlar. Direk şunlar kazandı diğe yazmışlar.Çok amatörce bir çekiliş oldu kabullenin lütfen. Rakip sitenizde sponsor aracılığıyla çekilişler düzenliyor bazen, bilirsiniz. Herkese numara verirler , o ay çekilen milli piyangonun modunu alırlar ona göre hediyeyi verirler.Kazanan bellidir, fake olmaz. En azından başkaları nasıl yapıyormuş diğe bir baksaydınız etrafınıza...
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vToReaDoR 8 yıl
Cok Ballıymıslar ama Kazananlar DH üyesimidir ?
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carlos1111 8 yıl
Tek anlamadığım nokta şu; Çekiliş sistemi neye göre yapıldı ? Yani kazananlar nasıl belirlendi?
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infected_mushroom 8 yıl

carlos1111

Tek anlamadığım nokta şu; Çekiliş sistemi neye göre yapıldı ? Yani kazananlar nasıl belirlendi?


bir rivayete göre fake üyelikler kazanmış
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stabwound 8 yıl
carlos1111

Tek anlamadığım nokta şu; Çekiliş sistemi neye göre yapıldı ? Yani kazananlar nasıl belirlendi?


kendilerinden birkaç kişiye vermişler anlaşılan. DH'ye güven olmaz bunu anladım beğenmekten vazgeçtim hemen
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xpow3r 8 yıl
budamı gol değil .... :)
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DH Misafiri 8 yıl
nezaman acıklanıyor beyler
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Father Torque 8 yıl
Facebook'taki DH sayfasını herkes beğenmiş ama hala kazananları soranlar olduğuna göre kimse girip de bakmıyor.
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okazaki 8 yıl
Hı hı. Şansım olmadığını yazmıştım. :D
Çıkan arkadaşlara hediyelerinin hayırlı olmasını dilerim.
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Kenshi 8 yıl
Geç bile kalındı
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fuckulteli 8 yıl
Mesut Çevik'in Facebook'tan arkadaşıyım diye mi bana çıkmadı acaba?
Arkadaşları kazandı denilmesin diye mi kazanamadım ben şimdi?

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by_gvz 8 yıl
Iki isim de fer ile başlıyor ne iş
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karabeyefe 8 yıl

by_gvz

Iki isim de fer ile başlıyor ne iş


Havadan nem kapmak bu olsa gerek


Valla uzun süredir takip ederim, Facebook'da da takip etmeye başladık hadi hayırlısı.
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alpa07 8 yıl
hayırlı olsunn!!!!
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