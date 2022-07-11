Dördüncü ve altıncı doz Covid-19 aşısı randevuları açıldı

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de son aylarda Covid-19 aşılama çalışmaları neredeyse durma noktasına geldi. Günlük vaka sayısını açıklanmamasıyla birlikte aşı kampanyalarına da ara verildi. Türkiye’de son iki haftada Covid-19 vaka sayısında ciddi artış yaşandı. Son açıklanan verilere göre 27 Haziran-03 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık tabloya vaka sayısı 57 bine ulaştı. 4 Temmuz’la başlayan haftada da vaka sayısında artış gözlemlenmesi nedeniyle bayramın ikinci günü hatırlatma dozu randevuları açıldı

Kimler aşı randevusu alabilir?

Üç doz BioNTech aşısı olan herkes dördüncü dozunu, 65 yaş üstü ve riskli gruplardakiler ise altıncı doz aşısını olabilecek. Aşı randevusu alabilmek için son aşının üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Yaş fark etmeksizin Turkovac, BioNTech ve Sinovac arasından seçim yapılabiliyor.

BioNTech'e, mRNA Covid-19 aşısı hakkında patent davası açıldı 5 gün önce eklendi

Dördüncü doz randevusu nasıl alınır?

Dördüncü doz veya 65 yaş üstü için altıncı doz randevularınızı https://www.mhrs.gov.tr/ web sayfasından, e-Nabız platformundan veya ALO 182’yi arayarak randevu alabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada 50 yaş üstüne hatırlatma dozu tavsiyesinde bulunmuş ve şunları söylemişti:

“Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Dördüncü doz randevuları açıldı: Nasıl randevu alınır?