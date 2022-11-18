500 binden fazla kullanıcısı ve 95 bayisi bulunan IPTV ağı çökertildi

Tam Boyutta Gör İspanyol polisi, 2020'de başlattığı ve EUROPOL ile birlikte çalıştığı kapsamlı bir soruşturmada yüzbinlerce abonesi ve onlarca bayisi olan dev IPTV ağını başarıyla çökertti. Aktarılanlara göre korsan IPTV’nin kökleri 2012’ye kadar ilerliyor. Hizmet yeni paravan şirketler kurarak sürekli olarak tespit edilmekten kaçınıyordu.

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500 nin abonesi olan IPTV çökertildi

İspanyol polisi, 2.600 TV kanalından, 23.000 film ve diziden yaklaşık 500.000 kullanıcıya yasa dışı bir şekilde içerik dağıtan korsan yayın sitelerinden oluşan dev bir ağı çökertti. İspanyol polisi ve EUROPOL'un dahil olduğu ortak bir operasyonda Malaga’da dört sorumlunun tutuklanması gerçekleştirildi. Ayrıca soruşturmada İspanya, Malta, Portekiz, Kıbrıs, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ta 95 bayi tespit edildiği aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Korsan IPTV ağının farklı platformlardan kanallara sınırsız erişim sunan abonelik tabanlı akış hizmetlerinin reklamını yapmak ve tanıtmak için çok sayıda web sitesini kullandığı belirtiliyor. Hizmetten elde edilen kârın yılda yaklaşık 3 milyon avro olduğu ve bunun çeşitli kaynaklar tarafından aklandığı da ortaya çıkarıldı.

Operasyon sonucunda Fransa, İspanya ve Hollanda'ya yayılmış 32 sunucuya bağlı on yönetim paneli bulundu. Yetkililer, korsan IPTV şebekesinin başka çekirdek üyelerinin İspanya'da veya diğer ülkelerde faaliyet gösterip göstermediğini belirlemek için soruşturmalara devam edecek.

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500 bin kullanıcısı ve 95 bayisi bulunan IPTV ağı çökertildi