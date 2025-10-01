Giriş
    Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı

    Popüler müzik servislerinden Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Peki, Spotify Premium kaç TL oldu? İşte yeni bireysel, aile, duo, öğrenci paketi fiyatı:

    Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Çevrimiçi müzik akışı pazarının lideri olan Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Spotify son olarak geçtiğimiz yılın başında abonelik ücretlerini yükseltmişti. Yeni yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte abonelik ücretleri yüzde 60’dan fazla artış gösterdi.

    Güncel Spotify fiyatları

    1 Ekim 2025 tarihi itibariyle Spotify Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL yerine 99 TL’ye yükseldi. Fiyat artışı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Öğrenci aboneliği 55 TL, Aile paketi 165 TL, Duo üyelik ise 135 TL olarak belirlendi.

    Spotify abonelik fiyatları 2025
    Spotify paketi Eski fiyat Yeni fiyat
    Bireysel 59,99 TL 99 TL
    Öğrenci 32,99 TL 55 TL
    Aile 99,99 TL 165 TL
    Duo 79,99 TL 135 TL

    Spotify, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’teki kullanıcılar için fiyat artışı yapacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Rekabet Kurulu, Spotify için yürüttüğü incelemeler sonrasında almış olduğu karar doğrultusunda platforma, ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması başlatmıştı.

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    keskin olunca kendiside keser...

    MaşAllah, bugün hayırlı güncellemeler peşpeşe(Spotify, BYD ve Disney Plus) geldi! Bir de kayıpsız ses güncellemesini de getirselerdi, en azından nispeten sineye...
