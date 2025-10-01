Spotify, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı

Güncel Spotify fiyatları
1 Ekim 2025 tarihi itibariyle Spotify Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL yerine 99 TL’ye yükseldi. Fiyat artışı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Öğrenci aboneliği 55 TL, Aile paketi 165 TL, Duo üyelik ise 135 TL olarak belirlendi.
|Spotify paketi
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Bireysel
|59,99 TL
|99 TL
|Öğrenci
|32,99 TL
|55 TL
|Aile
|99,99 TL
|165 TL
|Duo
|79,99 TL
|135 TL
Spotify, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik'teki kullanıcılar için fiyat artışı yapacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Rekabet Kurulu, Spotify için yürüttüğü incelemeler sonrasında almış olduğu karar doğrultusunda platforma, ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması başlatmıştı.
