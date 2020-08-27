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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos)

    27 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 27 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    382
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    6
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 27 Ağustos Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.491, vefat sayısı 26, ağır hasta sayısı 862 ve iyileşen hasta sayısı da 995

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung ve Huawei'deki ekran yansıtma özelliği Xiaomi telefonlara geliyor"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 27 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 24.021.218 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 821,462. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 267.670 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.424 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    9600_G_T (kadir varae) 42 dk.
    bugün ne yazayim abime
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    YawuzS (yavuz selim) 34 dk. en beğenilen
    Pozitiflerden biride benim. Acile ilk gittiğimde test yapmadılar. Soğuk algınlığı dediler. İlaç yazıp gönderdiler. Tam bir hafta sonra tekrar gittiğimde akciğerlerimden röntgen çektikten sonra test yapmaya karar verdiler.
    Pozitiflerden biride benim. Acile ilk gittiğimde test yapmadılar. Soğuk algınlığı dediler. İlaç yazıp gönderdiler. Tam bir hafta sonra tekrar gittiğimde akciğer...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 14 dk.
    Dün yükselen test sayısı bugün yine yükseldi.
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    YawuzS (yavuz selim) 34 dk. en beğenilen
    Pozitiflerden biride benim. Acile ilk gittiğimde test yapmadılar. Soğuk algınlığı dediler. İlaç yazıp gönderdiler. Tam bir hafta sonra tekrar gittiğimde akciğerlerimden röntgen çektikten sonra test yapmaya karar verdiler.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    9600_G_T (kadir varae) 42 dk.
    bugün ne yazayim abime
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    clarq26 (Emre Bayram) 49 dk.
    öyle birşey yokki
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    lazer__ 1 sa.
    peki
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    Tesla Bobini (Mars Portakalı) 1 sa.
    Çarpın rakamları ikiyle.
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