Samsung ve Huawei'deki ekran yansıtma özelliği Xiaomi telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, Microsoft'un "telefonunuz" uygulamasında olduğu gibi telefonların ekranını bilgisayara yansıtan bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu sayede Samsung kullanıcıları gibi Xiaomi kullanıcıları da telefonlarını bilgisayara yansıtıp, kolaylıkla dosya transferi gerçekleştirebilecek.

Ayrıca Bkz. "ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı"

İlginizi Çekebilir

Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor

Xiaomi telefonların ekranı bilgisayara yansıtılabilecek

MIUI 12'nin beta sürümünde fark edilen Xiaomi Device Control adlı uygulamanın Screen Combo adındaki özelliği, aynı Wi-Fi ağına bağlı telefon ile PC'nin haberleşmesini sağlayacak. Böylelikle telefonunuzun ekranını bilgisayara yansıtabilir, bilgisayardan telefonunuzu kontrol edebilir veya sürükle bırak yaparak iki cihaz arasında dosya transferi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bu işlevler Microsoft'un telefonunuz uygulamasıyla Samsung Galaxy telefonlar arasındaki entegrasyonu hatırlatıyor olsa da benzer bir entegrasyonun Xiaomi kanadında da sağlanacağı görülüyor.

Tam Boyutta Gör

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özelliğin şimdilik Mi 10 Ultra ve Mi Notebook Pro 15 2020 ile sınırlı olduğu görülüyor ancak bu desteğin, ilerleyen vakitlerde genişlemesi bekleniyor. Şu an için en büyük soru işareti ise bu özelliklerin Xiaomi markalı olmayan dizüstü bilgisayarlarda da çalışıp çalışmayacağı.

Telefonun bilgisayarla olan bağlantısını sağlayacak olan mobil uygulamanın eylülde halka açık beta sürecine gireceği tahmin edilirken, ekim ayı içerisinde de yayınlanması bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-device-control-miui-12-beta-mi-10-ultra-alternative-microsoft-your-phone-app/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.