500 binden fazla kullanıcısı ve 95 bayisi bulunan IPTV ağı çökertildi

500 nin abonesi olan IPTV çökertildi
İspanyol polisi, 2.600 TV kanalından, 23.000 film ve diziden yaklaşık 500.000 kullanıcıya yasa dışı bir şekilde içerik dağıtan korsan yayın sitelerinden oluşan dev bir ağı çökertti. İspanyol polisi ve EUROPOL'un dahil olduğu ortak bir operasyonda Malaga’da dört sorumlunun tutuklanması gerçekleştirildi. Ayrıca soruşturmada İspanya, Malta, Portekiz, Kıbrıs, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ta 95 bayi tespit edildiği aktarılıyor.
Operasyon sonucunda Fransa, İspanya ve Hollanda'ya yayılmış 32 sunucuya bağlı on yönetim paneli bulundu. Yetkililer, korsan IPTV şebekesinin başka çekirdek üyelerinin İspanya'da veya diğer ülkelerde faaliyet gösterip göstermediğini belirlemek için soruşturmalara devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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