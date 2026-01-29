Etiya, Amazon AWS tabanlı Agentic AI altyapısıyla operasyonel verimlilik sağladı

Şirketlere anahtar teslim dijital dönüşüm hizmeti sunan Etiya, 2004 yılında Türkiye'de kuruldu. Günümüzde yaklaşık 1600 çalışanı ile 7 ülkede ve 10 ofisiyle hizmet veriyor. Şirket, dijital dönüşümle maliyet avantajı yaratıyor; müşteri deneyimini güçlendirerek değer üretimini ve gelir büyümesini hızlandırıyor.
Etiya, mikroservis tabanlı yazılım mimarisi ve açık API yapısı sayesinde çözümlerini farklı kurumsal sistemlere entegre edebiliyor. Şirket, AWS entegrasyonu kapsamında Amazon Bedrock ve Amazon SageMaker gibi servisler üzerinden büyük dil modelleri (LLM) ile çalışan uygulamalar geliştiriyor. Bu yapının, yapay zeka tabanlı uygulamaların daha hızlı devreye alınmasını ve ölçeklenmesini kolaylaştırdığı belirtiliyor.
Amazon Titan modellerinin kullanımıyla birlikte metinlerin bağlamsal analizinde daha tutarlı sonuçlar elde edilirken, chatbot ve dijital asistan çözümlerinde daha doğal etkileşimlerin hedeflendiği ifade ediliyor.
Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Agentic AI mimarisi sayesinde chatbot üzerinden uçtan uca tamamlanan müşteri etkileşimlerinin oranı 2,35 kat arttı. Bu yaklaşım, canlı destek kanallarına aktarılan taleplerin azalmasına ve destek ekiplerinin daha karmaşık vakalara odaklanmasına olanak tanıyor.
AWS altyapısının devreye alınmasıyla birlikte sistem bakım yükünün azaldığı, operasyonel maliyetlerde ise yüzde 30’a varan bir optimizasyon sağlandığı aktarılıyor. Bu durumun, ekiplerin ürün geliştirme ve yeni kullanım senaryolarına daha fazla zaman ayırabilmesini mümkün kıldığı belirtiliyor.
Etiya’nın yapay zeka altyapısı kapsamında öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor:
- Üretken yapay zeka uygulamalarının Amazon Bedrock üzerinde çalıştırılması
- Amazon Titan modelleri ile bağlamsal doğruluğu yüksek metin üretimi
- Agentic AI yaklaşımıyla müşteri taleplerinin dijital kanallar üzerinden yönetilmesi
- Bulut tabanlı altyapı ile ölçeklenebilirlik ve operasyonel maliyet optimizasyonu
Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, AWS ile yapılan çalışmanın yapay zeka yatırımlarının ölçeklenmesinde etkili olduğunu belirtirken, AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk da bu tür projelerin bulut ve üretken yapay zekanın kurumsal kullanım alanlarını genişlettiğine dikkat çekti.