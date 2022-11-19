Dünya artık altı “ronnagram” ağırlığında: Yeni ölçü birimleri tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Günümüz dünyasında veriler ve ölçümler sürekli olarak artıyor, onları ifade etmek için gereken ölçü birimlerimiz ise bir süredir yetersiz kalıyordu. Fransa'da dünyanın en büyük ve en küçük ölçümlerini ifade etmek için toplanan uluslararası bilim insanları yeni metrik ön ekleri belirledi: Ronna, quetta, ronto ve quecto.

Metrik sistem için üzerinde anlaşmaya varılan küresel standart olan Uluslararası Birimler Sistemine (SI) otuz yılı aşkın bir süredir ilk kez yeni ön ekler ekleniyor. En büyük sayılar için ronna ve quetta ve en küçük sayılar için ronto ve quecto ekleri kullanılacak ve böylece kilo ve mili gibi bilindik ön eklerin sayısı artacak.

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Değişiklik, SI'yı yöneten ve kabaca her dört yılda bir Paris'in batısındaki Versailles Sarayı'nda toplanan 27. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'na katılan dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve hükümet temsilcileri tarafından kabul edildi.

Dünyanın yeni ağırlığı

Yeni ön ekler, bazı oldukça büyük nesneler hakkında nasıl konuştuğumuzu basitleştirebilir. Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndan Richard Brown, "Mesafe yerine kütleyi düşünürsek, Dünya yaklaşık altı ronnagram ağırlığındadır" dedi. Yani, bu da altı ve ardından 27 sıfıra (6.000.000.000.000.000.000.000.000.000) tekabül ediyor. Jüpiter ise yaklaşık 2 quettagram ağırlığında.

Yeni ön eklerin "sistemi geleceğe hazırlaması" ve dünyanın en azından önümüzdeki 20 ila 25 yıl boyunca daha yüksek sayılara olan ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Öte yandan ön ekler ve birimler disiplinler arası iletişimi de kolaylaştırıyor.

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