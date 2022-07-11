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    Anlık Bildirim

    Dördüncü ve altıncı doz Covid-19 aşısı randevuları açıldı

    Sağlık Bakanlığı dördüncü doz ve 65 yaş üstü için altındı doz hatırlatma aşısı randevularını açtı. Randevu nasıl alınır? Kimler randevu alabilir? Yanıtı haberimizde.
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    Türkiye’de son aylarda Covid-19 aşılama çalışmaları neredeyse durma noktasına geldi. Günlük vaka sayısını açıklanmamasıyla birlikte aşı kampanyalarına da ara verildi. Türkiye’de son iki haftada Covid-19 vaka sayısında ciddi artış yaşandı. Son açıklanan verilere göre 27 Haziran-03 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık tabloya vaka sayısı 57 bine ulaştı. 4 Temmuz’la başlayan haftada da vaka sayısında artış gözlemlenmesi nedeniyle bayramın ikinci günü hatırlatma dozu randevuları açıldı

    Kimler aşı randevusu alabilir?

    Üç doz BioNTech aşısı olan herkes dördüncü dozunu, 65 yaş üstü ve riskli gruplardakiler ise altıncı doz aşısını olabilecek. Aşı randevusu alabilmek için son aşının üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Yaş fark etmeksizin Turkovac, BioNTech ve Sinovac arasından seçim yapılabiliyor.

    Dördüncü doz randevusu nasıl alınır?

    Dördüncü doz veya 65 yaş üstü için altıncı doz randevularınızı https://www.mhrs.gov.tr/ web sayfasından, e-Nabız platformundan veya ALO 182’yi arayarak randevu alabilirsiniz.

    Dördüncü doz randevuları açıldı: Nasıl randevu alınır?
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada 50 yaş üstüne hatırlatma dozu tavsiyesinde bulunmuş ve şunları söylemişti:

    “Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin.”

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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