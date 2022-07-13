Ducati, NFT koleksiyonu için Ripple ile iş birliği yaptı

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İtalyan motosiklet üreticisi Ducati, öncelikle kendi topluluğu Ducatisti ile marka bilinirliğini artırmayı amaçlayarak bir NFT koleksiyonu çıkaracağını açıkladı. Ducati bu hamlesi için NFT PRO ve Ripple ile iş birliği yaptı. Ducati'nin NFT'leri için Ripple ağı kullanılacak.

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Ducati CEO’su Claudio Domenicali konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“WEB 3.0’a girmek, onlara sunulan hizmetlerin sayısını daha da artırarak Ducatisti topluluğuna yaklaşmanın başka bir yoludur. Aynı zamanda, NFT meraklılarından oluşan yeni bir toplulukla tanışmak ve kendimizi tanıtmak için bir fırsatı temsil ediyor, onlara benzersiz Ducati tarzı deneyimler yaşama ve markanın bu yeni boyutu için özel olarak geliştireceğimiz dijital varlıkları toplama fırsatı veriyor”

Son olarak hatırlatmak gerekirse NFT oluşturma ve geliştirme için popüler bir platform haline gelmeye başlayan XRP Ledger, geçtiğimiz ay bir otomobil şirketi olan Lotus ile NFT koleksiyonu için ortaklık kurduğunu duyurmuştu.

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Ducati, NFT Koleksiyonu için Ripple ile El Sıkıştı