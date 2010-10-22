Dünyanın en büyük Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook, kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlaması yanında sevdikleri ve takip ettikleri platformları onlara yaklaştırarak arkadaşları yanında, çevrede olup bitenden de haberdar olmalarını sağlıyor.

Kurulduğu günden bu güne kadar ziyaretçilerine en güncel, en doğru haberi sunma çabası içinde olan Donanimhaber.com, artık Facebook'ta da yanı başınızda olacak. Donanimhaber.com'un Facebook sayfasını beğenmeniz durumunda hem Teknoloji Dünyasındaki bütün gelişmelerden an an haberdar olabilecek hem de yapılacak çeşitli çekilişlerle hediyeler kazanma fırsatı elde edeceksiniz.

AMD Radeon 6800 ailesi özel etkinliği kapsamında 24 Ekim'e kadar Donanimhaber.com'un Facebook sayfasını beğenenler AMD'nin kendileri için seçtiği 2 adet 6800 serisi ekran kartından 1'ini kazanma şansı elde edecekler.

Ekleme 24.10.2010: Kazananlar belli oldu!

Donanimhaber.com'un Facebook üzerinden takipçileri için düzenlediği ve 2 adet AMD 6800 serisi ekran kartı hediyeli etkinlik sona erdi. Kazanan şanslı takipçiler Ferhat Can Koyuncu ve Ferman Güneş. Her ikisini de tebrik ediyor, bir dahaki etkinlik için bütün takipçilere bol şans diliyoruz.

Donanimhaber.com'un Facebook üzerindeki etkinlikleri devam edecek, takipte kalın!

Ferhat Can Koyuncu

Ferman Güneş