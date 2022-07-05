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    BioNTech'e, Covid-19 aşısı hakkında patent davası açıldı

    BioNTech'in Covid-19 aşılarında kullandığı mRNA teknolojisinde patent ihlali yaptığı iddiasıyla BioNTech hakkında patent davası açıldı. Dava, aşı üretimini etkilemeyecek.
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    BioNTech'e, mRNA Covid-19 aşısı hakkında patent davası açıldı
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    mRNA teknolojisi kullanılarak dünyanın ilk Covid-19 aşısını üreten BioNTech’e patent ihlali davası açıldı. Almanya'nın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden CureVac, BioNTech’in kullandığı mRNA teknolojisinde CureVac'ın patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla “adil tazminat” talebinde bulundu.

    Covid-19 aşı satışı ve üretimi kesintisiz devam edecek

    CureVac’tan yapılan açıklamada; Curevac’ın mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışma yaptığı vurgulanarak, BioNTech ve BioNTech’in iki iştirakine yönelik olarak fikri mülkiyet hakları ihlali nedeniyle adil tazminat istendiği ifade edildi. CureVac, ihtiyati tedbir talep etmediğini ifade etti. BioNTech’in Covid-19 aşılarının üretimini, satışını veya dağıtımını engelleyecek yasal bir işlem başlatma niyetinde olmadığını aktardı.

    BioNTech’ten açıklama: "Güçlü şekilde savunacağız"

    Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, CureVac’ın iddiaları hakkında resmi açıklama yayınladı. Açıklamada tüm fikri mülkiyet haklarına değer verildiği ve saygı duyulduğu ancak BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkındaki tüm patent ihlali iddialarına karşı güçlü savunma yapılacağı açıklandı.

    Açıklamada, BioNTech'in Covid-19 aşısının başarısına dikkati çekilerek, “BioNTech'in aşı çalışması orijinaldir ve bunu tüm patent ihlali iddialarına karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız.” ifadesine yer verildi.

    Üretim iş birliği yaptığı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşı satışlarında lider konumdaki BioNTech, 2020 ve 2021’in en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline geldi. Şirket geçen yıl aşılardan 19 milyar Euro gelir elde etti. Bu seneki gelirin 17 milyar Euro olması bekleniyor.

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