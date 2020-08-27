Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 27 Ağustos Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.491, vefat sayısı 26, ağır hasta sayısı 862 ve iyileşen hasta sayısı da 995.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 27 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 24.021.218 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 821,462. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 267.670 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.424 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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