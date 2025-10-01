Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çevrimiçi müzik akışı pazarının lideri olan Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Spotify son olarak geçtiğimiz yılın başında abonelik ücretlerini yükseltmişti. Yeni yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte abonelik ücretleri yüzde 60’dan fazla artış gösterdi.

Güncel Spotify fiyatları

1 Ekim 2025 tarihi itibariyle Spotify Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL yerine 99 TL’ye yükseldi. Fiyat artışı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Öğrenci aboneliği 55 TL, Aile paketi 165 TL, Duo üyelik ise 135 TL olarak belirlendi.

Spotify abonelik fiyatları 2025 Spotify paketi Eski fiyat Yeni fiyat Bireysel 59,99 TL 99 TL Öğrenci 32,99 TL 55 TL Aile 99,99 TL 165 TL Duo 79,99 TL 135 TL

Spotify, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’teki kullanıcılar için fiyat artışı yapacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Rekabet Kurulu, Spotify için yürüttüğü incelemeler sonrasında almış olduğu karar doğrultusunda platforma, ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması başlatmıştı.

